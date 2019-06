Dallgow-Döberitz

Eine Windböe drückte in der Nacht zu Dienstag ein Carport im Dallgower Ortsteil Seeburg auf zwei darunter geparkte Autos. Da die Besitzer und Hausbewohner nun nicht mehr auf ihr Grundstück und in ihr Haus kamen, in dem sich zu diesem Zeitpunkt die Kinder der Besitzer befanden, riefen sie die Feuerwehr.

Bei dem Einsatz wurden niemand verletzt. Quelle: Julian Stähle

Die Kameraden aus Dallgow und Seeburg rückten schließlich mit mehreren Fahrzeugen an, um das herabgestürzte, rund eine Tonne schwere Dach zu sichern. Mit Seilen und Gurten gelang es ihnen, das Dach zu heben. Ein Feuerwehrmann konnte danach die beiden Autos behutsam herausfahren und weiteren Schaden verhindern.

Das tonnenschwere Dach wurde danach abgelassen und fiel zu Boden. Die im Weg befindlichen Stützen wurden von der Feuerwehr entfernt und so die Sicherheit wieder hergestellt.

Von MAZonline