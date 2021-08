Potsdam

Im Vorfeld des 60. Jahrestags des Mauerbaus am 13. August wird kommende Woche eine neue Erinnerungsstele für ein erst im Jahr 2017 bekannt gewordenes Todesopfer eingeweiht. Die Stele an der B2 zwischen Berlin-Spandau und Seeburg (Havelland) erinnert an den sowjetischen Soldaten Wladimir Iwanowitsch Odinzow, der in der Garnison Elstal stationiert und als vermeintlicher Flüchtling auf der Dorfstraße von Seeburg von Polizeiposten erschossen wurde. Wladimir Odinzow gilt als das 140. Todesopfer an der Berliner Mauer.

Folgenschwere Verwechslung

Der damals 18-Jährige hatte sich am 1. Februar 1979 nachts von der Truppe entfernt, möglicherweise, um eine Gaststätte aufzusuchen. Nach Mitternacht wird Odinzow Opfer einer folgenschweren Verletzung. Volkspolizisten fahndeten nach einem fahnenflüchtigen Soldaten aus Luckenwalde. Es fallen erst Warnschüsse, dann die Worte „Stoj, Kamerad!“, doch Odinzow rennt offenbar vor den Polizisten davon. Schließlich wird Odinzow von tödlich getroffen.

Der flüchtige Soldat, nach dem eigentlich gefahndet worden war, wird wenige Stunden später bei Luckenwalde aufgegriffen.

