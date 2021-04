Seeburg

Ab Juni wird es eng auf der Landesstraße 20: In Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der L 20 wird der Abschnitt zwischen Kreisgrenze und der Bundesstraße 5 voll gesperrt. Die Fahrbahn und der vorhandene Radweg sollen erneuert werden. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit.

3,3 Kilometer Straße werden erneuert

Der südliche Abschnitt der Baustrecke schließt dabei die Ortsdurchfahrt Seeburg mit ein und beträgt etwa 1,1 Kilometer. Derzeit laufen noch die Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt von Seeburg, ab der Kreuzung in Richtung Süden ist die L 20 bereits gesperrt, hier wird die Straße zwischen Kirche und Ortsausgang erneuert. Der nördliche Abschnitt, der ab Juni in Angriff genommen wird, hat eine Länge von etwa 2,2 Kilometern.

Gebaut wird hier bis voraussichtlich März 2022, teilte das Landesamt mit. In den Sommerferien des kommenden Jahres soll auch der Bereich von L 20/ B 5 erneuert werden.

Radweg wird verbreitert

Bei der Sanierung der Landesstraße ist geplant, die Fahrbahn auf 7,50 Meter und den bestehenden Radweg auf 2,50 Meter zu verbreitern. An der Einmündung zum Döberitzer Weg soll zudem eine Bushaltestelle in der Nähe der Mittelinsel entstehen. Das fehlende Radwegestück zwischen alter L 20 und B 5 ist in der Baumaßnahme nicht enthalten.

Große Umleitung

Während dieser Bauarbeiten wird die Strecke für den Durchgangsverkehr voll gesperrt und der gesamte Verkehr umgeleitet. Für den Verkehr von und nach Potsdam bedeutet das für die Verkehrsteilnehmer, eine großräumige Umleitung in Kauf zu nehmen. Sie ist ausgeschildert und führt von Potsdam über die Bundesstraße B 2, die L 92 über Fahrland zur B 273, die Autobahn A 10 und die B 5. Möglich ist auch eine Fahrt über Spandau.

Für die Seeburger ist die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke bis auf wenige Ausnahmen möglich, teilt der Landesbetrieb mit. Auch für den Bus- und Radverkehr bleibt eine Durchfahrt erhalten. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Baustrecke mit Schutzplanken ausgestattet.

Von Marlies Schnaibel