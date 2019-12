Zwei Monate Vollsperrung: L20 in Seeburg wird nächstes Jahr ausgebaut

Seeburg

Die Seeburger und viele Pendler, die täglich die Landesstraße 20 zwischen Potsdam und Falkensee nutzen, müssen sich im nächsten Jahr auf massive Einschränkungen einstellen. Mit dem Beginn der Sommerferien wird der Landesbetrieb Straßenwesen die Ortsdurchfahrt Seeburg grundhaft sanieren. Dafür muss die Strecke in diesem Bereich vom 25. Juni bis 8. August 2020 voll gesperrt werden.

Baukosten belaufen sich 1,8 Millionen Euro

„Da es im Bereich der Kirchenmauer sehr eng ist, geht es leider nicht ohne Vollsperrung“, sagte Seeburgs Ortsvorsteher Harald Wunderlich (FWG). Er war in den vergangenen Wochen in die Planungen des Landesbetriebs eingebunden. Letzterer stellte Donnerstagabend auf einer gemeinsamen Sitzung von Ortsbeirat und Dallgower Bauausschuss den aktuellen Planungsstand vor. Ein Jahr soll der Ausbau der Ortsdurchfahrt dauern. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro.

„Verglichen mit anderen Bauvorhaben, nehmen wir in Seeburg sehr viel Geld in die Hand“, sagte Rafael Andreosso vom Landesbetrieb. Teuer macht die Ortsdurchfahrt vor allem der geräuschreduzierende Asphalt, der auf einer Länge von 500 Metern im Ort verbaut werden soll. „Dadurch haben wir eine Einsparung von drei bis vier Dezibel“, so Andreosso. Im weiteren Verlauf der L20 wird normaler Asphalt verwendet. Auch dieser soll eine Reduzierung um ein bis zwei Dezibel bewirken. Weitere lärmmindernde Maßnahmen,wie etwa ein von Anwohner vorgeschlagner Erdwall, sei ohne weiteren Grunderwerb nicht realisierbar.

Die Kreuzung wird weiterhin mit Ampeln geregelt. Für einen Kreisverkehr war kein Platz. Quelle: Danilo Hafer

Die offizielle Umleitung während der Bauphase soll aus Richtung Potsdam kommend über die Bundesstraße 2 bis zur Heerstraße und dann weiter über die B5 Richtung Falkensee führen. Dazu müssen die Ampelphasen an der Kreuzung Heerstraße/ Wilhelmstraße angepasst werden. „Insgesamt gibt es auf der Strecke drei bis vier Kreuzungen, die optimiert werden müssen“, so Wunderlich. Er selbst war erstaunt, wie schwierig sich die Planung der Umleitung gestaltete. So hätten auch Baumaßnahmen am Ritterfelddamm verschoben werden müssen. „Allerdings war bei den Planungen niemand von der Verkehrslenkung Berlin dabei. Ich glaube die werden sich noch wundern, wie viel Verkehr da auf sie zukommt“, so Wunderlich. Allein durch Seeburg fahren täglich rund 13 000 Fahrzeuge.

Vollsperrung sorgt für Probleme im Ort

Die Vollsperrung sorgt aber auch in Seeburg selbst für Probleme. „Es gibt zwei Landwirte, die stark davon betroffen sind, weil sie zum Teil nicht an ihre Flächen kommen. Das ist natürlich ein Problem, weil die Vollsperrung in die Erntezeit fällt“, so der Ortsvorsteher. Derzeit werde versucht, gemeinsam mit dem Landesbetrieb eine Lösung zu finden. Möglich wäre etwa, dass ein mittlerweile abgebauter alter Plattenweg, der über den Gatower Weg zur Alten Dorfstraße führt, von den Landwirten genutzt werden könnte, um zu ihren Flächen zu gelangen. Dies müsse aber noch genauer geprüft werden.

Unterdessen lobt Wunderlich die Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb. Die Mitarbeiter hätten stets versucht auf Wünsche einzugehen. So wurde zuletzt noch einmal die Führung des Radwegs angepasst, um für mehr Sicherheit an den Grundstückseinfahrten zu sorgen. „Trotz aller Einschränkungen die die Bauarbeiten bedeuten, sollte für alle im Vordergrund stehen, dass wir dann für Jahrzehnte erst einmal Ruhe haben“, so Wunderlich.

Wunsch nach einem festen Blitzer

Mit dem Neubau der Straße soll auch etwas gegen die Raserei im Ort getan werden. Durch eine schmalere Fahrbahn von nur 6,50 Meter und größeren Verkehrsinseln an den Ortseingängen sollen die Fahrzeuge gezwungen werden, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.

„Wir wollen zudem einen Antrag stellen, dass die Bedingungen für das Aufstellen eines festen Blitzers geschaffen werden“, kündigte Wunderlich an. Dieser sollte im besten Fall neben der Geschwindigkeit in beide Richtungen auch Rotlichtverstöße an der Kreuzung aufzeichnen.

Von Danilo Hafer