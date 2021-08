Nach langjähriger Diskussion schließt sich am Sonnabend (14. August) in der Nauener Straße in Dallgow-Döberitz ein Kreis. In Gedenken an das einst dort lebende jüdische Ehepaar Richard und Hertha Katz werden zwei Stolpersteine verlegt. Die beiden waren während des zweiten Weltkriegs ermordet worden. Lange hatten die Gemeindevertreter um die Stolpersteine gerungen.