Darum wollen SPD, Linke und Grüne im Kreis die Elternbeiträge für den Schulbus kippen

Havelland

Was Linke, SPD und Grüne zur Kreistagssitzung am 6. Dezember demonstrieren wollen, hat nach der Bundestagswahl nicht geklappt – die Bildung einer Koalition. So weit geht es auch im Havelland nicht. Mit zwei bemerkenswerten Anträgen machen die drei Parteien jetzt aber auf sich aufmerksam, wobei die Fraktion Die Linke noch die zwei Kreistagsabgeordneten der „Partei“ an der Seite hat.

Die drei Fraktionen wollen die Elternbeiträge zur Schülerbeförderung abschaffen und den Betrag einseitig dem Kreis aufbürden. Dieser müsste zusätzlich 523 000 Euro – über eine halbe Million – in den Kreishaushalt einstellen.

Stefan Schneider ist Vorsitzender der SPD-Fraktion und plädiert für diesen Antrag: „Der SPD ist es ein Herzensanliegen, die Elternbeiträge bei der Schülerbeförderung endlich abzuschaffen.

In vielen Kreisen abgeschafft

In vielen Landkreisen in Brandenburg zahlen Eltern schon nichts mehr dafür, dass ihre Kinder zur Schule kommen. Es wird Zeit, dass auch das Havelland endlich diese Beiträge abschafft.“

Wie Schneider sagt, sollen so rund 7100 Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien im Havelland finanziell entlastet werden. Schneider: „Dies wäre gerade angesichts der großen Belastungen, welche die Corona-Pandemie für die Familien mit sich bringt, ein wichtiges Zeichen.“

Stefan Schneider ist Vorsitzender der SPD Kreistagsfraktion. Quelle: Norbert Stein

Die Linken wollen die Abschaffung der Elternbeiträge schon seit Jahren. Fraktionssprecherin Andrea Johlige bezeichnet das Thema als Gerechtigkeitsfrage: „Eltern der Kinder, die täglich lange Fahrtwege in Kauf nehmen müssen, um zur Schule zu kommen, müssen höhere Beiträge zahlen als Eltern der Kinder, die das Glück haben, in der Nähe der Schule zu wohnen. Das ist zutiefst ungerecht.“

Das Geld soll aus der allgemeinen Rücklage in den Haushalt fließen. Um die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit ins Boot zu holen, wurde offenbar ausgehandelt, dass man zusammen einen weiteren Antrag einbringt, der sich dem Thema Klimaschutz widmet.

Es geht ums Klima

Der Kreistag soll am 6. Dezember beschließen, dass für Klimaschutzmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept des Kreises noch einmal 200 000 Euro im Haushalt eingeplant werden.

Antje Töpfer von den Bündnisgrünen erwähnt daher den Antrag zur Abschaffung der Elternbeiträge nur am Rand: „Neben der Abschaffung der Elternbeiträge bei der Schülerbeförderung ist uns wichtig, dass im Havelland mehr für den Klimaschutz getan wird.“

Konzept wird beschlossen

Töpfer weiter: „Im Dezember wird der Kreistag das Klimaschutzkonzept verabschieden. Wir wollen, dass die ersten Maßnahmen dieses Konzepts sehr schnell in Angriff genommen werden können. Deshalb sollen 200 000 Euro zusätzlich in den Kreishaushalt eingestellt werden.“

Elke Nermerich (Mitte) ist SPD-Mitglied und Finanzdezernentin sowie Erste Kreisbeigeordnete Quelle: Tanja M. Marotzke

Töpfer denkt an die Errichtung von Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden, die Errichtung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen an Haltestellen und Bahnhöfen oder auch die Erweiterung des Rufbussystems.

Sind am 6. Dezember die drei Fraktionen mit allen Abgeordneten vor Ort, dann wären das 27 Kreistagsmitglieder. Insgesamt gibt es im Kreistag 56 Mandate. Dazu kommt der Landrat, der ebenfalls abstimmt.

Werbung bei den anderen

Man wolle bei den anderen Fraktionen dafür werben, den beiden Anliegen zuzustimmen, so die drei Fraktionen in einer Erklärung.

In einer Arbeitsgruppe wurden im Vorfeld verschiedene Finanzierungsmodelle für die Elternbeiträge zur Schülerbeförderung vorgestellt. In der Kreisverwaltung ist dafür die stellvertretende Landrätin und Beigeordnete Elke Nermerich zuständig, die auch die Verantwortung für den Haushalt trägt.

Über eine halbe Million Euro muss der Haushalt auf der Ausgabenseite verbuchen. Quelle: Jens Schicke/imago

Nermerich gehört der SPD an. Ob sie das, was ihre Parteifreunde wollen, unterstützt, ist nicht bekannt. Denn sie hat bereits am Tag, als sie den Haushalt vorstellte, vor Risiken gewarnt und darauf verwiesen, dass der finanzielle Spielraum sehr eng sei.

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Corrado Gursch, sieht im Haushalt 2022 keine Möglichkeit, die Finanzierung zur Abschaffung der Elternbeiträge zu schultern. Es gebe Risiken und man wisse nicht, wie es in der Flüchtlingsunterbringung weitergeht.

Viele sind befreit

„Und es gibt ja schon sehr viele Eltern, die aufgrund bestimmter Tatbestände in der Gebührenordnung von den Beiträgen befreit sind.“ Die CDU werde den Antrag zur Schülerbeförderung auf jeden Fall ablehnen.

Von Joachim Wilisch