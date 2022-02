Das Amt Nennhausen legt in der Bevölkerungsstatistik zu

Nennhausen

Im Amt Nennhausen gab es zum 31. Dezember 2021 mehr Einwohner, als zu demselben Stichtag im Jahr 2020. In der Gesamtrechnung leben im Amtsgebiet nun 4670 Personen, ein Jahr vorher waren es 4620. Die größte Gemeinde ist Nennhausen mit 1825 Einwohnern – neun weniger als zum 31. Dezember 2020. In Nennhausen selbst – insgesamt sind es sieben Ortsteile – leben 858 Einwohner. Ein Jahr zuvor waren es fünf mehr.

Gewinner beim Zuzug

Gewinner beim Zuzug sind die Gemeinden Stechow-Ferchesar und Märkisch Luch. Zwar leben in Stechow jetzt sieben Personen weniger – aber in Ferchesar 26 mehr. In Märkisch Luch haben mehr Ortsteile zugelegt. Barnewitz von 343 auf 350. Buschow von 373 auf 405. Garlitz von 379 auf 381 und Möthlow hat weder Ab- noch Zugänge und bleibt bei 179.

Die Gemeinde Kotzen mit den Ortsteilen Kotzen, Kriele und Landin hat im Laufe des Jahres einen Einwohner verloren – von 618 auf 617. Der größte Ort ist Kotzen mit 343 Einwohnern.

Der kleinste Ort im Amt Nennhausen ist Landin mit 88 Einwohnern, das sind drei weniger als ein Jahr zuvor. Dafür sind im Ortsteil Kriele zwei Einwohner mehr in der Statistik.

Geburten und Sterbefälle

202 Personen sind aus dem Amtsbereich weggezogen und 269 sind zugezogen. Innerhalb des Amtes sind 104 Personen umgezogen. 26 Geburten wurden im Standesamt registriert, außerdem 43 Sterbefälle. Die große Anzahl an Zuzügen hat den negativen Saldo aus Geburten und Sterbefällen wettgemacht.

Für Amtsdirektorin Ilka Lenke fällt die Bewertung der Statistik darum durchweg positiv aus: „Trotz konstanter Einwohnerbewegung sind gegenüber dem Jahr 2020 mehr Zuzüge als Wegzüge zu verzeichnen.“ Besonders in der Gemeinde Märkisch Luch sei das spürbar, erläutert die Amtsdirektorin. „Das ist mitbegründet durch die infrastrukturellen Gegebenheiten.“

Von Joachim Wilisch