Das Havelland im Jahr 2021: Das sind die zehn meistgelesenen Texte

Havelland

Tagtäglich haben die MAZ-Havellandredaktionen in Falkensee und Rathenow auch im Jahr 2021 ihre Leser mit aktuellen Informationen, Geschehnissen, Geschichten und Porträts quer aus dem Havelland versorgt. Welche Berichte haben die Havelländer am meisten interessiert? Das war zum Einen die tagesaktuelle Berichterstattung zur Corona-Pandemie, dabei insbesondere die aktuellen Inzidenzwerte. Zum Anderen waren es die nachfolgenden, teils ganz persönlichen Geschichten aus dem Havelland.

Die zehn meistgelesenen Artikel im Havelland 2021

1. „Falkensee: Trauer um ,Schorsch’ bei Zirkusfamilie Renz“

Zirkusfamilie Renz schlug im Mai ihre Zelte in Falkensee auf. Quelle: Max Braun

Der Zirkus Renz schlug im Mai seine Zelte in Falkensee auf, war lange Zeit jedoch pandemiebedingt zum Abwarten verdammt. Dann verstarb plötzlich „Schorsch“, eines der zwei Zirkus-Kamele, auf dem Zirkusgelände unweit des Spandauer Kreisels. Am Tag zuvor hatte der Vierbeiner noch mit einem Auslauf an der Spandauer Straße für Aufsehen gesorgt. (MAZ vom 15. Mai 2021)

2. „Ab Inzidenz über 200: So weit dürfen Havelländer noch fahren“

So sah der Bewegungsradius von 15 Kilometern für den Landkreis Havelland im Januar 2021 aus. Quelle: Detlev Scheerbarth

Können Sie sich noch erinnern? Vor einem knappen Jahr galt für die Havelländer ein eingeschränkter Bewegungsradius von 15 Kilometern ab der Landkreisgrenze. Die MAZ berichtete, was das für die Menschen im Kreis bedeutete. Der Grund: die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz war über die Marke von 200 geklettert. Mit Blick auf die Situation ein knappes Jahr später können die Havelländer darüber vermutlich nur noch müde lächeln. Ende Dezember 2021 liegt der Wert bei 261,7 (Stand: 30. Dezember), brandenburgweit gar bei 357,6 (Stand: 30. Dezember). (MAZ vom 15. Januar 2021)

3. „Corona-Bewegungsradius: Das sagen Havellands Bürgermeister“

Bewegungsradius Regelung Corona 15 KM: Titelcollage Havelland Quelle: MAZ-Graphik Detlev Scheerbarth

Der eingeschränkte Bewegungsradius von 15 Kilometern auch um den Wohnort ab einer Inzidenz von 200 sorgte für reichlich Gesprächsstoff bei den Havelländern. Einige Bürgermeister äußerten Verständnis für diese Einschränkung, sahen aber auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Regelung. (MAZ vom 6. Januar 2021)

4. „Vater mit drei Kindern verunglückt auf der A10 – und niemand hilft“

Die Feuerwehr eilte vor Ort zu Hilfe. Quelle: Julian Stähle

Bei einem Unfall an der Raststätte Wolfslake an der A10, die auf dem Gemeindegebiet von Schönwalde-Glien liegt, wurden im April ein Familienvater und drei Kinder schwer verletzt. Die Dashcam eines Lkw-Fahrers zeichnete den Unfall auf. Das Unglaubliche: Minutenlang hielt niemand an, um zu helfen. (MAZ vom 22. April 2021)

5. „Polizei löst Versammlung auf dem Märkischen Platz in Rathenow auf“

Bei einer unangemeldeten Demonstration mit rund 300 Teilnehmern in Rathenow schritt die Polizei ein. Quelle: MAZ

Bei einer unangemeldeten Demonstration in Rathenow trafen am 17. Dezember 2021 Gegner der aktuellen Corona-Regeln, aber auch Rechtsextreme zusammen um sich gegen die Maßnahmen stark zu machen. Aufgrund von Ausschreitungen in der Vergangenheit rückte die Polizei in der Optikstadt mit einem Großaufgebot an und löste die Versammlung auf. (MAZ vom 19. Dezember 2021)

6. „Falkensee: Unerlaubte Party endet mit Schlägerei“

Zu einem denkwürdigen Einsatz rückte die Polizei Anfang Januar in Falkensee aus. (Symbolbild) Quelle: Patrick Seeger/DPA

Diese Polizeimeldung sorgte am Jahresanfang für großes Interesse: An einem Sonnabend trafen sich in Falkensee ein knappes Dutzend Personen aus mehreren Haushalten zu einer damit unerlaubten Party. Diese endete schließlich nach Streitigkeiten auch noch mit einer Schlägerei und Verletzten.

7. „Schreckenstat im Oberlinhaus: Getötete Priorterin hatte noch so viel Lebenswillen“

Lucille Heppner fand ihre letzte Ruhestätte in ihrer Heimat in Priort. Quelle: Privat

Die Tat und das Schicksal der Opfer bewegten nicht nur die Menschen in ganz Brandenburg, sondern weit darüber hinaus. Im April ermordete im Oberlinhaus in Potsdam eine Pflegerin vier Menschen. Unter ihnen Lucille Heppner aus Priort. Die junge Frau war 35 Jahre alt, als sie 2013 das erste Mal durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wurde und seitdem aufgrund der Unfallfolgen rund um die Uhr betreut werden musste. Seit 2014 lebte sie daher im Oberlinhaus. Bis sie dort am 28. April 2021 auf grausame Weise getötet wurde. In ihrer Familie hinterlässt die zweifache Mutter eine Riesenlücke. Die Pflegerin wurde für die Tat im Dezember in Potsdam zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren sowie zur Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik verurteilt. (MAZ vom 11. Mai 2021 und vom 23. Dezember 2021)

8. „ICE bei Warsow wird evakuiert: 186 Menschen müssen umsteigen“

Der defekte ICE bei Warsow musste evakuiert werden. Quelle: Privat

Ein technischer Defekt sorgte Mitte Dezember dafür, dass ein ICE auf freier Strecke bei Warsow im Havelland zum Stehen kam. Die Passagiere mussten anschließend in einen Ersatzzug umsteigen. (MAZ vom 12. Dezember 2021)

9. „Voting: Welche ist die „Schlechteste Straße in Ost-Havelland“?“

Diese Straßen aus dem Osthavelland standen zur Wahl der „Schlechtesten Straße im Ost-Haveland“. Quelle: Graphik Nadine Bieneck

Diese Aktion kam bei den Havelländern richtig gut an. Zahlreiche Vorschläge trudelten in der Redaktion ein, die im März die „Schlechteste Straße im Havelland“ suchte. Im Osthavelland gewann diese zweifelhafte Auszeichnung die L86-Ortsdurchfahrt in Markee (Nauen), im Westhavelland wählten die MAZ-Leser die Bahnhofstraße in Premnitz zur „Schlechtesten Straße“. Die MAZ stellte zahlreiche der eingereichten Straßen zudem auch einzeln vor. Im März 2022 lohnt es sicher, sich erneut vor Ort zu begeben und nachzuschauen, was sich in dem einen Jahr getan hat, wo sich inzwischen etwas verbessert hat. (MAZ vom 3. April 2021 und vom 2. April 2021)

Diese Straßen schlugen die Leser im Westhavelland für das Voting vor. Quelle: Graphik Nadine Bieneck

10. „Diese Autokennzeichen sind im Havelland verboten“

Im Landkreis Havelland sind Kennzeichen mit den Kombinationen HVL, RN und NAU möglich. Quelle: Christin Schmidt

Viele Autofahrer verewigen ihre Initialen oder wichtige Daten auf ihrem Kennzeichen. Aber längst nicht alle Kombinationen sind erlaubt. Die MAZ erklärt, welche Nummernschilder im Havelland tabu sind und warum.

Von Nadine Bieneck