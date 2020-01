Das Havelland präsentiert sich ab Freitag auf der Grünen Woche

Havelland

Rindersalami verschiedener Sorten und den guten Schinken hat Maria Mundry mit im Gepäck, wenn sie sich und ihren kleinen Landwirtschaftsbetrieb „Schwarze Kuh“ aus Kleßen-Görne am Freitag auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin präsentiert.

Mundry macht den Auftakt am Stand des Tourismusverbandes, der jeden Tag einem anderen „Leistungsträger aus dem Havelland“ die Möglichkeit bietet, sich dem Publikum der weltgrößten Agrarmesse vorzustellen.

„Es bedeutet uns sehr viel auf der Grünen Woche dabei zu sein und das Havelland und die vielfältige Landwirtschaft des Kreises repräsentieren zu dürfen“, sagt Maria Mundry, die im vergangenen Jahr mit dem Wirtschaftspreis des Landkreises Havelland ausgezeichnet wurde.

Zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe, regionale Erzeuger und Verbände aus dem Havelland zeigen sich ab Freitag auf der Internationalen Grünen Woche in den Berliner Messehallen unterm Funkturm wieder von ihrer besten Seite.

Neben dem Tourismusverband ist auch der MAFZ-Erlebnispark aus Paaren im Glien mit einem eigenen Stand in der Brandenburghalle (Halle 21a ) und in der Tierhalle (26c) vertreten.

Am Stand des Tourismusverbandes zeigt sich am 20. Januar mit „ Havel Art – genussvoll genießen“ ein Zusammenschluss von Gastronomen und Produzenten aus dem Havelland. An den folgenden Tagen sind Kräuterfee Tina, die Mosterei Ketzür und die Kessen Landbienen am Tourismusstand vertreten. Am 24. Januar bringt Detlef Unkert frische Eier seiner original französischen Rassehühner mit. Das Schlusswochenende gehört dann Imker Michael Meyer aus Görne.

Weltgrößte Agrarmesse Rund 1700 Aussteller präsentieren sich vom 17. bis 26. Januar auf der Grünen Woche, der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, in Berlin. Geöffnet ist die Messe vom 17. bis 26. Januar für Fach- und Privatbesucher täglich von 10 bis 18 Uhr, am „Langen Freitag“ (24. Januar) von 10 bis 20 Uhr. Die Tageskarte kostet 15 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten kosten zehn Euro. 73 Aussteller zeigen sich in der Brandenburghalle (21a) und bieten einen Einblick in die heimische Land- und Ernährungswirtschaft. Der Messe-Montag ist auch in diesem Jahr wieder der Brandenburg-Tag. Ab 9 Uhr lädt Agrar- und Umweltminister Axel Vogel den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke zum traditionellen Hallenrundgang. Um 10.30 wird der Brandenburg offiziell auf der Bühne eröffnet. Weitere Informationen zum Programm und Messe-Tickets unter www.gruenewoche.de.

Einen wichtigen Höhepunkt für die Region gibt es schon am Eröffnungswochenende. So steht der Sonntagnachmittag auf der Bühne der Brandenburghalle ganz im Zeichen des Havellandes.

Von 15.30 bis 17.30 Uhr präsentieren sich dort unter anderem der Optikpark Rathenow, das Domstiftsgut Mötzow, das Jugendblasorchester der Musikschule Havelland. Im Beisein von Landrat Roger Lewandowski wird um 15.45 Uhr der Staffelstab für das 12. Havelländer Erntefest übergeben.

Die Gemeinde Dallgow-Döberitz wird ihn von der Stadt Premnitz übernehmen und das traditionelle Fest im Sommer im MAFZ-Erlebnispark ausrichten. Im Kochstudio von ProAgro wird im Anschluss an die Übergabe Schmackhaftes aus der Havelländischen Küche zubereitet.

Das MAFZ ist an allen Messetagen vor Ort, um für seine Veranstaltungen zu werben. Im Mittelpunkt steht dabei die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung, die in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. „Hier nehmen wir auf der Grünen Woche die Gelegenheit war, mit vielen Gästen ins Gespräch zu kommen und zum Besuch in den Erlebnispark einzuladen“, sagt MAFZ-Geschäftsführerin Ute Lagodka.

Mit Unterstützung des „Fördervereins Freunde des MAFZ“ zeigt der Erlebnispark zudem in Halle 26c eine Auswahl von Tieren aus dem Familien- und Haustierpark. Mit dabei sind unter anderem Schafe, Esel, Kaninchen, Bienen und Alpakas. Außerdem haben sich schon über 1000 Schüler zu den Themen „Tiere Hautnah“, „Von der Blüte zum Honig“ und „Wir buttern mit dem Stampfbutterfass“ angemeldet.

Wer hingegen mehr auf individuelles Popcorn steht, der ist bei Nina Quade von der Popcorn Bakery an der richtigen Adresse. Die Falkenseerin bietet an diesem Sonnabend verschiedene Sorten zur Verkostung an und hofft so neue Kunden zu erreichen.

„Genauso wichtig ist für mich der zweite Aspekt, Kontakte mit anderen Anbietern und Branchenvertretern zu knüpfen“, sagt Nina Quade, die schon im vergangenen Jahr auf der Grünen Woche dabei war.

Von Danilo Hafer