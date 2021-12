Das schönste Herbstfoto: Das Gewinnerbild kommt aus Nauen

Havelland

Mehr als 2300 Stimmen wurden abgegeben, als die MAZ ihre Leser im Osthavelland bat, das schönste Herbstfoto zu wählen. Aus mehr als 70 Einsendungen hatte eine Jury zehn Bildmotive für ein Online-Voting ausgewählt. Aus denen hatten dann die meisten Leser für das Bild von Detlef Schwarz aus Nauen gestimmt. Zu sehen ist eine farbstarke und kontrastreiche Herbstkomposition, die Detlef Schwarz am 19. September aufgenommen hatte.

„Das goldene Fenster", so nennt Bernd Mösenthin aus Paulinenaue sein Foto. Quelle: Bernd Mösenthin

Auf Platz 2 landete ganz dicht dahinter der Abendspaziergang, bei dem unser Leser Bernd Mösenthin aus Paulinenaue am 24. November in der Nähe von Jahnberge fotografierte. Auf Platz 3 wählten die Leser ein Nebelfoto aus Falkensee. Hardy Skirde fing die stille Stunde am Lindenweiher im Stadtteil Finkenkrug ein.

Den Lindenweiher in Falkensee-Finkenkrug hat Hardy Skirde abgelichtet. Quelle: Hardy Skirde

Herzlichen Glückwunsch den drei Ausgewählten. Der Gewinner wird zu einem Fotoshooting mit dem Falkenseer Fotografen Enrico Berg eingeladen.

Von MAZonline