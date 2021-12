Das sind die neuen Chefs im Wasser- und Abwasserverband Rathenow

Rathenow

Der Wasser- und Abwasserverband hat einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Verbandsvorsteher. Das sind die wichtigsten Personalien, die sich bei der Jahresversammlung, zu der sich die Mitglieder des Verbandes am Nikolaustag versammelt hatten.

Neuer Vorsitzender des Verbandes ist Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt Premnitz. Er folgt in diesem Amt dem Bürgermeister der Gemeinde Milower Land, Felix Menzel. Zur Stellvertreterin von Ralf Tebling wurde die Nennhausener Amtsdirektorin, Ilka Lenke, gewählt.

Neues Team

Bisheriger Stellvertreter war der neue Vorsitzende, Ralf Tebling. Einschneidend ist der Wechsel im Amt des Verbandsvorsteher, Dieses Am hatte seit dem Jahr 2002 Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger inne.

Nachdem sich Seeger zum Frühjahr 2022 aus dem Rathaus zurückzieht und die Stadt an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergibt, kandidierte er nicht erneut für das Amt des Verbandsvorstehers. Sein Nachfolger ist Felix Menzel. Der stellvertretende Verbandsvorsteher ist der Leiter des Rathenower Hauptamtes, Jörg Zietemann. Zietemann ist auch stellvertretender Bürgermeister in Rathenow.

Die Ringstraße Mögelin. Bei der Sanierung war der Wasser- und Abwasserverband mit im Boot. Quelle: Bernd Geske

Felix Menzel bedankte sich bei Ronald Seeger für seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender, berichtete Ralf Tebling, der neue Vorsitzende im Nachgang zur Sitzung. „Ronald Seeger bekam einen Präsentkorb zum Abschied und standesgemäß eine Wasserkaraffe und dazugehörige Gläser des Wasser- und Abwasserverbandes.“

Die Trinkwasserversorgung

Zu den Aufgaben des Verbandes in Rathenow gehören die Versorgung aller Anschlussteilnehmer im Verbandsgebiet mit Trinkwasser sowie das Sammeln, Reinigen und Verwerten der im Verbandsgebiet anfallenden Abwässer. Dazu gehört auch die dezentrale Entsorgung von über 6000 Grundstücken durch den mobilen Transport.

Trinkwasser ist ein wichtiges Lebensmittel. Quelle: Archiv

Die Mitarbeiter haben insgesamt sechs Wasserwerke, drei Kläranlagen und 95 Abwasserpumpwerke im Blick. Dazu kommt ein 424 Kilometer langes Wasserverteilungsnetz, rund 109 Kilometer öffentlicher Schmutzwasserkanal sowie 53 Kilometer Regenwasserkanal. Weitere Aufgabenbereiche sind die Entwässerung und Verwertung von Klärschlamm sowie zahlreiche kaufmännische Aufgaben, zum Beispiel Finanzbuchhaltung, Verkaufsabrechnung aber auch technische Dokumentation.

Weitere Themen

Bei der Verbandsversammlung waren Jahresabrechnungen und Jahresabschlüsse Thema. „Wir haben aber auch über eine Gebührenanpassung gesprochen, die uns durch den Gesetzgeber aufgegeben wurde“, sagte Ralf Tebling. Allerdings falle diese Anpassung tatsächlich sehr gering aus.

Die Verbandsgemeinden zeigten sich zufrieden mit der Arbeit des Verbandes. Wasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland, wurde einmal mehr bei dem Treffen deutlich. Die Trinkwasseraufbereitung erfolge nach den Richtlinien der Trinkwasserverordnung, die in Deutschland gleichermaßen für alle Versorgungsunternehmen gilt.

Die Körgrabenbaustelle in Rathenow Quelle: Steinbrecher und Partner

Das Trinkwassergewinnung wird aus Tiefbrunnen gewonnen, die 20 bis 50 Meter in die Erde gebohrt sind. Die Trinkwasserqualität wird durch regelmäßige Untersuchungen sichergestellt.

Aufgrund der guten Rohwasserqualität werden bei der Aufbereitung des Trinkwassers keine weiteren Zusatzstoffe verwendet. Björn Jelinski ist aktuell Geschäftsführer des Verbandes und von sauberem Trinkwasser überzeugt, Er trinke regelmäßig Leitungswasser, verriet er in einem Interview mit der „Wasserzeitung“, ein Mitteilungsblatt des Verbandes.

Runder Geburtstag

Eigentlich hätten die Verbandsgemeinden in diesem Jahr Grund zum Feiern gehabt. Denn der Verband wurde im Mai 30 Jahre alt. Der Wasser- und Abwasserverband Rathenow wurde, flächendeckend im ehemaligen Landkreis Rathenow unter der Leitung der ehemaligen Kreisverwaltung als öffentlich-rechtliche Körperschaft von seinen Verbandsmitgliedern gegründet.

Geschäftsführer Björn Jelinski (links) und Verbandsvorsitzender Ralf Tebling. Quelle: Joachim Wilisch

Die flächendeckende Gründung des Verbandes war eine wichtige Grundlage für die wasserwirtschaftliche Aufbauarbeit. Der Wasser- und Abwasserverband Rathenow ist ein freiwilliger Zweckverband. gegründet. Er hat als öffentlich-rechtliche Körperschaft die Aufgabe, seine Verbandsmitglieder mit Wasser zu versorgen und das Abwasser entsprechend dem Wasserrecht zu entsorgen.

Weiter, immer weiter

In den ersten zweieinhalb Jahren bestand die Aufgabe des Verbandes darin, die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Zudem musste in die Infrastruktur investiert werden.

Das hat nicht mehr aufgehört. Ein aktuelles Projekt ist die Sanierung des maroden Körgrabens in der Fehrbelliner Straße in Rathenow. Ausgeführt wird das vom Landesbetrieb Straßenwesen. Dazu kommen weitere Investitionen.

Von Joachim Wilisch