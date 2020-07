Havelland

Eis tropft auf die Wiese, der Duft von Sonnencreme liegt in der Luft. Strandbäder, Seen und Schwimmbäder im Havelland sind in diesen Tagen gut besucht. Die MAZ hat alle Infos zu den besten Badestellen und Bädern gesammelt und sagt, mit welchen Corona bedingten Einschränkungen beim Besuch gerechnet werden muss.

Waldbad Falkensee

Manuela Schröter aus Wustermark mit ihren Söhnen (v.l.) Lines, Lunis, Louis und Linus im Waldbad in Falkensee. Quelle: Tanja M. Marotzke

Anzeige

Seit dem 14. Juni hat das Waldbad in Falkensee geöffnet. 300 Besucher dürfen sich nach den geltenden Corona-Vorschriften auf dem Gelände aufhalten. 28 Personen dürfen sich maximal gleichzeitig im Schwimmerbecken aufhalten. Im Nichtschwimmerbereich sind es 22. Das Babybecken wurde ganz geschlossen. Rutsche und Wasserspiele sind ebenfalls außer Betrieb. Auch auf das Beachvolleyball oder Beachsoccer muss derzeit verzichtet werden. Im großen Becken wurde eine Bahn gesperrt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 19 Uhr. Tickets kosten vier bzw. zwei (ermäßigt) Euro.

Weitere MAZ+ Artikel

Weitere Infos: www.gegefa.de/gegefa-waldbad

Stadtbad Nauen

Das Stadtbad in Nauen. Quelle: Ulrich Hansbuer

Corona bedingt gibt es auch im Stadtbad Nauen in diesem Sommer Einschränkungen: 500 Gäste dürfen das 26.000 Quadratmeter große Bad derzeit zeitgleich nutzen. Der Pandemieplan für das Badewesen wurde weitgehend umgesetzt. Einlass und Auslass erfolgen über getrennte Ein- und Ausgänge durch das Café. Die Holzumkleiden sowie die Schlüsselfächer auf dem Gelände dürfen genutzt werden – aber die beliebte Rutsche im Nichtschwimmerbecken bleibt geschlossen. Kontrollen der Obergrenze von 50 Besuchern im 417 Quadratmeter großen Schwimmerbecken, mit 150 im 644 Quadratmeter großen Nichtschwimmerbecken und mit 30 Kindern im 154 Quadratmeter großen Planschbecken finden statt.

Weitere Infos: www.stadtbad-nauen.de

Ketziner Strandbad

Badespaß an der Havel bei Ketzin. Quelle: Marotzke

1000 Besucher dürfen sich im Ketziner Strandbad derzeit maximal zur gleichen Zeit aufhalten. Die Stadt überlegt, das Strandbad ab nächstem Jahr in eine offene Badestelle umzuwidmen. Dann könnte es eine Badestelle ohne Eintrittsgeld und Bademeister werden. Dagegen regt sich in der Stadt allerdings noch Widerstand. Das Bad hat in der Saison, die bis 9. August dauert, durchgehend geöffnet. Ab 10. August kann hier nur noch von Freitag bis Sonntag bei passender Witterung gebadet werden – dann von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Infos: www.strandbad-ketzin.de

Schönwalder Strandbad

Das Strandbad in Schönwalde. Quelle: Tanja M. Marotzke

Das Strandbad in Schönwalde soll aufwendig saniert werden. Für 1,3 Millionen Euro entsteht hier ein Dorfgemeinschaftshaus mit integriertem Bistro. Seit seiner Eröffnung ist das Strandbad ein beliebtes Ausflugsziel für Anwohner und Gäste. Bereits 1933 wurde aus dem einst kleinen See das Strandbad künstlich angelegt und 1934 eröffnet. Der See ist 2,50 Meter tief. In der Mitte stand ursprünglich ein Sprungturm, der später aus Sicherheitsgründen wieder entfernt wurde. Hier beträgt die Tiefe rund vier Meter.

Kiessee in Grünefeld

Der Grünefelder Kiessee. An diesem idyllischen Fleckchen Erde findet auch das legendäre Festival „Nation of Gondwana“ statt. Quelle: Tanja M. Marotzke

Stille und Abgeschiedenheit – dafür steht der Grünefelder Kiessee. Im Sommer zieht der kleine See Badegäste an, in der Festivalsaison feiern hier zudem tausende Besucher der „ Nation of Gondwana“ – 2020 ist das Festival allerdings abgesagt. Hier herrscht also in diesem Jahr durchgängig eine idyllische Ruhe, wie man sie nur selten findet. Der Kiessee ist ein echter Geheimtipp – also Badehose einpacken und ab in den Schönwalder Ortsteil Grünefeld!

Nymphensee in Brieselang

Funda aus Berlin mit den Kindern Acelya und Elif am Nymphensee. Quelle: Tanja M. Marotzke

Ein Besuch im Waldbad Nymphensee in Brieselang ist immer zu empfehlen. An warmen Tagen lässt es sich dort gut entspannen. Aber auch wenn es etwas kühler ist, kann man dort etwas unternehmen. Stand-up-Paddling ist möglich und Platz genug für alle vorhanden – bis zu 1500 Menschen finden am See Platz. Geöffnet ist das Waldbad von 6 bis 20 Uhr und für den Gastronomiebereich von 9 bis 22 Uhr. Ab einem Mindestverzehrwert von sieben Euro je Gast wird der Eintritt für Gastronomiekunden erstattet. Der Eintritt ist nach Tageszeiten gestaffelt. So gilt zwischen 6 und 9 Uhr ein Frühbader-Tarif, nach dem zwei Euro zu bezahlen sind. Gleiches gilt für Spätbader zwischen 17 und 20 Uhr. Ansonsten zahlen Erwachsene 3,50 Euro Eintritt und Kinder bis 12 Jahren zwei Euro. Es gibt auch Familienkarten und Saisonkarten. Die Parkgebühr liegt bei zwei Euro.

Weitere Infos: www.nymphensee-brieselang.de

Von Philip Rißling