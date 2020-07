Das sind die schönsten Badestellen im Westhavelland

Havelland

Auch wenn der Sommer in diesem Jahr die Menschen eher selten ins Schwitzen bringt, eine Erfrischung im See, in der Havel oder im Freibad tut dennoch gut. Gerade jetzt, wo der Urlaub an fernen Stränden stets ein Risiko birgt.

Die MAZ hat sich im Westhavelland umgeschaut und die schönsten Badestellen zusammengetragen. Dazu gehört im Amt Rhinow ohne Zweifel der Kleßener See. Zum Strand gelangt man hier über den Weg, der sich direkt am Ortsausgang in Richtung Stölln befindet.

Von hier gelangt man zu den Parkplätzen und dann über die große grüne Liegewiese zum Strand. Für die Kinder bietet ein Spielplatz Abwechslung. Sogar ein Volleyballnetz ist vorhanden.

Auch in Strodehne kann man sich wunderbar in der Havel erfrischen. Die Naturbadestelle mit breitem Sandstrand liegt flussabwärts am rechten Havelufer direkt in Strodehne. In unmittelbare Nähe befindet sich das Gasthaus Stadt Berlin, wo man eine Badepause im Biergarten einlegen kann.

Nur etwa 100 Meter von der Badestelle entfernt, gibt es einen Wasserwanderrastplatz mit Sanitäranlagen und Informationstafeln über das Wassersportrevier Flusslandschaft Untere Havelniederung und den Naturpark in. Stellflächen für PKW sind auch hier vorhanden.

In Strodehne können Freizeitkapitäne mit ihrem Boot am Steg anlegen. Der Wasserwanderrastplatz bietet Sanitäranlagen und eine Naturbadestelle gibt es auch. Quelle: Norbert Stein

Ebenfalls zum Amt Rhinow gehört die Naturbadestelle in dem kleinen Haveldorf Parey, die mit einem Sandstrand an der Havel lockt. Hier kann man auch bequem mit kleinen Booten halten, um eine Rast einzulegen und zu baden. Überdachte Sitzgruppen laden zum Picknick ein und schützen vor zu viel Sonne.

Gleich mehrere tolle Badestellen befinden sich rund um den Hohennauener See. In Hohennauen selbst erreicht man über die Dorfstraße den Strand und das Restaurant Strandgut. Eine große Liegewiese mit Sandstrand, ein Volleybaldfeld und ein Spielplatz laden hier zu einem Strandtag ein. Diese Naturbadestelle ist sogar eine ausgewiesene EU-Badestelle, deren Wasserqualiät regelmässig überprüft wird.

Auch in Semlin und Lochow gibt es tolle Badestellen direkt am Hohennauener See. Beliebt ist ebenso die Dranseschlucht samt Sandstrand in Ferchesar. Die ausgezeichnete Badegewässerqualität wird auch hier in regelmässigen Abständen kontrolliert. Parkplätze sind vorhanden und es gibt sogar ein Eiscafé.

Gleich mehrere Badestellen bietet der Hohennauener See. Quelle: Christin Schmidt

Über mehrere Naturbadestellen verfügt auch das Milower Land. Sehr beliebt ist hier zum Beispiel die Badestelle in Milow am Ortseingang aus Richtung Premnitz kommend auf der linken Seite.

Bänke und Tische laden zum Verweilen ein. In direkter Nähe befindet sich zudem das NaturparkZentrum mit einer interaktiven Ausstellung zum Naturpark Westhavelland und der Niederungslandschaft der Unteren Havel. Auch in Bahnitz und Bützer kann man von Naturbadestellen in die Havel springen.

Die Naturbadestelle an der Havel in Bützer lädt zum Sprung ins kühle Nass ein. Quelle: Kathrin Schröter-Hartmann

Wer von Rathenow aus mit dem Fahrrad zum Baden fahren möchte, hat die Qual der Wahl. In Steckelsdorf lockt ein Strand. Der Strand in Semlin ist ebenfalls bequem mit dem Rad zu erreichen.

Ebenso die Havelbadestellen in Göttlin, Grütz und Böhne. Und nicht zu vergessen der Wolzensee in Rathenow an dessen Nordufer sich eine Badestelle befindet, die man auch gut mit dem Auto erreichen kann.

Der Strand besteht hier aus einem Mix von Wiese und Sand. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es außerdem ein Restaurant sowie ein Beachvolleyballfeld und ein Kinderspielplatz.

Auch am Wolzensee gibt es neben idyllischen Fleckchen wie diesen einen Strand, der zum Baden einlädt. Quelle: Christin Schmidt

Das einzige Freibad im Westhavelland befindet sich in Premnitz. Vor einigen Jahren in ein Naturbad umgewandelt, bietet das großzügig angelegte Freibad am Waldrand die perfekte Idylle für einen Badetag und das auch noch chlorfrei.

Die Reinigung des Beckenwassers erfolgt ausschließlich durch biologische Aktivitäten innerhalb von Filtersedimenten im ausgelagerten Regenerationsteich.

Das Highlight im Premnitzer Naturbad ist Großwasserrutsche. Quelle: Bernd Geske

Schwimm- und Nichtschwimmerbecken, eine große Liegewiese mit integriertem Kinderspielplatz und vier Beach-Volleyballfelder gehören zur Anlage. Die Highlights sind die 80 Meter lange und neun Meter hohe Großwasserrutsche und der Niedrigseilgarten.

Das Naturbad ist noch bis September täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3,50 Euro für eine Tageskarte, ermäßigt 2,80 Euro.

Von Christin Schmidt