Das sind die schönsten Badestellen im Westhavelland

Westhavelland

Es muss nicht immer Urlaub in der Ferne sein. Auch das Westhavelland lockt mit herrlicher Natur. Dazu gehören selbstredend jede Menge Badestellen, die sich bestens für einen Tag am See oder an der Havel eignen und an heißen Tagen eine erfrischende Abkühlung bieten. Wer also nicht weiß, wo hin am Wochenende, findet hier ein wenig Inspiration.

Grütz (Havel)

Die Havel bei Grütz bietet idyllische Natur. Quelle: Christin Schmidt

An der Havel gibtes im Westhavelland natürlich gleich mehrere Stellen, die sich für einen Sprung ins kühle Nass anbieten. Besonders schön ist zum Beispiel der Biwakplatz im Rathenower Ortsteil Grütz mit großer Rasenfläche, Bäumen, die Schatten spenden , Sitzgelegenheiten und einem kleinen Sandstrand. Das Gelände ist gut mit dem Auto zu erreichen, Parkplätze sind direkt davor vorhanden. Auch bei Campern und Flusswanderern ist das Plätzchen beliebt. Das gilt auch für den Biwakplatz im Rathenower Ortsteil Göttlin. Der lädt ebenso zum Baden ein wie die Badestelle an der Havel im Ortsteil Böhne.

Dranseschlucht in Ferchesar

Badestelle am Ferchesarer See – Dranseschlucht. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Badestelle am Ferchesarer Seeliegt sehr idyllisch an einem kleinen Steilufer. Hier gibt es jede Menge schattige Plätzchen. Der große Baumbestand rund um den Sandstrand sorgt selbst an heißen Tagen für ein angenehmes Klima. Ein Parkplatz direkt am Strand macht es Besuchern möglich, ohne große Anstrengung die Badestelle zu erreichen. Wer trotzdem ins Schwitzen kommt, kann am Eingang zur Badestelle ein Eis im dortigen Eiscafé genießen und sich so ein wenig abkühlen. Der flache Strand bietet den Badegästen und auch Stand-up Padlern einen einfachen Einstieg in die kühlen Fluten.

Der Strand in Wassersuppe

Badestelle in Wassersuppe. Quelle: Markus Kniebeler

Die Ruhe genießenkann man am Strand von Wassersuppe. Der Blick auf den Hohennauener See, auf dem hin und wieder ein Bötchen vorbeischippert, lässt einen allen Alltagsstress vergessen. Natürlich kann man hier auch schwimmen und planschen, das seicht abfallende Ufer ist vor allem für Familien mit Kindern ein idealer Badeort. Wer sich genug ausgeruht hat und ein bisschen Bewegung braucht, der muss sich nur umdrehen und ein paar Meter gehen. Dann steht man auf einem sehr ordentlichen Beach-Volleyballfeld. Schnell ein paar Mitspieler gesucht und schon kann der Spaß beginnen.

Semlin am Bauerndeich

Badestelle in Semlin. Quelle: Juergen Ohlwein

Dieses Fleckchen isteine ausgewiesene Naturbadestelle und überzeugt, wie alle Badestellen rund um den Hohennauener See, über eine gute Wasserqualität, die regelmäßig überprüft wird. Der Strand besteht hier aus einer großen Wiese und etwas Sand. Rings um die Badestelle befinden sich Schilfflächen. Wer hier einen Tag verbringen möchte, ist dazu auch noch gut versorgt. Viele gastronomische Einrichtungen sorgen für das leibliche Wohl und laden zu einem Mittagessen und zu Kaffee und Eis ein. Vielleicht ein leichtes Fischgericht, damit man nach einer Pause nicht mit zu vollem Magen ins Wasser springt.

Kleßener See

Badespaß am Kleßener See. Hier gibt es einen Sandstrand, eine große Liegewiese und ein Volleyballfeld - was braucht man mehr für einen tollen Sommertag am See. Quelle: Christin Schmidt

Echten Badespaß bietet im Ländchen Rhinow der Kleßener See. Die Badestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Ortsausgangs Kleßen in Richtung Rhinow an der Landesstraße 17. Das Areal ist sogar eine ausgewiesene EU-Badestelle. Das heißt, die Badegewässerqualität wird regelmäßig überprüft. Auch mit dem Auto ist der Strand sehr gut zu erreichen. Parkplätze in unmittelbarer Nähe sind vorhanden. Wer möchte, kann seine Decke auf der Wiese ausbreiten. Zudem gibt es einen Sandstrand und ein Beachvolleyballfeld - was braucht man mehr für einen tollen Sommertag am See.

Wagenitzer Kanal

Badestelle in Wagenitz. Quelle: privat

Wenn die Wagenitzeraus dem Amt Friesack nicht bis nach Kleßen, Ferchesar oder Bergerdamm zum Baden fahren wollen, haben sie fast vor der Haustür mit einer kleinen, feinen Stelle am Kanal die Möglichkeit, sich in unmittelbarer Nähe im kühlen Nass zu erfrischen. Umgeben von Idylle und viel Grün handelt es sich um eine kleine, wilde Badestelle, die nicht öffentlich unterhalten wird. Etwa 1 bis 1,40 Meter tief ist das langsam fließende, saubere Wasser hier. Zu erreichen ist die Stelle über den Schwarzen Weg in Wagenitz, und eigentlich fast schon ein Geheimtipp – ausgenommen für die Wagenitzer.

Naturbad Premnitz

Naturbad Premnitz zur Quelle: Markus Kniebeler

Abkühlung in einem Naturbad können sich die Westhavelländer in Premnitz holen. 2014 wurde das ursprünglich chlorierte Freibad Premnitz zu einem Naturbad umgebaut. Zudem wurde der Verein Naturbad Premnitz gegründet, um die Anlage zu betreiben und eine drohende Schließung abzuwenden. Das ist gelungen. Heute erfreut sich das Naturbad großer Beliebtheit. Die Kinder haben Spaß auf der Wasserrutsche. Auf der Wiese gibt es viel Platz zum Entspannen. Zudem gibt es einen Imbiss, und sogar Volleyballturniere finden immer mal wieder statt. Das Bad ist mit dem Auto und dem Bus zu erreichen.

Naturbadestelle Milow (Havel)

Die Naturbadestelle Milow lockt mit Sandstrand, Volleyballfeld und Kanuverleih. Quelle: Christin Schmidt

Mit Kanuverleih und Volleyballfeld lockt die Naturbadestelle in Milow. Sie liegt flussabwärts am linken Havelufer und ist über die Landesstraße 963 zu erreichen. Das Areal befindet sich direkt in Milow und ist mit Bänken und Tischen ausgestattet, also ideal zum Rasten und Baden. Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer sorgt jedes Jahr dafür, dass der Strand neuen Sand bekommt. Außerdem befindet sich in direkter Nähe das Naturpark-Zentrum mit einer interaktiven Ausstellung zum Naturpark und dem Artenreichtum der Niederungslandschaft der Unteren Havel. Auch Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie.gibt es.

Wolzensee in Rathenow

Die Badestelle am Wolzensee hat auch für die Kleinen etwas zu bieten. Quelle: Markus Kniebeler

Eine Badestelle mit Traditionist der Rathenower Wolzensee. Hier befand sich vor langer Zeit eine der beliebtesten Badeanstalten der Region. Davon weiß der kleine Theo natürlich nichts. Aber gefallen tut es ihm an dem kleinen Sandstrand trotzdem. Für die Älteren gibt es auf dem Gelände eine schöne Beachvolleyball-Anlage. Und Platz, es sich gemütlich zu machen, ist auf dem weitläufigen Gelände genug vorhanden. Wen der Durst oder der Hunger plagen, der muss nur ein paar Schritte tun. Im Blockhaus sorgt Inhaber und Koch Vasile Chifan dafür, dass erschöpfte Sonnenanbeter wieder zu Kräften kommen.

Marqueder Erdeloch

13 Menschen und ein Storch sind in Marquede zu Hause. Quelle: Sebastian Morgner

Eine der weniger bekannten Badestellen ist das Marqueder Erdeloch. Der See entstand einst durch den Abbau von Ton. Bis in die 1980er-Jahre gab es hier sogar eine offizielle Badestelle. Heute ist das Erdeloch von zum Teil hohen Bäumen umringt, lädt aber nach wie vor noch zum Baden ein. Zu sehen ist der See von der Landesstraße 96 zwischen Milow und Marquede im Milower Land. Wer hier ins Wasser springen möchte, erreicht das Ufer über einen Feldweg. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch der Königsgraben, der ist zwar schön anzuschauen, zum Schwimmen aber weniger geeignet.

