Das war das Jahr 2021 im Amt Nennhausen

Nennhausen

Obwohl Corona im Jahr 2021 viele Initiativen im Amt Nennhausen verhinderte, waren es zwölf Monate mit vielen Facetten. Die Kita Sonnenschein bekommt zehn Plätze mehr und es wurde auch gefeiert. Hier gibt es einen Überblick über das, was geblieben ist.

Im Amt Nennhausen geht ein spannendes Jahr zu Ende. Es gab neue Initiativen in den Dörfern, die Vereine hielten die Menschen zusammen und natürlich wurde auch politisch gestritten. Wir schauen zurück.

Januar: Großer Tag für die Familie Krüger in Garlitz. Sie wollen eine Ferienpension eröffnen und feiern Richtfest +++ In Stechow ist der kleine Frisörladen im Gemeindehaus von Kerstin Gießelmann übernommen worden.Februar: Nennhausen wächst weiter. 4628 Einwohner gibt es im gesamten Amt. +++ Die Kita Sonnenschein am Fouqué-Platz Nennhausen hat bald zehn Plätze zusätzlich +++ Der Garlitzer Storch kommt zurück.

März: Buschow soll an der Straße „Kolonie“ wachsen.Die Gemeindevertretung bringt einen Bebauungsplan für ein kleines Wohngebiet auf den Weg +++ Mit dem Verein Dwai möchten Ortsvorsteher Volker Schönfeld und Vorsitzende Olga Bowgierd das Dorf Möthlow attraktiver machen.

Ein außergewöhnliches Naturschauspiel ereignet sich im April und Mai im Havelländischen Luch: Es ist Balzzeit bei den Großtrappen. Quelle: Jürgen Ohlwein

April: Die Ortsdurchfahrt in Gräningen gehört zu den schlechtesten Straßen im ganzen Westhavelland. Das ergab ein Voting der MAZ-Leser +++ Vertreter mehrerer Vereine aus Nennhausen und der Rotary Club Havelland treffen sich erstmals. Ziel ist die Organisation eines Sommerfestes in der Nach-Corona-Zeit.Mai: Das Amt Nennhausen bildet Nachwuchs aus +++ Gastwirte im Amt Nennhausen halten sich mit Außer-Haus-Service über Wasser und hoffen, dass bald die Lokale wieder öffnen dürfen.

Der Herbststurm Ignatz fegte auch über das Amt Nennhausen. Quelle: Kay Harzmann

Dezember: Die Weihnachtsmärkte in den Dörfern des Amtes fallen erneut aus +++ Ines Neidt beendet ihr Projekt zur Pflegeprävalenz in Nennhausen +++ Amtsdirektorin Ilka Lenke wird stellvertretende Vorsitzende des Wasser- und Abwasserverbandes.

Von Joachim Wilisch