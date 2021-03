Havelland

Die Haarschneidemaschinen laufen wieder, die Frisuren nehmen wieder Form und Farbe an. Auch die Friseursalons im Havelland haben unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Claudia Vogt-Schumann, Inhaberin des „MeisterWerk“ in Dallgow stand gestern bereits um 6 Uhr morgens am Frisierstuhl. „Wir sind wirklich überglücklich wieder anfangen zu dürfen“, erklärt die Friseurmeisterin, gut gelaunt. Bereits ab 9 Uhr stand das Telefon nicht mehr still. „Wir hatten noch nicht einmal Zeit, die Ansage vom Anrufbeantworter zu aktualisieren“, freut sich die Chefin.

Die Nachrücker müssen hoffen

Die Ausbildung der jungen Mitarbeiterinnen ist allerdings immer noch kompliziert. Die Übung an Modellen holt man nun nach dem Ladenschluss nach. Gestern standen bereits vier Mitarbeiterinnen mit Maske und einem extra umgebauten Eingangsbereich bereit, um sich den Corona-Frisuren anzunehmen. So viel Betrieb wie zum Start, wird es auch noch in den kommenden Wochen geben. Der Terminkalender platzt aus allen Nähten, Termine bekommt man im „MeisterWerk“ nur noch mit etwas Glück oder als kurzfristiger Nachrücker.

Frisör in Ketzin: Claudia Tolkmitt (Mitte) begrüßt in ihrem Ketziner Salon Stammkundin Corinna Krause aus Marwitz. Mitarbeiterin Silvana Mielke bereitet den Haarschnitt vor. Quelle: Balzer

Auch Viola Seifert ist wirklich erleichtert. Mit einem Lächeln hat die Inhaberin des gleichnamigen Schönwalder Friseursalons am Montagmorgen ihr Geschäft geöffnet. Als ersten Kunden begrüßte sie Bürgermeister Bodo Oehme, der sich endlich wieder einen Haarschnitt zulegen konnte. „Schnipp-schnapp. Das Glücksgefühl ist genauso wieder zurückgekehrt wie ein Stück weit mehr Lebensqualität“, sagt Bodo Oehme. „Ich wünsche allen, dass auch sie zeitnah einen Termin erhalten, sofern Bedarf besteht.“

Terminbücher sind bis Ostern gut gefüllt

Gemeinsam mir ihren drei Kolleginnen, eine weitere ist noch krank, empfing Viola Seifert am Montag einen Kunden nach dem anderen. „Es ist so wundervoll. Meine Kolleginnen machen Überstunden, um alle Kunden zufrieden zu stellen.“ Denn eigentlich ist Montag ja der freie Tag. „Für alle war aber klar, dass sie heute loslegen“, freute sich die 50-jährige Geschäftsinhaberin. Sechs Tage pro Woche arbeiten die Mitarbeiter jetzt durch, in zwei Schichten von 8 bis 20 Uhr.

Irgendwie fühle es sich derzeit nicht wie Arbeit an, sagte Viola Seifert. „Die Kunden sind alle glücklich, wir freuen uns.“ In den zurückliegenden Wochen seit Bekanntgabe, dass die Friseure wieder öffnen dürfen, ist Viola Seifert zwei Mal pro Tag in ihr Geschäft gekommen, hat ihren Anrufbeantworter abgehört und nach Eingang der Telefonate die Termine vergeben. Bis Ostern ist nun erstmal das Auftragsbuch gefüllt. Und ständig kämen weitere Terminanfragen herein.

Mehr als 40 Kunden am ersten Tag

Die Freude über den Neustart war im Salon von Claudia Tolkmitt in der Ketziner Rathausstraße sowohl bei den Mitarbeiterinnen als auch bei den Kundinnen unübersehbar. Nach der Zwangspause hatte die Friseurmeisterin und ihre drei Angestellten alle Hände voll zu tun. „Es wurde auch langsam Zeit für die Frisur“, meinte Corinna Krause. Sie ist bei Claudia Tolkmitt Stammkundin und extra aus Marwitz (Oberhavel) in die Havelstadt gekommen. „Wir haben diesen Tag herbeigesehnt und uns alle darauf gefreut“, warf Bianka Radtke in der kurzen Pause zwischen zwei Kundinnen ein. Viele Kunden hätten sich per Mail oder Telefon vorher angemeldet. So seien für März bereits alle Termine vergeben, erzählte Claudia Tolkmitt zwischen zwei Telefonaten. „Es ist wie Frühlingsbeginn. Ich war heute früh total aufgeregt. Jetzt am Abend des ersten Tages bin ich glücklich und die Kunden sind es auch“, freute sie sich. Etwa 40 waren es, die frisch frisiert den Salon verließen.

Die Zeit zuhause mit den zwei kleinen Kindern habe sie aber auch genossen, so die Salon_Inhaberin. Weniger gut fühlte sie sich allerdings von der Politik unterstützt, speziell finanziell. Auch die lange Ungewissheit, wann sie wieder für die Kunden da sein darf, habe an den Nerven gezehrt. Nun hofft Claudia Tolkmitt, dass sich die Corona-Situation nicht wieder verschlechtert.

Nervennahrung für die Mitarbeiter

Mal eine Blume, mal etwas Konfekt. Einige Stammkunden, die am Montag zu Daniela Mohrhardt in der Nauener Feldstraße kamen, zeigten mit ihren kleinen Aufmerksamkeiten, wie erleichtert sie über die Öffnung des Frisiersalons in der Nauener Feldstraße sind. „Das ist auch Nervennahrung für den Ansturm, der jetzt bevor steht“, sagte die Friseurin lachend.

Denn an Arbeit wird es der Solo-Selbstständigen in den nächsten Wochen nicht fehlen. „Seit bekannt ist, dass wir wieder öffnen dürfen, gab es eine Klingelinvasion.“ Das Telefon stand nicht still, das Anmeldebuch lag quasi neben dem Bett. „Alle wollten so schnell wie möglich einen Termin haben. Der Andrang ist wirklich riesig, was mich sehr freut“, sagte Daniela Mohrhardt. Und das, obwohl sie jetzt auch länger arbeiten wird, als ihre Öffnungszeiten es eigentlich hergeben. Über Aufträge muss sie sich keine Sorgen machen, bis Ostern ist sie ausgebucht. Die zurückliegende Zeit indes sei für sie sehr schwierig gewesen, noch immer habe sie keine Corona-Hilfen bekommen. „Ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht.“

