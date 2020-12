Dauereinsatz im Advent: Unterwegs mit Paketbotin Belma in Falkensee

Falkensee

Auch beim 150. Paket hat Belma Kovacevic ihr Lächeln noch nicht verloren. Seit fast einem Jahr ist die 27-Jährige montags bis sonnabends in Falkensee als Paketzustellerin für die DHL unterwegs. Zwischen 140 und 160 Pakete und Päckchen bringt sie tagtäglich zu den Empfängern. „Mein Rekordwert lag einmal bei 210 Paketen an einem Tag“, erinnert sie sich.

Die gebürtige Bosnierin, die mit ihrem Ehemann in Nauen lebt, liebt ihren Job. Was ihr am meisten Spaß mache? „Alles. Vom Beladen bis zum Ausfahren. Vor allem mag ich den Kontakt zu den Menschen. Die Falkenseer sind so nett und freundlich“, schwärmt sie. Belma Kovacevic gehört zu den Springern im Falkenseer Team. Das heißt, sie fährt fast jeden Tag eine andere Strecke. „Ich bin dort unterwegs, wo gerade jemand gebraucht wird“, sagt sie. Die Stadt kennt sie in- und auswendig, auch eine Vielzahl der Bewohner kennt sie inzwischen gut.

Die 27-Jährige kennt Falkensee inzwischen wie ihre Westentasche. Quelle: Nadine Bieneck

So wie Birgitt Kiertscher. Regelmäßig klingelt Kovacevic bei der Bauingenieurin, um ihr Pakete oder Päckchen zuzustellen. „Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe“, sagt die. Vor allem Weihnachtsgeschenke bekommt sie in diesen Wochen geliefert. „Für meine Kinder und Enkelkinder“, verrät sie. Für Belma Kovacevic und ihre Kollegen hat Birgitt Kiertscher viel Lob parat. „Die Paketzusteller, die bei uns im Einsatz sind, sind unglaublich nett. Alle!“, sagt sie. „Ich glaube aber auch, dass es so wie bei allen Dingen ist: Wie es in den Wald hinein schallt, schallt es auch heraus.“ Dass die Paketboten gerade in der Vorweihnachtszeit besonders viel zu tun haben, sei kein Geheimnis. Umso mehr freut sich Birgitt Kiertscher, „wenn man immer wieder ein bekanntes Gesichter sieht“.

Belma Kovacevic (l.) und Birgitt Kiertscher freuen sich jedes Mal, wenn sie sich wieder sehen. Quelle: Nadine Bieneck

Viel zu tun haben Belma Kovcevic und ihre Kollegen derzeit in der Tat. Rund 4000 Pakete liefern sie aktuell täglich von Montag bis Sonnabend in Falkensee aus. Kovacevics Tag beginnt früh. „Ab 6 Uhr belade ich in unserer Zustellbasis in Börnicke das Auto“, erzählt sie. Rund eine Stunde benötigt sie. Jedes einzelne Paket wird gescannt, bevor es im Auto verschwindet. Die Route, die sie anschließend nimmt, berechnet ein spezielles Navigationssystem anhand der günstigsten Wege. „Kein Tag ist gleich. Kümmern um die Strecke muss ich mich nicht, das passiert alles automatisch.“

Ab 7 Uhr ist die Paketbotin auf der Straße unterwegs

Gegen 7 Uhr macht sich die junge Frau in der Regel von Börnicke aus auf den Weg nach Falkensee, um die Pakete an Mann und Frau zu bringen. So wie zu Andrea Jeschke. Ein Weihnachtsgeschenk steckt in dem Päckchen nicht, sagt sie. „Aber man bekommt in Falkensee eben auch nicht alles. Vor allem spezielle Dinge, die man immer wieder mal braucht, die bestellen wir auf dem Postweg“, erklärt sie.

Die Nachbarn in Falkensee helfen gern

An vielen Häusern bleibt die Tür an diesem Vormittag allerdings geschlossen. „Dann frage ich bei den Nachbarn, ob sie das Paket annehmen. Die Menschen hier sind sehr hilfsbereit“, weiß Kovacevic sich zu helfen. Nach fast einem Jahr im Dienst weiß sie genau, wo sie fragen kann, welche Nachbarn helfen. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Sendungen anzunehmen, wenn die Nachbarn nicht da sind“, bestätigt Heinz Gerhardt. Er selbst bekomme nur selten Pakete geliefert, berichtet er. Doch den Nachbarn helfen, wenn diese auf der Arbeit oder unterwegs sind, das mache er gern. „Das gehört sich doch so“, findet er.

Ohne ihre Hand-Scaner wäre die Zustellerin aufgeschmissen. Quelle: Nadine Bieneck

Mitunter muss Belma Kovacevic erst gar nicht bei den Nachbarn klingeln. Ihr Scan-Gerät verrät ihr mitunter, wo sie die Lieferung hinterlegen kann, wenn der Empfänger nicht da ist. Die DHL-Kunden können solche Wünsche vorab angeben. Die Zustellerin hinterlegt die Sendung dann am Wunschort. „Im weißen Wintergarten steht hier“, schaut sie auf ihr Gerät und läuft los. Nachdem der Karton abgelegt ist, gibt sie diese Information in ihren Handscanner ein. Die Empfänger werden nahezu live darüber informiert, während die Paketzustellerin fast schon wieder in ihrem Fahrzeug sitzt. „Genau an dieser Stelle ist mir vor einigen Monaten ein echtes Malheur passiert“, verrät sie dabei. „Ich habe mich aus meinem Wagen ausgesperrt. Aber es kamen dann sofort Anwohner mit ihrem Werkzeug, um mir zu helfen.“ Heute kann sie darüber lächeln, ein Schreck war es allemal.

Viele hilfsbereite Nachbarn erleichtern Belma Kovacevic ihre Arbeit. Quelle: Nadine Bieneck

Jedoch einer, der nicht noch einmal vorkam. Belma Kovacevic spult ihr Programm inzwischen mit viel Routine und Sicherheit ab. An diesem Tag kommt sie auf ihrer Tour gar so gut durch, dass sie am Ende noch Zeit für einen zweiten Zustellversuch hat. „Die Dame war vorhin nicht da, ich versuche es noch mal“, sagt sie. Am Ende landet das Paket dann doch bei der Nachbarin. Kovacevic ist nach Feierabend dennoch zufrieden. Denn: „Wenn ich mit leerem Wagen zurück nach Börnicke fahre, das sind die besten Tage.“

Von Nadine Bieneck