Daumen drücken für Nauenerin: Miss-Germany-Wahl live auf YouTube

Havelland

Die Entscheidung bei der Wahl zur „Miss-Germany“ 2021 rückt immer näher. Damit steigt auch die Anspannung bei der 27-jährigen Nauenerin Julia Laura Wolf, die zur „Miss Brandenburg 2021“ gewählt wurde und nun unter den 16 jungen Frauen ist, die sich die Krone der diesjährigen Miss-Germany aufsetzen möchten.

Wie der Veranstalter des Wettbewerbs – die MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG – informierte, hat am Wochenende die heiße Phase begonnen. Alle Kandidatinnen aus den 16 Bundesländern sind zum „Miss Germany Personality Camp“ im Europa-Park in Rust eingetroffen. „Aufgrund der aktuellen Situation wird die gesamte zweiwöchige Veranstaltung unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes ablaufen. Dies beinhaltet unter anderem, dass alle Kandidatinnen und die Produktionsbeteiligten einen Corona-Test absolvieren müssen, bevor sie überhaupt Zutritt zu den Räumen erhalten“, versichert Marketing-Manager Andre Padecken.

In den kommenden knapp zwei Wochen würden die 16 Damen von inspirierenden und lehrreichen Coachings und Masterclasses mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten begleitet.

Das Finale selbst steigt am 27. Februar ab 20 Uhr. Es kann in diesem Jahr live auf dem offiziellen Miss Germany YouTube-Kanal verfolgt werden. Zudem werde es auf dem Instagram-Account von Miss Germany einen weiteren Livestream geben, der das Finale noch einmal aus einer anderen Perspektive zeigt und die Zuschauer mit hinter die Kulissen nimmt, so André Padecken.

Von Jens Wegener