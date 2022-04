Der Berg und Paretz rufen: Saison-Auftakt im Schloss

Paretz

Wie wird man Prinz oder Prinzessin? Evelyn Friedrich kann es erklären. Die Schlossbereichsleiterin freut sich, wenn sie diese Frage der Kinder in ihren Führungen auf Schloss Paretz beantworten kann. „Die Corona-Restriktionen sind soweit aufgehoben – jetzt hoffen wir nach den letzten beiden Jahren bei unseren Veranstaltungen wieder auf mehr Besucher“, sagt die Schlossherrin von Paretz.

Hoffnung auf mehr Besucher

Besuchten das Dorf im Jahre 2019 noch 11 493 Besucher, waren es im Jahre 2020 nur 6508 Besuche bei coronabedingter Schließung im April, Mai, November, Dezember, sowie im Jahre 2021 ganze 6692 Besuche bei einer coronabedingten Schließung von Januar bis April.

„Wir sind froh, dass die Saison jetzt wieder los geht und wir fast einen Normalbetrieb abhalten können“, sagt Evelyn Friedrich, die seit 2015 das Schloss in Paretz führt: In Paretz hofft man auf mehr Besucher. Allerdings muss die Maske beim Besuch der Schlossräumlichkeiten noch oben bleiben, auch große touristische Gruppenführungen mit über 30 Gästen dürfen noch nicht angeboten werden. „Jedoch dürfen an unseren individuellen Führungen, die wir anbieten, wieder zehn Gäste teilnehmen“, erklärt die Schlossherrin.

Neue Bautechnik und hoher ästhetischer Anspruch

Das Schloss- und Dorfensemble Paretz, das zwischen 1797 und 1804 für das preußische Thronfolger- und spätere Königspaar Friedrich Wilhelm III. und Luise, geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, geplant und mit neuer Bautechnik und hohem ästhetischen Anspruch ausgeführt wurde, gehört auch in diesem Jahr wieder zu den großen touristischen Attraktionen des Havellandes. Ein entsprechend attraktives Programm haben Evelyn Friedrich und ihr Team für die Besucher zusammengestellt.

Ausstellungsstücke in der Kutschen-Remise. Quelle: Ulrich Hansbuer

Bis zu 70 Veranstaltungen inklusive der thematischen Familienführungen sind in diesem Jahr noch geplant, rund 25 Veranstaltungen wie Puppentheater, Konzerte, Lesungen, die Kinderakademie mit Events wie Scherenschnitt, Linolschnitt, Zeichenkurse, Vergolden sind ebenfalls im Programm enthalten. Die thematische Familienführungen wie aktuell „Raus aufs Land“ und „Wie wird man Prinz oder Prinzessin“, die regelmäßig angeboten werden, runden den Veranstaltungskalender ab.

Notenständer für vier Musiker

Neu ist in der Kutschen-Remise der wiedergefundene Besteckkasten für die Kutschen-Ausfahrten der Königsfamilie. Die seit 2019 gezeigten Ausstellungsstücke, wie einen Notenständer für vier Musiker aus dem in der Renovierung befindlichem Schloss Pfaueninsel, sorgen für eine neue zusätzliche Attraktivität wie auch weitere Highlights aus dem Schloss auf der Pfaueninsel, die in Paretz zu Gast sind. Auch der neue Grottenberg am Ortseingang von Paretz, erst im letzten Jahr eröffnet, lockt in diesem Jahr zusätzliche Besucher in den Schlosspark.

Die neue Bestecksammlung von Schloss Paretz in der Kutschen-Remise Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Berg ruft zum ersten Mal in dieser Saison am 1. Mai um 15 Uhr: Bei einer Führung über den Grottenberg erklärt Evelyn Friedrich: „Errichtet wurde der Grottenberg für den Sommersitz von König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Königin Luise gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Damals bekrönte ein weithin sichtbarer farbenfroher Pavillon im fernöstlichen Stil den Hügel.“

Scheinbar versunkener antiker Tempel

Ein scheinbar versunkener antiker Tempel zum Andenken an „Teure Verstorbene“ und eine Grotte ergänzen das wiedergefundene Ensemble von Paretz. „Nach 1945 verfiel der ungenutzte Ort, die baulichen Reste wurden einplaniert. Jedoch fand man 2013 bei archäologischen Grabungen überraschend viele gut erhaltene Teile von Grotte und Tempelruine“, sagt Evelyn Friedrich bei einer Parkführung. Die Wiederherstellung des Grottenberges ermöglicht nun wieder den Ausblick ins Dorf Paretz und die Landschaft des Havellandes: „Jetzt ist der Grottenberg unser Park-Höhepunkt“, sagt Evelyn Friedrich – der Berg ruft förmlich zur Besichtigung.

Vorfreude auf das erste Puppenspiel

Besonders freut sich Schlossherrin Friedrich auf das erste Puppenspiel. Am 8. Mai um 14 Uhr ist „Das tapfere Schneiderlein“ König in Paretz. Er hat die Prinzessin geheiratet und regiert ein halbes Königreich, mutig erledigt er sieben Fliegen und erzählt von seinen Heldentaten, wie er die Riesen, das Einhorn und das Wildschwein besiegt und an seinen Aufgaben wächst. „All das wird ein Highlight für die Kinder“, sagt Evelyn Friedrich, die mit ihrem Programm die ganze Familie ansprechen will.

Schloss Paretz. Quelle: Ulrich Hansbuer

Familien-Angebote gibt es auch digital von der Schlösserstiftung. „Immer größerer Beliebtheit erfreut sich unser digitales Angebot Actionbound, eine digitale Schnitzeljagd durch den Park“, erklärt Evelyn Friedrich und kündigt an: „Nachdem unsere Parkspiele erfolgreich sind, planen wir auch eine Version, die innerhalb des Schlosses durchgeführt werden kann.“ Runtergeladen werden kann sie bereits in diesem Jahr: „Den Startzeitpunkt geben wir aber noch genau bekannt“, so Friedrich.

Besonders eindrucksvoll bleiben aber auch in diesem Jahr die ehemaligen königlichen Wohnräume im Schloss mit ihren wertvollen handgemalten und gedruckten Papiertapeten sowie den Möbeln, Gemälden, Graphiken und Porzellanen aus der Originalausstattung. Deshalb bleibt Paretz auch in dieser Saison ein ganz besonderer Ort. Und wie wird man nun Prinz oder Prinzessin? Schlossherrin Evelyn Friedrich wird auf Führungen die Antwort verraten.

