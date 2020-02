Das Havelland soll zum Mekka für Radtouristen werden

Havelland

An der Kreisstraße von Zachow nach Tremmen wird im nächsten Jahr ein Radweg gebaut. Die Planung für das rund fünf Kilometer lange Stück soll Ende März vorliegen, dann würden die Fördermittel beantragt, sagte Martin Felstow von der Kreisverwaltung am Dienstagabend im Ausschuss für Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung des Kreistages. Die Kosten werden auf rund 1,4 Millionen Euro geschätzt, „wobei diese Zahlen aus 2018 stammen und wir davon ausgehen müssen, dass es teurer wird“, so Felstow.

Prioritätenliste liegt vor

Prioritätenliste für Radwege an Kreisstraßen

Vom Havelradweg auf der Schmergower Havelseite kommen viele Radler über die Fähre nach Ketzin. Quelle: privat

Das Radfahren soll als Alternative zum Auto und Beitrag zum Klimaschutz trotzdem weiter an Bedeutung gewinnen. „Der Landkreis Havelland entfaltet für den Radverkehr eine Vorbildwirkung“, heißt es in einem Beschlussvorschlag der Verwaltung für den nächsten Kreistag, in dem es um die Investitionen in die Radinfrastruktur in den nächsten Jahren geht, und dem alle Ausschussmitglieder zugestimmt haben.

Radwegekarte mit allen Infos

Ziel sei, pro Jahr zwei Radwege an Kreisstraßen zu planen und zu bauen, so Landrat Roger Lewandowski. „Immer vorbehaltlich der Haushaltslage.“ Den Einwand der Ausschussvorsitzenden Anne von Fircks (Grüne), den Zusatz bezüglich des Kreishaushaltes wegzulassen, entgegnete der Landrat: „Wenn die Kreistagsmitglieder der Meinung sind, wir sollen fünf Radwege pro Jahr bauen, dann müssen sie sagen, woher die Mittel dafür kommen sollen.“

Es geht bei der Aufwertung des Radfahrens aber nicht nur um neue Wege. Die Kreisverwaltung sei derzeit dabei, eine digitale Radwegekarte zu erstellen, sagte die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Jennifer Wydra. Diese Karte soll neben den kreislichen auch die Radwege in den Gemeinden und an Landesstraßen im Havelland enthalten. „Wir hatten die Gemeinden angeschrieben und die haben sehr gut zugeliefert“, so Wydra.

Strategie zu touristischen Radwegen wird aktualisiert

Auch die touristischen Radwege würden berücksichtigt. Mit externer Hilfe lasse die Kreisverwaltung gerade die „Radverkehrsstrategie unter touristischen Gesichtspunkten“ aktualisieren. Das könne dazu führen, so Dezernent Hansjörg Bohm, „dass es Veränderungen in der Prioritätenliste zum Radwegebau gibt, wenn es zum Beispiel um Lückenschlüsse geht.“

In dem Zuge erinnerte Bruno Kämmerling, Referatsleiter Kultur, Sport, Tourismus in der Kreisverwaltung, daran, dass einige Kommunen ihre Pflichten zur Instandsetzung an dem touristischen Havellandradweg (von Schönwalde bis Havelberg) vernachlässigen würden. Der Landkreis hatte den mehr als 90 Kilometer langen Weg Anfang der 2000er-Jahre gebaut und dann anteilig an die jeweiligen Kommunen übertragen, so dass die jetzt die Verkehrssicherungspflicht haben.

Als eine weitere Aufgabe sieht es die Kreisverwaltung an, die Fahrradabstellanlagen für Besucher an kreiseigenen Objekten auf einen „zeitgemäßen Standard“ zu bringen. Dazu werde ein mittelfristiges Investitionsprogramm erarbeitet.

Von Jens Wegener