Am Krankenhausstandort in Rathenow ist der Kreißsaal vorerst geschlossen. Die Havelland Kliniken machen damit ihre Ankündigung wahr, die vor einigen Wochen die Runde machte und für Aufregung sorgte.

„Ausfälle im Hebammenteam hatten bereits seit September zu einer zeitlichen Einschränkung des Kreißsaal-Betriebs geführt“ – so hatte es die Sprecherin der Havelland Kliniken, Silke Monte, erläutert. „Aufgrund von Langzeiterkrankungen, Schwangerschaft und Personalabgängen können ab 1. Januar 2021 vorerst in Rathenow keine geplanten Entbindungen mehr stattfinden.“

Es werde aber weiterhin Angebote zur Schwangerenbetreuung – wie CTG und Ultraschall sowie Hebammensprechstunden – geben. Beschwerden während der Schwangerschaft können weiterhin behandelt werden, auch stationär. Entbindungen sind jedoch vorerst nur im hebammengeführten Kreißsaal in Nauen möglich.

Der Aufsichtsrat habe diese Entscheidung mitgetragen, so Silke Monte. Landrat Roger Lewandowski hat sich dieser Tage noch einmal dazu geäußert. Er bedauere es sehr, dass der Kreißsaal vorübergehend schließe. Es gebe aber zurzeit keine Alternative. Der Landrat beteuert, man sei intensiv auf der Suche nach Personal. Aber der Arbeitsmarkt sei bei Hebammen regelrecht leer gefegt.

Selbst bei Zeitarbeitskräften gebe es derzeit kaum Möglichkeiten. Jörg Grigoleit, der Geschäftsführer der Havelland Kliniken versteht die Enttäuschung bei Eltern im Westhavelland. „Wir gehen diesen Schritt nicht leichtfertig“, sagte er kürzlich. Aber das Personalproblem sei einschneidend. Selbst so genannte „Leasinghebammen“ stehen nicht zur Verfügung.

Inzwischen hat es zahlreiche Appelle gegeben, den Kreißsaal so schnell wie möglich wieder ans Netz zu nehmen. Der Landtagsabgeordnete Christian Görke (Linke) bezeichnete die Entscheidung in einer ersten Stellungnahme als „sehr bitter“. Das Gesundheitsministerium habe es seit über einem Jahr versäumt, die Hebammenausbildung für Westbrandenburg zu stärken.

Ähnlich enttäuscht reagierte auch die Rathenower Stadtspitze. In einem Brief an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der Havelland Kliniken macht der stellvertretende Bürgermeister, Jörg Zietemann, deutlich, dass der Kreißsaal auch ein wichtiger Standortfaktor für die Stadt Rathenow sei.

Wie schnell es gelingen wird, das Personal für den Kreißsaal zu finden, steht in den Sternen – zumal die Lage durch die Covid-19-Situation ohnehin angespannt bleibt. Und die Kreisstadt ist kein Einzelfall. Am Krankenhausstandort in Nauen war der Kreißsaal eineinhalb Jahre geschlossen. Dann strukturierten die Havelland Kliniken um und bauten einen hebammengeführten Kreißsaal auf.

Am Klinikstandort Rathenow wird bald wieder gebaut: die stationären Betten werden um ein Ambulanzzentrum mit Diagnose- und Therapieangeboten ergänzt werden. Die Fachkliniken für Geriatrie, Gynäkologie und Pädiatrie werden ein erweitertes Leistungsspektrum bekommen.

Dazu müssen am Klinik-Standort Rathenow die Bauarbeiter einbestellt werden. Die gesamte Baumaßnahme erfordere Investitionskosten in Millionenhöhe, die zum größten Teil aus Eigenmitteln der Klinik aufgebracht werden, so Grigoleit.

Für Landrat Lewandowski ist dies ein klares Bekenntnis zum Standort Rathenow. Und in Sachen Kreißsaal gibt er die Hoffnung nicht auf.

Von Joachim Wilisch