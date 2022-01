Der Semliner Eugen Gliege stellt Havelländer Notgeld der Jahre 1917 bis 1923 vor

Rathenow

. Die Inflation in Deutschland erreichte im September 2021 erstmals seit Dezember 1993 wieder eine Rate von über Vier Prozent und stieg auch im Oktober/November weiter an. Die Preissteigerungen beschäftigen die Menschen. Aber diese Inflation ist nicht vergleichbar mit der Hyperinflation Anfang der 1920er Jahre in Deutschland. So wurden „über Nacht“ aus 100-Mark-Scheinen Geldscheine im Wert von einer Billion Mark. Jetzt stellt der Pressezeichner Eugen Gliege in seinem neuesten Buch das Inflationsgeld und Notgeld vor, das bereits im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs und Anfang der 1920er auch durch Städte und die Sparkassen des Havellandes herausgegeben wurde.

Galoppierende Geldentwertung

„Während des Ersten Weltkriegs herrschte im gesamten Deutschen Reich eine Knappheit an Münzgeld, da das Metall für Kriegszwecke eingeschmolzen und andererseits die Silbermünzen durch die Bürger gehortet wurden. Später entwickelte sich eine galoppierende Geldentwertung“, erklärt Eugen Gliege. „So wurden 1917 bis 1923 im Deutschen Deutschen und in der Weimarer Republik Notgeld- und Inflationsgeldscheine herausgegeben.

Städte mit eigenem Geld

In den Städten des damaligen Landkreises Havelland, in Rathenow, Premnitz, Rhinow, Friesack, Nauen, Velten und Brandenburg/Havel wurde eigenes Not- und später Inflationsgeld herausgegeben – durch die Kommunen selbst, durch die Geldinstitute oder durch große Firmen.

Dies ist ein Kapitel der deutschen Geschichte, die für viele nicht mehr präsent ist. Vor allem in Sammlerkreisen sind die regionalen, oft künstlerisch gestalteten Notgeldscheine noch bekannt. Sie sind ein Zeugnis einer schweren Zeit.“

Geld auf 160 Seiten

Mit Hilfe von Museen und anderer Einrichtungen sowie einem Dutzend Sammlern der Region gelang es dem Semliner Pressezeichner und Herausgeber von Büchern mit regionalgeschichtlichem Bezug nun all das Not- und Inflationsgeld der Region, gesammelt in einem Buch auf 160 Seiten, zu präsentieren. Den zunächst recht „nüchtern“ gestalteten Notgeldscheinen ab 1917 folgen spätere Ausgaben mit künstlerisch gestalteten Entwürfen mit stadtgeschichtlichem Bezug. Wie die des in Rathenow geborenen Künstlers Willy „Horsa“ Lippert. 1921 entwarf er zwei Serien: vier Motive mit Zietenhusaren und sechs Scheine zum Thema „optische Industrie“.

Von diesem 1923 mit „Eine Billion Mark“ überdrucktem 100 Mark-Schein des Kreisausschusses Osthavelland und der Kreissparkasse in Nauen sind nur drei Exemplare bekannt und noch zwei erhalten. Quelle: Uwe Hoffmann

Notgeldscheine wurden, wie in Rathenow, durch die Stadt selbst herausgegeben. Zuerst gab aber ab 1917 die Westhavelländische Vereinsbank das erste Rathenower Notgeld heraus. Mit der Entkopplung des Umlaufgeldes an die Goldreserven des Landes durch die hohen Reparationsleistungen an die damaligen Kriegsgegner und der damit fortschreitenden Entwertung des deutschen Geldes wurde neues Notgeld benötigt, das Inflationsgeld: So gab es im August 1923 einen Eine-Million-Mark-Schein.

Nur drei Exemplare bekannt

Im Osthavelland gab der Kreisausschuss und die Kreissparkasse Nauen gar einen mit „Eine Billion“ überdruckten 100-Mark-Schein heraus. „Von diesem Exemplar sind nur drei Exemplare bekannt. Zwei davon sind noch erhalten. Vom 1923 durch die Rhinower Bank herausgegebenen 1-Million-Mark-Schein gelang es mir nicht, ein Exemplar für das Buch zu bekommen.“, so Gliege weiter. „Künstlerische Entwürfe zur Stadtgeschichte zierten auch das Notgeld in Friesack.“Der Rathenower Bankverein und die Rathenower Stadtbank gaben Scheine im Nennwert mehrerer Milliarden heraus.

In der Kantine einlösbar

In Rathenow gab auch die Firma Nitsche & Günther Notgeld heraus, dass in der eigenen Kantine eingelöst werden konnte. Später gab es auch bei der Emil-Busch eigenes Notgeld für Betriebsangehörige. Nach diesem Beispiel verfuhr auch die Premnitzer Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabrik. In den Kriegsgefangenenlagern Döberitz, Dyrotz, Bergerdamm und Brandenburg/Havel wurde ebenfalls eigenes Notgeld für die Gefangenen herausgegeben.

Das Deutsche Reich finanzierte den Ersten Weltkrieg mit hohen Schulden. Bereits zu Kriegsbeginn wurde die Deckung des Geldes durch Goldreserven aufgehoben. Die hohen Kriegsreparationen, die Deutschland an die Kriegsgegner zahlen musste sowie der weltweite Konjunktureinbruch 1921/1922 verstärkten die Inflation. Mittlerweile nicht mehr in der Lage, die Reparationen zu leisten, besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet.

Einführung der Rentenmark

Mit der erneuten Ausgabe von Notgeld ab Juli 1922 zur Finanzierung des Generalstreiks gegen die Besetzung entwickelte sich aus der Inflation die Hyperinflation. Nach dem Versuch zur Rückkehr der Golddeckung der Währung wurde Ende 1923 die Grundschuld gestützte Rentenmark eingeführt, die der 1924 eingeführten Reichsmark 1:1 entsprach. Damit war die Hyperinflation beendet.

Der Rathenower Willy „Horsa“Lippert entwarf 1921 für seine Heimatstadt die Notgeld-Serie mit den Zietenhusaren. Quelle: Uwe Hoffmann

Eugen Gliege „Das Notgeld im Havelland“, im Selbst-Verlag erschienen, ist im Buchhandel oder beim Autor direkt online erhältlich.

Von Uwe Hoffmann