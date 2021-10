Rangsdorf

Mario Merkel, der mit seiner Familie in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) wohnt, ist für das Gespräch nach Rangsdorf (Teltow-Fläming) gekommen. Dort, in der Friedensallee 21, ist sein Verlag Natur+Text ansässig.

Herr Merkel, Sie waren allein in Brandenburg schon in mehr als einhundert Seen als Taucher unterwegs. Können Sie einem Gewässer äußerlich ansehen, wie es unter der Oberfläche aussieht?

Mario Merkel: Tatsächlich nicht. Wir sehen die wundervollen Schilfgürtel, den bewaldeten Ufersaum, das sich kräuselnde Wasser und hören die Rohrdommeln. Was sich unterhalb der Wasseroberfläche abspielt, bleibt uns verborgen. Wenn ich einen See erstmalig betauche, ist es schwer abzuschätzen, was mich erwartet. Es gibt allerdings einige Indikatoren, die mir zeigen, ob es sich um einen nährstoffgeschwängerten oder um einen Klarwassersee handelt. Am Ufer angespültes Raues Hornblatt deuten auf eher mäßige Sichtweiten. Ich habe schon an dem einen oder anderen wunderschönen Natursee gestanden, mich auf eine artenreiche und farbenfrohe Unterwasserwelt gefreut und tauchte dann stundenlang über scheinbar leblosen Schlammboden. Glücklicherweise gibt es auch die lebendigen Seen mit ihren spannenden Bewohnern, die ich in meinem Buch vorstelle.

Cover der Neuerscheinung. „Geheimnisvolle Unterwasserwelt“, erschienen im Verlag Natur+Text (164 Seiten, 29,50 Euro). Das Foto zeigt einen Flussbarsch, der erfolgreich einen Steinbeißer gejagt hat. Das Buch kann auch direkt unter Quelle: Karim Saab

Fühle mich nicht als Eindringling

Können Sie abschätzen, wie tief ein See ist?

Nein, nicht vom Ufer aus. In der Regel informiere ich mich vorab über das Gewässer.

Der Mensch ist nicht fürs Tauchen geschaffen. Ohren, Lunge und Kreislauf sind durchaus Gefahren ausgesetzt. Fühlen Sie sich den Fischen unterlegen?

In ihrem Medium auf alle Fälle. Allein schon, weil meine Verweildauer unter Wasser begrenzt ist. Und natürlich gibt es eine Prämisse: Ich brauche dem Fisch nicht hinterher zu schwimmen, er ist klar im Vorteil. Auch wenn wir Menschen für das Element Wasser nicht geschaffen sind, so fühle ich mich pudelwohl und genieße jede einzelne Minute meines Tauchganges.

Was können Sie als Eindringling in den fremden Lebensraum lernen?

Ich würde mich nicht als Eindringling bezeichnen. Der Mensch gehört zur Natur dazu. Ich bin ein respektvoller Besucher, der neugierig ist und staunt, was es da alles gibt.

Taucher, Fotograf und Buchautor Mario Merkel, geboren 1964, studierte Elektrotechnik an der TU Dresden. Gemeinsam mit seinen drei Kindern machte er 2006 den Tauchschein auf Mallorca. Mit seiner Frau, die heute auch taucht, bereiste er die Weltmeere zwischen Afrika und Grönland, Mexiko und Sri Lanka. Seine Liebe aber gehört der heimischen Unterwasserwelt. 2015 machte Merkel seine Leidenschaft zum Beruf. Bundesweit erkundete er über 200 Gewässer zwischen Ostsee und Bodensee. In seinem Blog „Tauchrevier Deutschland“ berichtet er auf verschiedenen sozialen Kanälen von seinen Erlebnissen und Beobachtungen.Das Buch:Mario Merkel: „Geheimnisvolle Unterwasserwelt. Von Fischen, Krebsen, Muscheln, Schnecken und mehr“, Natur+Text, 194 Seiten, 29,50 Euro.

Die Kälte ist nicht zu unterschätzen

Sie verfügen über einen Scooter, ein propellergetriebenes Torpedo, mit dem Sie sich als Taucher schneller fortbewegen können. Haben Sie nicht Skrupel, als großes schwarzes Ungeheuer die unberührte Unterwasser-Tierwelt zu verschrecken?

Der Scooter ist ein Hilfsmittel. Mein Atemgas und meine Zeit unter Wasser sind endlich. Manchmal muss ich Strecke machen, um einen bestimmten Ort anzusteuern, etwa einen gesunken alten Lastenkahn im Werbellinsee. Es gilt natürlich Achtsamkeit gegenüber den Bewohnern der Unterwasserwelt. Rücksichtsvolles Verhalten unter Wasser unterscheidet sich nicht von einem Waldspaziergang.

Wie lange halten Sie es unter Wasser aus?

Das hängt von einigen Faktoren wie der mitgeführten Gasmenge und der Tauchtiefe ab. Je tiefer ich tauche, desto höher ist der Gasverbrauch. Das erklärt sich recht einfach. Mit zunehmender Tiefe steigt der Wasserdruck, der auf meinen Körper wirkt. Damit meine luftgefüllte Lunge nicht zusammengedrückt wird, spenden mir meine Atemregler das Atemgas entsprechend dem Umgebungsdruck. Je tiefer ich also tauche, umso mehr Atemgas entnehme ich aus meinen Flaschen. In der Regel dauert ein Tauchgang ein bis zwei Stunden. Kälte als limitierender Faktor ist ebenso nicht zu unterschätzen.

Eine Gruppe halbstarker Flussbarsche. Quelle: Mario Merkel

Atemluft prasselt

Ihnen sind unter Wasser großartige Fotos gelungen. Wie reagieren die Fische, wenn sie einen Taucher sehen?

Fische reagieren durchaus unterschiedlich auf mich. Räuber wie der Hecht sehen sich am Ende der Nahrungskette und scheinen bei Näherung furchtlos. Beutefische wie Plötze, Schlei und Karpfen ergreifen eher die Flucht. Abgesehen davon, dass die Sichtweiten in unseren heimischen Gewässern nicht mit der aus der Karibik und anderen Weltmeeren zu vergleichen ist, nehmen die Fische in erster Linie nicht mit den Augen wahr. Fische verfügen über ein ausgezeichnetes Seitenlinienorgan und registrieren geringste Druckänderungen. Sie hören und spüren mich, ehe sie mich sehen. Wenn ich die Luft ausatme, ist das wie ein Prasseln und sie ergreifen die Flucht.

Aber mit welchen Tricks bekommen Sie die Tiere vor die Kamera?

Ich verbringe tatsächlich viele Stunden unter der Wasseroberfläche. Anfänglich wusste ich nicht immer, was mir vor die Maske schwamm. Meine Neugier war geweckt und ich begann zu lesen, zu recherchieren und mich auszutauschen. Ich lernte so vieles über die Lebensweisen und Gewohnheiten der Tiere. Wie an Land folgt auch unter Wasser der Rhythmus den vier Jahreszeiten. Zum Erhalt der Art finden sich die verschiedenen Fischarten zu unterschiedlichen Zeiten zur Paarung zusammen. Heute weiß ich, wenn ich einen frei schwimmenden Aal sehen möchte, sollte ich nachts abtauchen. Wenn ich eine agile Quappe beobachten will, muss ich im Winter ins kalte Wasser steigen. Hechte beginnen Anfang März mit dem Liebesspiel. Zandermännchen bewachen ihre Nester im Mai, während Welse im Juni laichen. Die Wassertemperatur spielt dabei eine entscheidende Rolle. Selbst wenn man um all die Dinge weiß, ist nicht garantiert, dass man die Protagonisten auch vor die Kamera bekommt. Das macht aber auch den Reiz aus.

Zum Schutz vor Parasiten und Räubern überwintern Schleien gern im schlammigen Grund des Sees. Quelle: Mario Merkel

Keine Angst vor Tauchern

Einige Ihrer Aufnahmen sind spektakulär. Haben Sie die in einem Aquarium nachgestellt oder mit Hilfe einer Fotofalle aufgenommen?

Nein. Bei den vielen Stunden, die ich im Wasser verbringe, gibt es auch Glücksmomente. Ich kann nur warten und beobachten. Plötzlich ist da ein im Fressen vertiefter Karpfen. Wenn ich ihn sehe, nehme ich einen tiefen Atemzug und pirsche mich achtsam an. Oder zwei Marmorgrundeln sind so im Revierkampf verbissen, dass sich mich scheinbar nicht wahrnehmen. In Seen mit regulärem Tauchbetrieb lässt sich erkennen, dass die Fische spüren, dass von uns Tauchern keine Gefahr ausgeht und scheinen gelassener. Es lassen sich durchaus unterschiedliche Charaktere beobachten. Scheinen die einen eher neugierig und beäugen den „schwarzen Mann“ misstrauisch, suchen andere die Deckung im Kraut.

Stattliches Zander-Männchen an einem hölzernen Lastensegelwrack im Werbellinsee. Quelle: Mario Merkel

Wenn die Beute entwischt

Im Buch befinden sich 16 QR-Codes, die zu Videoaufnahmen von Ihnen führen. Auf einer sind kapitale Hechte zu sehen, um die herum schwimmen viele arglose Friedfische. Fehlt denen der Instinkt, dass ein Hecht jederzeit zuschnappen könnte?

Der Hecht ist keine Fressmaschine. Ob ein Hecht gerade Hunger hat oder satt vor sich hindöst, erkennen die Beutefische scheinbar genau. Jagende Hechte erkenne auch ich an nervösen Bewegungen der Brust- und Bauchflossen. Sie fixieren die Beute und lassen sie nicht mehr aus den Augen. Es ist übrigens erstaunlich, wie oft die Hechte ihre Beute verfehlen. Selbst wenn sie eine Schleie oder Plötze erfolgreich packen, gelingt es nicht immer, die Beute schlundgerecht zu drehen. Eines meiner verblüffendsten Fotos zeigt einen Flussbarsch, dem ein agiler Steinbeißer durch den Kiemendeckel entwischt.

Wie sich Fische verständigen

Hatten Sie schon einmal den Impuls, einen Fisch zu retten?

Nein, keineswegs.

Sie erleben eine Tierwelt, in der es grausam zugeht. Die Arten fressen einander. Unter Flussbarschen herrscht sogar Kannibalismus. Welchen Reim machen Sie sich darauf?

Das ist die Natur. Die Fische unterscheiden sich da nicht wesentlich von den Tieren an Land. Sie folgen ihrer Bestimmung und sorgen so für ein ökologisches Gleichgewicht. Jede Art hat ihren Platz im System.

Wie kommunizieren Fische?

Da müssten Sie einen Ichthylogen fragen. Aber ich beobachte immer fasziniert die echten Schwarmfische. Wenn man sieht, wie sie sich im Gleichklang bewegen, muss es eine Form der Kommunikation geben. Sicher ist auch Bewegung eine Art Kommunikation, so wie der Zick-Zack-Tanz beim Paarungsverhalten der Stichlinge. Lockstoffe spielen in der Tierwelt ebenso eine Rolle. Fische sind wahrscheinlich nicht ganz so stumm wie man vermutet. Man denke nur an den Knurrhahn im Atlantik.

Das Eiergelege einer Marmorgrundel. Die Augen und der große Dottersack sind sichtbar. Quelle: Mario Merkel

Stachlige Stichlinge

In Ihrem Buch gibt es viel zu lernen. Zum Beispiel, dass viele Fischarten Ihre Nahrung am Grund der Gewässer suchen und dafür eigens Werkzeuge am Maul haben. Und wer weiß schon, warum die Stichlinge Stichlinge heißen?

Der Dreistachlige Stichling trägt drei aufstellbare Stacheln auf dem Rücken. Die Stacheln sind ein wirksamer Schutz gegen Fressfeinde. Unerfahrene Räuber schnappen durchaus den kleinen Stachelritter, spucken ihn aber umgehend wieder aus und haben ihre Lektion gelernt. Sich zu bewehren ist eine von vielen Überlebensstrategien.

Das mit Stacheln bewährte Stichlingsmännchen im farbenprächtigen Hochzeitskleid. Quelle: Mario Merkel

Nachts im trüben Gewässer

Im Buch haben Sie die Unterwasser-Tierwelt nach Eigenschaften geordnet. Ihre Kapitel heißen zum Beispiel „Die Gefürchteten“, „Die Überlebenskünstler“, „Die Nachtaktiven“, „Die Gepanzerten“. Haben Sie diese Systematik selbst entworfen?

Ja, denn ich wollte nicht noch ein Bestimmungsbuch schreiben, sondern ein allgemein verständliches Buch. Diese spielerisch gewählten Gruppierungen sind der Versuch, meinem vielen Bildmaterial eine Struktur zu geben. Manche Fischarten ließen sich auch in mehrere Kapitel packen. Der Wels steht unter den „Gefürchtete“, ist aber auch nachtaktiv. Und die nachtaktive Quappe ist ebenso ein gefürchteter Räuber.

Ist es nicht gruselig, nachts zu tauchen? Obendrein vielleicht noch in trüben Seen.

Nein, gruselig auf keinen Fall. Nachts zu tauchen ist durchaus etwas Besonderes, hat seinen besonderen Reiz. Der sichtbare Bereich beschränkt sich auf den Schein der Lampe. Einzigartige Beobachtungen von jagenden Nachtaktiven, wie dem Aal, sind der Lohn. Es ist allerdings beruhigend zu wissen, dass man in unseren Seen in keines Räubers Beuteschema passt.

Es ist lebensgefährlich, zu schnell aufzutauchen. Gab es schon mal eine Situation, in der Sie dachten: Nur weg hier!

Nicht wirklich. Es gab sicher einige Schrecksekunden. Wenn man etwa auf 40 Metern Tiefe im Stockdunkeln plötzlich und unverhofft auf einen kapitalen Wels trifft. Doch die Giganten sind eher friedlich und ziehen sich schnell zurück. Auch bei Tauchgängen in alten Industriegemäuern gab es schon überraschende Momente. Im südlichen Brandenburg gibt es viele Tonstiche mit alten Gebäude und Industrieanlagen. Wenn ich in so ein Gebäude hineintauche, dann ist das spannend und mystisch zugleich. Nebelschwaden aus Zersetzungsbakterien füllen die Räume. Ein plötzlich erscheinender Wels fühlt sich in seiner Winterruhe gestört. Das ist dann schon eine Schrecksekunde.

Begegnung mit einem Wels. Quelle: Mario Merkel

Wie in Gruselfilmen

Viele Fische, aber auch Schnecken und Krebse, könnten in Großaufnahme in Horrorfilmen die Hauptrolle spielen. Hatten Sie schon mal einen Angsttraum?

Auf keinen Fall. Für mich steht die Schönheit der Unterwasserwelt im Fokus. In unseren Gewässern sehe ich nur farbenfrohe und wunderschöne Fische. Klar, wenn ich so einem Steinbeißer mit seinem Saugrüssel und seinen sechs Barteln aufs Maul schaue, frage ich mich schon: Wer lässt sich so was einfallen? Doch unsere heimische Fauna unterscheidet sich wesentlich von den Kreaturen der Tiefsee, die sicher auch als Vorlage für einige Gestalten in SF-Filmen herhalten mussten.

Der Müll wird besiedelt

Stoßen Sie unten oft auf alte Munition?

Viele Gewässer sind mit Munition belastet. Der Kriegsschrott wurde teilweise systematisch in Seen entsorgt. Mittlerweile liegen aber meterweise Sedimente und Schlick darüber. Wenn ich etwas Rostiges, Metallisches sehe, bin ich vorsichtig. Die Regel lautet: Meiden, Markieren, Melden.

In den Seen liegen auch Fahrräder, gesunkene Kähne, Flaschen usw. Mikroorganismen, Muscheln, Schwämme und Algen überziehen diesen Müll oft recht malerisch. Kommt dieser menschliche Eingriff den Fischen entgegen, die offenbar unebenen Orte als Laichplätze bevorzugen?

Unter Wasser lässt sich schnell ausmachen, an welchem Ufer Menschen leben und wo nicht. Da findet man alles, was die Leute auch im Wald entsorgen. Die sessilen Tiere, also Polypen, Dreikantmuscheln, Schwämme oder Moostierchen, brauchen einen festen Untergrund, um sich anzusiedeln. Das rechtfertigt aber keinesfalls die Vermüllung der Seen. Natürliches Material wie Steine und Totholz sind ausreichend vorhanden. Den kleinen Organismen mag es vielleicht egal sein, worauf ihre Kolonie siedelt, aber Müll und Unrat gehören nicht in unsere Gewässer.

Eine Kolonie von Roten Trompetentierchen, eine Gattung der Wimpertierchen. Mario Merkel Quelle: Mario Merkel

Nichts gegen ein Zanderfilet

Im Buch stellen Sie auch einige kleine Organismen vor, etwa Wimpertierchen, Insektenlarven und Schnecken. Warum kommen die wunderbaren Wasserläufer nicht vor?

Weil sie auf dem Wasser leben. Wenn die Schneider tauchen könnten, hätte ich sie auch erwähnt. Das Buch erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Liste der Fische, Krebse, Schnecken, Muscheln und Wirbellosen in unseren Gewässern ist um einiges länger.

Zum Schluss die Frage: Essen Sie gern Fisch?

Ich esse gern Fisch. Einem Zanderfilet mit Bratkartoffeln von einem regionalen Fischer kann ich nicht widerstehen. Dem praktizierten, industriellen Fischfang und riesigen Fischfarmen unter Einsatz von Antibiotika und Fischmehlen stehe ich jedoch sehr kritisch gegenüber. Hier leben wir schon lange über unsere Verhältnisse.

Von Karim Saab