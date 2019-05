Havelland

Bunter wird der neue Kreistag. Am Sonntag haben die Wähler die großen Parteien abgestraft. Bündnis 90/Die Grünen und die AfD haben hingegen hinzugewonnen. Beide Parteien werden in Zukunft mit jeweils acht Abgeordneten im Kreistag vertreten sein.

Gerald Hübner (links) und Kai Berger sind Gesichter der AfD im Havelland. Ganz zufrieden ist Hübner mit dem Kreistagsergebnis aber nicht. Quelle: Bernd Geske

Trotz des Stimmenzuwachses ist Gerald Hübner unzufrieden. Für die AfD machte er deutlich, dass sich die Partei ein besseres Ergebnis erwartet hat. „Problematisch war für uns, dass die Grünen und ihre Themen so durchgedrungen sind.“ Das gelte auch für die Freien Wähler. Sehr bedauerlich findet Hübner, dass zwei Sitze an Die Partei/Piraten gehen. „Infantile Sprüche sind kein Politikversprechen.“

Der andere Wahlsieger ist zufrieden. Frank Voßnacker freut sich über drei zusätzliche Mandate. „Das bedeutet auch, dass wir die Arbeit auf mehr Schultern verteilen.“ Er geht davon aus, dass die konstruktive Arbeit seiner Partei belohnt wurde.

Martin Gorholt musste eine schmerzliche Wahlniederlage für seine Partei einstecken. Quelle: Peter Geisler

Zu den Verlierern der Wahl gehört die SPD. Die Partei wird in Zukunft nicht mehr den Vorsitzenden des Kreistages stellen und auch nur die zweitstärkste Fraktion hinter der CDU bilden. „Ausgerechnet in den größten Städten des Kreises haben wir verloren“, sagt Unterbezirksvorsitzender Martin Gorholt. Rathenow und In Falkensee habe die SPD an die Grünen verloren, in Rathenow an die AfD.

Auf niedriger Basis zufrieden

Zwar hat auch die CDU viele Stimmen verloren. „Auf niedriger Basis müssen wir aber zufrieden sein“, findet der Kreisvorsitzende der Christdemokaten, Dieter Dombrowski. „Wir sind stärkste Fraktion und ohne die CDU kann man im Kreistag nur schwer Politik machen.“ Das sei wichtig, weil man dem Landrat den Rücken stärken wolle. Roger Lewandowski ist Mitglied bei den Christdemokraten.

Und die Zählgemeinschaft?

Ob es wieder eine Zählgemeinschaft mit CDU, SPD, Bauern, Freien Wählern und FDP gibt, wird später besprochen. Martin Gorholt ist skeptisch: „Ich glaube nicht, dass man Grüne und Linke außen vor lassen soll.“ Dieter Dombrowski hält sich bedeckt. „Warten wir ab, wie sich der neue Kreistag findet.“

CDU-Kreisvorsitzender Dieter Dombrowski. Quelle: JACQUELINE STEINER

Die Linke wird drei Abgeordnete weniger im neuen Kreistag haben, bisher waren es zehn. „Das ist nicht schön und für uns ist das Ergebnis alles andere, als erfreulich“, sagt Hendrik Öchsle, einer von zwei Kreisparteisprechern der Linken. „Jetzt müssen wir mit dem Ergebnis leben und alles daran setzen, in Zukunft wieder stabiler zu werden.“

Drei Mandate – eine Fraktion

In Fraktionsstärke ziehen die Freien Wähler in den Kreistag ein. Bisher hatte die Gruppe ein Mandat, nun sind es drei. Eine Fraktion kann auch die FDP bilden. Sie hat ebenfalls drei Mandate – dank der Wähler in den westhavelländischen Hochburgen.

Partei der Dörfer

Die Wählergruppe Bauern punktete vor allem in den Dörfern. Das hatte zunächst den Eindruck erweckt, die Gruppe werde ein sehr gutes Ergebnis schaffen. Als dann die großen Städte ausgezählt waren, war klar, dass es bei 3,2 Prozent bleibt, ein leichter Zugewinn von 0,4 Punkten. Das bedeutet zwei Mandate im neuen Kreistag.

Die Piraten hatten mit einem bunten Bündnis für den Kreistag kandidiert. Hinten links Raimond Heydt (Piratenpartei) Quelle: privat

Zwei Mandate hat auch die Liste Die Partei/Piraten/Tierschutz und andere. Obwohl die Wahlleiterin bis dahin keine Namen der neuen Mandatsträger freigegeben hat, dürfte Raimond Heydt (Piratenpartei) damit ein Mandat haben. Heydt hatte auch zur Landratswahl kandidiert.

Konstituierende Sitzung

Der neue Kreistag tagt zum ersten Mal am 24. Juni. Dann wird der oder die Kreistagsvorsitzende gewählt. Zudem sind die Ausschüsse zu vergeben.

Das kam am Sonntag raus

Das sind die Ergebnisse vom Sonntag: CDU 20,3 Prozent (11 Sitze), SPD 18,2 Prozent (10), AfD 14,2 Prozent (8), Bündnis 90/Die Grünen 13,7 Prozent (8), Die Linke 11,9 Prozent (7), FDP 6,0 Prozent (3), BVB/Freie Wähler 5,4 Prozent (3), Die Partei/Piraten 3,4 Prozent (2), Wählergruppe Bauern 3,2 Prozent (2), LWN 1,9 Prozent (1), NPD 0,9 Prozent (1).

Von Joachim Wilisch