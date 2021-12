Der neue Rathenower Heimatkalender ist da

Rathenow

Der neue Heimatkalender ist da. Pünktlich zum Weihnachtsfest legt die Redaktion des Rathenower Heimatbundes erneut einen „Havelländischen Kreiskalender“ vor. Der Heimatkalender erscheint bereits im 66. Jahrgang.

Das Vorwort zu der neuen Ausgabe stammt aus der Feder von Corrado Gursch. Er ist Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Rathenow. Dass sich Gursch für Heimatgeschichte interessiert, hat er immer wieder deutlich gemacht – unter anderem, als er sich für den Erhalt des ehemaligen Offizierscasinos einsetzte.

Vorwort von Gursch

„Nur, wer das Gestern kennt, kann das Heute richtig verstehen und das Morgen planen.“ Mit diesem Worten leitet Gursch seinen Geleittext ein. „Ein Blick in die Vergangenheit nur der letzten 100 Jahre mitsamt ihren vielen Bedrückungen schärft den Sinn dafür, was wir mit unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung gewonnen haben und wie schützenswert die Güter sind“, schreibt Gursch.

Der Kalender hat im ersten Teil – wie in jedem Jahr – die zwölf Monatsblätter. Auf der gegenüberliegenden Seite wird zum einen mit Fotos an wichtige Stadtereignisse des Jahres 2021 erinnert. Aber es sind auch historische Bilder dabei.

Zum Beispiel vom Verwaltungsgebäude der Rathenower Brauerei oder von der Jugendstil-Glasdecke in der Altstädtischen Apotheke. Es dürfte bekannt sein, dass diese Apotheke eine der ältesten in der Mark ist – vielleicht sogar die älteste.

Aus alter Zeit

Das Foto vom Postgebäude ist zwar aus alter Zeit – aber der aktuelle Bezug ist den Rathenowern noch gut im Gedächtnis. Denn die Post mit Postbank und allen anderen Services hat diese Filiale im Jahr 2021 geschlossen – zum Leidwesen vieler Einwohner in der Kreisstadt, die nun einen der Postshops aufsuchen müssen. Eine Postbankfiliale gibt es in Rathenow nicht mehr.

Ein Gemälde von Helmut Neitzel („Haus am Mühlenwehr“) erinnert an eine Werksausstellung des verstorbenen Künstlers, die in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche zu sehen war.

An Wegbegleiter erinnert

Wolfram Bleis leitet die Redaktion des Heimatkalenders. In einem Beitrag blickt er auf das zu Ende gehende Jahr zurück, das wieder sehr stark durch Corona geprägt war. „Wir konnten erneut keine Mitgliederversammlung abhalten“, lässt er wissen.

Corona hat auch in der Redaktion Spuren hinterlassen. Lektor Werner Ehrig starb nach einer Covid-Infektion.. Gestorben ist auch Hans-Peter Bodenstein, der in der Redaktion für Sonnen- und Monddaten im Kalender zuständig war. Erinnert wird zudem an Wolfgang Sommer und Achim Rataitschak sowie Martin Rehfeld. Sie alle haben die Kultur- und Sportszene geprägt.

Im Textteil gibt es wieder Geschichte und Geschichten für die interessierten Leser. Gabriele Matthies hat Sagen aus der Region aufgeschrieben, zum Beispiel vom „Wassergeist vom Hohennauener See“.

Wolfram Bleis schreibt über neue Familien im Havelland und Werner Coch über die Rathenower Familie Meinecke. Hans-Jürgen Wodtke widmet sich in einem Kapitel den Eisenbahnbrücken über die Havel – ein Text, der auch in der „Märkischen Allgemeinen“ zu lesen stand.

Die Badeanstalt

„Vergessene Bauwerke im Süden von Rathenow“ steht über einem Beitrag von Werner Coch. Er nimmt die Rathenower auch mit an den Wolzensee und dort in die Gaststätten am Wolzensee und am Vogelgesang. Zudem erinnert er an die Zeit, als es am Wolzensee noch eine Badeanstalt gab. Viele Rathenower hatten hier Schwimmunterricht.

Jürgen Mai ist Stadtchronist in Premnitz und er beschreibt zwei wichtige Themen. Einmal wurde Premnitz vor 60 Jahren das Stadtrecht verliehen. Unter dem Titel „Grisuten 72“ beschreibt er 70 Jahre Polyesterfaserentwicklung in Premnitz.

Schnelles Geschenk

Der Kalender eignet sich also bestens als Last-Minute-Geschenk. Der Heimatkalender ist an bekannten Verkaufsstellen – unter anderem der Buchhandlung Thieke in Rathenow – zum Preis von 5 Euro zu haben..

Von Joachim Wilisch