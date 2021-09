Neuruppin

Wenn man Norbert Glamann fragt, warum er für die Bundestagswahl kandidiert, bekommt man eine überraschende Antwort. „Das hat sich mehr oder weniger so ergeben“, sagt er. Freunde und Kunden hätten geklagt, dass sie nicht wüssten, wen sie wählen sollten.

„Dich würden wir sofort wählen“, versprachen sie ihm. Der Neuruppiner überlegte hin und her und fasste dann einen Entschluss: Vier Wochen vor Ablauf der Frist reichte er seine Kandidatur ein.

Norbert Glamann hat bisher keine Erfahrungen auf der politischen Bühne. „Bekannte rieten mir, ich solle es doch erst in der Kommunalpolitik versuchen. Aber für mich war vor der Wahl klar: Entweder ganz oder gar nicht“, sagt der 59-Jährige. Er sieht seine fehlende Erfahrung und seine Unbekanntheit nicht als Manko, sondern viel mehr als Stärke.

Neue Gesichter im Bundestag

„Ich höre von vielen Leuten, dass sie nicht immer dieselben Leute wählen wollen, sondern mal ein paar neue Gesichter im Bundestag sehen wollen“, sagt der 59-jährige. Das habe ihn motiviert anzutreten.

Norbert Glamann ist überzeugt davon, dass er einen guten Job in Berlin machen würde. „Im Bundestag sitzen fast nur Rechtsanwälte. Aber haben die deswegen mehr Fachwissen als ich?“, fragt Glamann, der als Installateur bei der Firma Eisenhuth und Thurmann in Neuruppin arbeitet.

Zur Person: Norbert Glamann 59 Jahre alt, geboren und aufgewachsen Teterow (Mecklenburg-Vorpommern), 1989 Umzug nach Neuruppin Wohnort: Neuruppin Verheiratet, eine Tochter (31), eine Enkelin (6) 1978 Ausbildung zum Dachklempner und Installateur 1980 bis 1989 Arbeit als Dachklempner und Installateur Aktuelle Tätigkeit: Seit 1989 Installateur in Neuruppin Leidenschaft: Gedichte und Kurzgeschichten schreiben

Er findet, dass der Bundestag derzeit viel zu homogen sei und es deshalb neue Gesichter mit unterschiedlichen Erfahrungen braucht. Unter anderem deshalb ist Norbert Glamann für eine Frauenquote, auch in den Vorständen großer Konzerne. „Die Frauenquote muss langsam erhöht werden, damit irgendwann Gleichheit herrscht. Davon bin ich überzeugt“, sagt der Vater einer Tochter.

Glamann fordert mehr Geld für Bildung und Familien

Der Neuruppiner ist unzufrieden mit der jetzigen Regierung. Er findet, dass das Geld nicht gerecht verteilt wird und nicht da ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. „Es ist ja genug Steuergeld da. Es muss in die richtigen Bereiche investiert werden, damit soziale Projekte angegangen werden können“, sagt Norbert Glamann.

Norbert Glamann möchte sich vor allem für bessere Bildungschancen stark machen. Quelle: Henry Mundt

Er will sich dafür einsetzen, dass mehr in Bildung und Familien investiert wird. Schulen und Horte müssten modernisiert werden und das Problem des Lehrermangels beseitigt werden. „Es kann nicht sein, dass die Militärausgaben so viel höher sind, als die der Bildungs- und Familienressorts. Da hätte ich dagegen gestimmt“, sagt Glamann.

Mehr Auflagen für Klima- und Umweltsünder

Auch im Gesundheitswesen sieht Glamann Ungerechtigkeiten. Vor allem die Preispolitik der Pharmaindustrie müsse sich ändern, da gebe es ein krasses Missverhältnis. „Es kann nicht sein, dass ein Krebsmittel mehrere hundert Euro kostet, wenn die Herstellung teilweise nur bei einem Euro liegt.“

Neben der Sozialpolitik liegt Glamann auch die Umweltpolitik am Herzen. Da denke er auch an seine sechsjährige Enkelin. „Ich will die nachfolgende Generation nicht zusätzlich belasten“, sagt er. Deshalb fordert er mehr Auflagen für Klimas- und Umweltsünder. Firmen, die sich nicht bereit erklären, zum Beispiel auf Mikroplastik zu verzichten, sollten stärker belangt werden. „Das Geld sollte man lieber denen geben, die bereit sind ihre Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten“, sagt er.

Kein Geld für Wahlplakate

Wahlkampf ohne eine etablierte Partei im Rücken ist nicht einfach. Wahlplakate kann sich der Normalverdiener nicht leisten. Auch auf Wahlkampfveranstaltungen schafft er es selten, er arbeitet Vollzeit und betreut abends oft seine Enkeltochter. Aber Glamann hat andere Ideen: Vor der Wahl will er Flugblätter in den Briefkästen verteilen, um sich so bekannter zu machen.

„Klar wäre es einfacher gewesen, in eine Partei einzutreten. Aber ich wollte es alleine versuchen und ohne jede Zwänge, die mit einer Parteizugehörigkeit vielleicht verbunden wären“, sagt Glamann.

Einen späteren Parteieintritt schließt Glamann nicht aus

Es sei nicht so, dass er sich mit keiner Partei identifizieren könne. Die Linke sei ihm sehr nahe. Aber einige Forderungen, wie die nach 13 Euro Mindestlohn, hält er für nicht für umsetzbar. Dass er nach der Bundestagswahl vielleicht doch noch in eine Partei eintritt, hält er nicht für ausgeschlossen. „Je nachdem, wie es ausgeht.“

Und wie sieht er seine Chancen, als Parteiloser in den Bundestag zu kommen? Glamann ist realistisch. Er weiß, dass seine Chancen nicht besonders hoch sind. Aber er ist auch überzeugt davon, dass sich viele Menschen frischen Wind im Bundestag wünschen. „Wer weiß schon, wie die Menschen am Ende wählen werden? Versuchen will ich es auf jeden Fall“, sagt Glamann entschlossen.

Von Lena Köpsell