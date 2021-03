Deshalb soll Landrat Lewandowski mit dem Berliner Senat über Radschnellwege ins Havelland verhandeln

Havelland

In Berlin Mitte aufs Rad steigen und dann immer auf dem schnellsten Wege Richtung Spandau - das ist keine Utopie, denn in der Hauptstadt ist ein so genannter Radschnellweg geplant, auf dem Radfahrer sozusagen wie auf einer Autobahn unterwegs sind.

Das stellt sich die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei auch für den Landkreis Havelland vor. Die Radautobahn soll darum nicht in Spandau enden, sondern über die Stadtgrenze hinaus ins Havelland hinein führen.

Tobias Bank stellte für seine Fraktion schon einmal vor, wie er sich das vorstellt. „Das Auto wäre nicht mehr das alles beherrschende Verkehrsmittel. Die Menschen können mit dem Fahrrad nach Berlin zur Arbeit fahren oder aber auch in Richtung Westen.“

Viele offene Fragen

Wie genau diese Radschnellverbindung ins Havelland aussehen soll, wo genau sie entlangführen soll und wie das zu bezahlen wäre, das steht alles noch nicht fest.

Zunächst soll Landrat Roger Lewandowski mit der Berliner Seite und der Brandenburger Landesregierung Kontakt aufnehmen, um das Anliegen anzumelden, damit es in die laufenden Untersuchungen und Planungen eingebracht wird.

Tobias Bank stellte den Antrag für seine Fraktion vor. Quelle: Hartmut F. Reck

Denn da sind sich die Antragsteller von Die Linke/Die Partei sicher: Die in Berlin geplanten Radschnellverbindungen werden die Attraktivität des Verkehrsmittels Fahrrad sowie die Sicherheit für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer außerhalb der vorhandenen Fahrradwege erheblich verbessern.

Der Landkreis Havelland müsse daher „ein erhebliches Interesse daran haben, sich diesen Entwicklungen und Planungen anzuschließen“, so Bank am vergangenen Montag.

Meist sind Radwege eng und gefährlich. Quelle: Dirk Pagels

Insbesondere in den Gemeinden nahe Berlin nutzen schon jetzt sehr viele Havelländer das Fahrrad als Verkehrsmittel. Sie sollen, damit sie auch schnell nach Berlin hinein- oder wieder hinauskommen, von dem Schnellwegplan profitieren. Begeistert von der Idee zeigten sich auch die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Antje Töpfer appellierte an die Kreisverwaltung, sie möge zu den Ausschusssitzungen und zu den kommenden Kreistagen berichten, wie diese Gespräche verlaufen. „Es wäre wichtig, wenn die Kreistagsmitglieder immer auf dem neuesten Stand sind.“

Kandidat im Wahlkreis 60

Die vielen Enthaltungen, die zur Abstimmung gezählt wurden, zeigten, dass man sich in keiner Fraktion dem Anliegen ganz verwehren wollte. Die Dringlichkeit wird allerdings auch nicht gesehen. Für Tobias Bank hingegen ist es wichtig, mit diesen Themen zu punkten. Er bewirbt sich für die Linke um ein Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis 60 (Rathenow-Brandenburg/Havel).

Das westliche Havelland ist in erster Linie durch den Havellandradweg an die Berliner Stadtgrenze angebunden. Insofern gibt es schon jetzt die Möglichkeit, mit dem Fahrrad Richtung Hauptstadt oder Richtung Sachsen-Anhalt zu fahren.

LVon der Berliner Stadtgrenze bis nach Sachsen-Anhalt verläuft der Havelland-Radwanderweg. Quelle: Lars Sittig

Schließlich sollen auch an den Kreisstraßen Radwege entstehen oder saniert werden. Für den Ausbau von Radwegen, entlang der havelländischen Kreisstraßen, stehen seit dem vergangenen Jahr zusätzlich 93.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt standen damit schon damals 193.000 Euro für den Ausbau und Unterhalt von Radwegen zur Verfügung.

Landrat Roger Lewandowski hat eine Prioritätenliste anfertigen lassen. Denn die Wunschliste aus den Gemeinden war zu lang. Die Prioritätenliste ist akribisch aufgeteilt. Zunächst sind es vier Projekte, die im Havelland zunächst realisiert werden sollen.

Wege an den Kreisstraßen

Ob dafür das Geld reichen wird, ist nicht sicher. Auf jeden Fall war die Verbindung von Zachow nach Tremmen, entlang der Kreisstraße HVL 7, fest im Blick.

Die vier Projekte mit Priorität 2 haben insgesamt eine Länge von 13,5 Kilometern. Hier müsste der Kreis mit Gesamtkosten von 3,7 Millionen Euro rechnen – verteilt auf fünf Jahre.

Als diese Rechnungen entworfen wurden, war von Corona noch keine Rede. Inzwischen haben sich die Prioritäten Richtung Pandemie verändert.

Landrat Roger Lewandowski wird nun Kontakt mit der Berliner Senatsverwaltung aufnehmen und zum Bau der Trassen innerhalb Berlins vorfühlen. Dem könnte sich eine detailliertere Debatte über die Schnellwege im Havelland anschließen.

Von Joachim Wilisch