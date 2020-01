Deutlich mehr Arbeitslose im Havelland

Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar jahreszeitlich bedingt deutlich gestiegen. So waren in den beiden Geschäftsstellen in Nauen und Rathenow 4768 Menschen ohne Arbeit. Das sind 422 mehr als noch im Vormonat, aber 360 weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Arbeitslosenquote steigt leicht um 0,5 Prozent auf nun 5,4 Prozent. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich aber weiterhin stabil. Indikatoren, die eine grundlegende Veränderung vermuten lassen, zeigen sich nicht“, sagt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland bei der Agentur für Arbeit in Nauen.

Unterschiede zwischen Ost- und Westhavelland

Unverändert zeigt sich der Arbeitsmarkt im Landkreis Havelland weiter geteilt. So liegt die Quote in Nauen 3,9 Prozent, 0,4 Prozent mehr als im Vormonat. Insgesamt waren in diesem Bereich 2488 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 255 mehr als im Dezember. In Rathenow stieg die Arbeitslosenquote um 0,8 Prozent auf nun 9,7 Prozent. 2280 Menschen waren hier ohne Job. Das sind 167 mehr, als im Dezember.

Weniger Arbeitsstellen gemeldet

Auch im Januar gab es auf dem Arbeitsmarkt wieder viel Bewegung. Während 678 Personen eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt verloren haben, konnten 285 eine neue Anstellung finden. „Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1194 offenen Stellen und damit 8,7 Prozent unter Vorjahresniveau“, erklärt Guido Solga.

177 Arbeitsstellen wurden im Januar neu gemeldet, 106 weniger als im Vorjahr. „Insbesondere Arbeitgeber der Zeitarbeit, im Handel und in der öffentlichen Verwaltung meldeten weniger Stellen als im Januar 2019“, so Solga.

31 Stellen im verarbeitenden Gewerbe

Arbeitskräfte werden derzeit vor allem im verarbeitenden Gewerbe gesucht. Hier wurden 31 Stellen gemeldet. Bedarf gibt es vor allem im kaufmännischen Bereich, gesucht werden aber auch Metallbauer für Konstruktionstechnik, Konstruktionsmechaniker für Schweißtechnik und Mitarbeiter für den Lagerbereich. Sicherheitsdienste meldeten 30 Stellen. So sucht ein Unternehmen Sicherheitsmitarbeiter für Asyleinrichtungen des Landkreises.

22 Stellen gibt es im Gesundheits- und Sozialwesen, 20 im Handel und Kfz-Bereich sowie zehn Stellen in der öffentlichen Verwaltung. Wie schon in den Vormonaten bleiben über viele Branchen hinweg Stellen unbesetzt, weil die passenden Bewerber fehlen.

Von Danilo Hafer