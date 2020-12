Potsdam

Wer die neue Staffel von „The Crown“ bei Netflix sieht, die sich ins Kältebad des Königshauses wirft, muss entscheiden: Bin ich in Prinzessin Diana verliebt, oder bin ich es nicht? Inmitten dieses ausgelaugten Großbritanniens, das in den späten 70ern des 20. Jahrhunderts den Zusammenhalt verliert und alles auf die Karte „ Margaret Thatcher“ setzt, ist das im Grunde keine Frage. Alle lieben Diana, die wie ein Heizpilz dieses Land gewärmt hat, in dem die Sex Pistols gesungen haben: „There’s no Future!“ Für England gab es damals keine Zukunft.

Alle lieben Diana? Alle, bis auf ihren Ehemann Prinz Charles. Charles (gespielt von Josh O’Connor) hat bei Netflix das Gesicht eines zerknautschten Welpen, man ist sich nie ganz sicher, ob er lachen oder weinen möchte. Wenn er Diana sieht (gespielt von Emma Corrin), will er rufen: „Ich hasse dich, ich will mich scheiden lassen, ich liebe nur Camilla!“

Diese 4. Staffel erzählt von Englands Monarchie auf eine so präzise, optisch überwältigende Weise, und dennoch wirkt der Ton fast kindlich oder kasperhaft, getragen von polierten Oberklasseautos und ramponierten Oberklassemenschen. Wenig ist in dieser Serie verbürgt, doch alles scheint plausibel. Tratsch und Historie halten Händchen, so ungeniert, dass man hier jeden Schritt und jeden Kuss genau verfolgt.

Königin Luise von Preußen auf einem Ölgemälde von Josef Grassi aus dem Jahr 1802. Quelle: DPA

Nicht nur nach Netflix-Lesart ist Diana heilig, unvollendet und mit 36 Jahren viel zu früh gestorben. „Only the Good Die Young“ sagen die Briten, nur die Guten sterben jung. Und was sagen die Preußen? Denn auch sie hatten ihre Diana. Sie hieß Luise, starb 1810 mit 34 Jahren und war, nach den Worten des Dichters August Wilhelm Schlegel, die „Königin der Herzen“. Eben diesen Ehrentitel trägt im Volksmund sonst Diana, fast wie einen Markenkern.

Heute würde man Luise und Diana „It-Girls“ nennen. Junge Frauen, die durch Mode, ihren Wimpernschlag und eine Aura, die geprägt von Empathie und Schönheit ist, weltweit für Huldigungen sorgen.

Die Frage drängt sich auf, wann Königin Luise von Preußen, Lieblingswohnsitz auf Schloss Paretz/ Havelland, ihre eigene Serie bekommt. Luise ist als Filmstoff überfällig, denn nichts verkauft sich derzeit besser als Kostümfilme mit einer anmutigen, jungen, tragischen Frau, am liebsten einer Königin. Als Referenz schaue man nicht nur auf Diana, sondern nehme auch Marie-Antoinette, die von Sofia Copolla 2006 als Party-Girl in einen bunten Film gesteckt wurde. Sie starb 1793 unterm Fallbeil, mit 37 Jahren.

Wer Christian Bahr liest, einen informierten Preußen-Kenner, reibt sich die Augen, ob er wirklich von Luise spricht, oder doch von Englands Prinzessin: „Dass sie noch jung war, überrascht nicht: Kronprinzessin wurde man traditionell schon im Jugendalter. Dass sie besonders hübsch war, machte auf den preußischen Hof schon eher Eindruck, und ihr Charme verzauberte die Zeitgenossen vollends“, schreibt Bahr in seinem Buch „Schlösser in Berlin und Brandenburg“ (2010). „Perfekt verkörperte die 17-jährige Luise von Mecklenburg-Strelitz jedoch das bitter nötige Image einer moralisch integren Hoheit. Nach all den gedemütigten Königinnen, Konkubinen und Kabalen des Ancien Régime (…) brach um 1800 für hohe Herrschaften eine Zeit biederer Sittsamkeit und bürgerlicher Tugend an.“

Glamouröse Frauen Diana, Princess of Wales, wurde als Diana Frances Spencer am 1. Juli 1961 in Sandringham, Norfolk, England geboren und starb am 31. August 1997 in Paris. Sie war von 1981 bis 1996 die erste Ehefrau des derzeitigen britischen Thronfolgers Charles. Aus Dianas Ehe mit Charles stammen die Söhne William und Harry, der eigentlich Henry heißt. Luise Herzogin zu Mecklenburg-Strelitz, bekannt als Königin Luise von Preußen, vollständiger Name: Luise Auguste Wilhelmine Amalie Herzogin zu Mecklenburg, wurde am 10. März 1776 in Hannover geboren und starb am 19. Juli 1810 auf Schloss Hohenzieritz. Sie war die Gemahlin König Friedrich Wilhelms III. von Preußen.

Legen wir die Vita von Diana daneben. Sie war 19, als Charles sie 1981 heiratete, er war 32 Jahre alt. Diana war der Stern, der vom britischen Königshaus ersehnt wurde, denn die Monarchie in England wurde verachtet, galt als muffig und überkommen. Diana brachte Hoffnung und Zukunft. Sie ist nahbar gewesen, zeigte sich mitfühlend, hatte weit mehr zu bieten als ihre Schönheit, doch schön zu sein galt immer noch als A und O einer Prinzessin. Das war nicht anders bei Luise.

Ähnlich wie Charles und Diana, galten bei der Hochzeit im Jahr 1793 auch Luise und Friedrich Wilhelm III. als Traumpaar. Die beiden bauten sich ein nahezu bescheidenes Schloss im abgelegenen Paretz, diesem Dorf, wo die Mädchen und die kleinen Hunde heute immer noch Luise heißen. Und wo Luises prachtvolle Brautkutsche ausgestellt ist.

Diana sagt in „The Crown“, als sie ihrem Gatten Charles, zu dessen Entsetzen, einen Mitschnitt schenkt, in dem sie Musical-Lieder singt: „Ich bin gerne auf der Bühne. So drücke ich mich am besten aus.“ Luise aber räumte ein: „Ich muss den Saiten meines Gemüts jeden Tag einige Stunden Ruhe gönnen, um sie gleichsam wieder aufzuziehen, damit sie den rechten Ton und Anklang behalten. Am besten gelingt mir dies in der Einsamkeit; aber nicht im Zimmer, sondern in den stillen Schatten der Natur. Unterlass ich das, so fühl ich mich verstimmt.“

Gestorben an gebrochenem Herzen

Wer Diana aber in „The Crown“ im Schatten ihres ewig dunklen Zimmers sieht, wie sie dort liegt und grübelt, sich zermartert und quält, der wünscht ihr frische Luft, von der Luise spricht. Die beiden hätten sich verstanden.

Gestorben sind sie an gebrochenen Herzen, auch wenn das keine sehr präzise Diagnose ist. Beide hatten sie Männer, die still und kauzig waren, ohne Zugang zur weiblichen Seele. Diana kam 1997 in Paris bei einem Autounfall ums Leben, von Paparazzi verfolgt. Gerade war sie von Charles geschieden. Luise kannte keine Paparazzi und keine Autos, doch Preußen war in ihrem Todesjahr 1810 nahezu bankrott – und von Napoleon geschlagen. Gräfin Voß schrieb zum Tode Luises in ihr Tagebuch: „Die Ärzte sagen, der Polyp im Herzen sei eine Folge zu großen und anhaltenden Kummers.“

Auch wenn wir keine Monarchisten sind: Geliebt haben wir beide. Retten konnten wir sie nicht.

