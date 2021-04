Die Angst vor der Schweinepest im Havelland ist groß

Havelland

Auch wenn die Afrikanische Schweinepest (ASP) in Brandenburg vermeintlich weit weg ist – bei den Havelländer Landwirten ist die Angst vor der Seuche seit Monaten groß. Denn kommt diese im Havelland erst einmal an, hätte sie für die Bauern der Region verheerende Auswirkungen. Umso erschreckender klingt die Aussage des Vorsitzenden vom Kreisbauernverband Havelland, Dirk Peters: „Es ist keine Frage, ob die Afrikanische Schweinepest bis zu uns kommt. Es ist nur die Frage, wann sie kommt.“

Seit sieben Monaten wird in Brandenburg inzwischen gegen die Tierseuche gekäm pft, die erstmals im September bei einem toten Wildschwein im Kreis Spree-Neiße festgestellt w urde. 879 bestätigte Fälle bei Wildschweinen wurden seitdem bis zum gestrigen Freitag registriert, bislang ausschließlich im östlichen Brandenburg. Peters ist mit den anderen Kreisbauernverbänden im Land im engen Austausch. „Wir haben inzwischen eine eigene ASP-Gruppe, in der wir uns über alle aktuellen Neuigkeiten austauschen, um jederzeit auf dem aktuellen Stand zu bleiben“, berichtet er.

Verendete Wildschweine – so sie denn gefunden werden – werden in Brandenburg obligatorisch vom Landeslabor auf ASP untersucht. Schon im Verdachtsfall greifen Sofortmaßnahmen wie die Einrichtung von Sperrzonen. In diesen greifen strenge Regeln, die vor allem für die betroffenen Landwirte enorme Folgen haben. Denn sie reichen von einem Nutzungsverbot der landwirtschaftlichen Flächen über ein Verfütterungs- und Einstreuverbot der darauf gewonnenen Produkte bis hin zur Absonderung von Hausschweinen und umfangreichen Hygienemaßnahmen für die Tierhalter. „Für uns Landwirte ist es damit nicht mehr möglich, in den betroffenen Gebieten unserer Arbeit nachzugehen“, macht Peters klar. Im schlimmsten Fall könne das für betroffene Höfe das Aus bedeuten. Denn hinzu kommen für Tierhalter Ausfuhrbeschränkungen für ihre Tiere. Die Ausgleichszahlungen, die das Land für solche, von der ASP betroffenen Landwirte im Ernstfall vorsieht, kompensieren bei Weitem nicht die Verluste, kritisiert Peters.

Dirk Peters, Vorsitzender Kreisbauernverbandes Havelland. Quelle: Nadine Bieneck

Nicht nur aufgrund der Folgen eines ASP-Ausbruchs, sondern auch, um Landwirte und Tiere vor der Seuche zu schützen, liegt sowohl den Bauern als auch dem neuen Landwirtschaftsbeigeordneten des Kreises, Michael Koch (CDU), viel an der Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema. „Sie müssen wissen, wovon wir hier überhaupt reden“, sagt Peters. Denn nur so lasse sich vermeiden, dass wie Anfang des Jahres bei Schönwalde geschehen, Menschen aus Gedankenlosigkeit Essensreste in Größenordnungen einfach im Wald entsorgen. Eben diese gelten als Überträger der Seuche.

Virus kann sich monatelang in Lebensmitteln halten

Gar über Monate kann sich das Virus in kontaminierten Lebensmitteln halten, weiß auch Michael Koch. Der 41-Jährige, seit dieser Woche als Kreisbeigeordneter für die Landwirtschaft zuständig, war zuletzt als persönlicher Referent des Staatssekretärs im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Feiler (CDU), intensiv in die ASP-Thematik auf Bundesebene involviert. Koch weiß, wovon er spricht, wenn es um die Schweinepest geht. Entsprechend ernst nimmt er die Sorgen der Havelländer Bauern. Immerhin knapp 60 Prozent des Kreises unterliegen einer landwirtschaftlichen Nutzung. Die Folgen eines Seucheneinbruchs wären dramatisch.

Der Brieselanger Michael Koch ist seit dieser Woche als Kreis-Beigeordneter des Havellands unter anderem auch für die Landwirtschaft zuständig. s Quelle: Nadine Bieneck

Auf die drohende Gefahr ist die Kreisverwaltung dennoch „sehr gut vorbereitet“, merkt Dirk Peters ausdrücklich an. „Wir könnten sofort mit Erstmaßnahmen loslegen, wenn bei uns ein Fund auftritt“, erklärt Koch. 35 Kilometer Zaun („stabiler Knotengeflechtzaun, 1,50 Meter hoch, der auch wirklich hilft“) liegen ebenso bereit wie ein zum Einbringen von Zaun und Pfählen benötigter Bagger mit Ramme. „65 weitere Kilometer Zaun sind auf Abruf geordert“, spricht Koch über die Zaunorganisation („Finden Sie in diesen Zeiten mal einen Hersteller, der das so liefern kann.“). Reagiert auf die mögliche ASP-Gefahr, hatte schon Kochs Vorgänger, Henning Kellner (parteilos), noch vor dem ersten Fund in Brandenburg im September. „Wir sind froh, dass der Landkreis so umsichtig gehandelt hat“, sagt Peters.

Die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg Die ASP ist eine anzeigenpflichtige Tierseuche, die ausschließlich Schweine (Haus- und Wildschweine) befällt, fast immer tödlich endet und unheilbar ist. Sie ist nicht auf Menschen übertragbar, weder durch Verzehr noch Tierkontakt, kann jedoch durch Menschen übertragen werden. So durch unsachgemäße Entsorgung von ASP-haltigen Lebensmitteln oder infiziertes Material an Schuhen und Fahrzeugen. Verursacht wird ASP durch einen Virus, gegen den eine vorbeugende Impfung nicht möglich ist. Das Brandenburgische Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz trägt auf seiner Website umfangreiche Informationen, Unterlagen und aktuelle Zahlen zur aktuellen Ausbreitung der ASP zusammen, die unter diesem Link abgerufen werden können: msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/verbraucherschutz/veterinaerwesen/tierseuchen/afrikanische-schweinepest/

Er appelliert, wie Michael Koch, an alle Havelländer, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Die besagen insbesondere: Keine Speisereste in offener Natur wegwerfen, sondern in verschließbaren Müllbehältern entsorgen. Es wird abgeraten , aus von ASP betroffenen Gebieten fleischhaltige Lebensmittel mitzubringen. Eine immens wichtige Rolle spielen, so Peters, zudem auch die Jäger. Denn um das Seuchengeschehen einzugrenzen sei auch eine verstärkte Schwarzwildbejagung unerlässlich.

Von Nadine Bieneck