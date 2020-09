Golzow

Bange ist Claudia Laue nicht vor den Toten. Es sind die Schimmelpilze in den Grüften, in denen die 50-Jährige als Holzrestauratorin arbeitet. Dort lauert die Feuchtigkeit in den Särgen und im Gemäuer. Von innen und außen also Umstände, die die für die Atemwege gefährlichen Pilze wuchern lassen. Angst aber vor den Verstorbenen, „nein, die habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie zu fürchten sind, sie freuen sich doch, wenn sich ihre Aufbewahrung und Liegesituation verbessert“, sagt Claudia Laue.

Gegen die wirkliche Gefahr, die Pilze, „habe ich immer meine persönliche Schutzausrüstung dabei“, berichtet die gebürtige West-Berlinerin, die die Rettung der Rochow-Gruft in Golzow begleitet, in denen über Jahre die Toten geschändet wurden. Dort sind die Arbeiten nahezu beendet. Für das kommende Jahr hat Claudia Laue einen Auftrag der Kirchengemeinde im havelländischen Wagenitz, um die Särge derer von Bredow aus dem 17. Jahrhundert vor weiterem Verfall zu bewahren.

Bis zu 300 Kilogramm schwer

In Wagenitz gilt es, 15 Erwachsenen- und zehn Kindersärge zu restaurieren. Für jeden Sarg erarbeitet Claudia Laue ein Rettungskonzept. Bis zu 300 Kilogramm wiegt ein gut erhaltener Sarg. „Es ist immer schwierig, die Särge zu bewegen, wegen des Gewichts oder weil sie so fragil sind.“ So wird sie auch im Havelländischen im Team mit den Gruftforschern Andreas und Regina Ströbl arbeiten. Das Ziel der Restauratorin ist es, das Holz zu reinigen und die Konstruktion der Särge zu stabilisieren. In Vollmontur könne sie nicht stundenlang in der Grabstätte arbeiten. „Ich pendele dafür immer zwischen Kirche und Gruft.“

Die Gefahr durch die Pilze bestehe zum einen durch das Einatmen. „Die Sporen sind überall in der Luft.“ So arbeitet Claudia Laue mit einer Gasmaske, die Pilzsporen und Bakterien filtert. „Das ist ja in Corona-Zeiten nichts Besonderes mehr.“

Giftige Holzschmutzmittel

Es ist noch eine Gefahr, mit der die Diplom-Restauratorin umgehen muss: Holzschutzgifte. In ihrem Atelier daheim restauriert Claudia Laue auch Möbel. In etwa jedem zehnten Möbelstück, das ihr Auftraggeber vorstellen, lauern Holzschutzmittel, die etwa das giftige DDT enthalten. „In vielen Haushalten stehen Möbel, in denen diese Gifte schlummern, und die Bewohner wissen davon nichts“, sagt Claudia Laue.

Bei Privatleuten besichtigt sie die Möbelstücke vor Ort und stellt die Gifte fest. Was hilft dagegen? Dekontamination oder Entsorgung. „Selbst wenn den Besitzern bekannt ist, dass das Stück mit dem Gift behandelt wurde, kümmert das viele wenig.“ Denn die gefährliche Wirkung sei keine spontane. „Das Gift reichert sich im Körper an.“ Holzschutzmittel, die heute längst verboten sind, aber besonders in der früheren DDR weit verbreitet waren, können Krebs verursachen, wirken erbgut- und nervenschädigend.

Kristalle weisen auf Gift hin

Woran erkennt Claudia Laue, ob eine solche Kontamination vorliegt? Am Geruch? „Der ist heute meist verflogen“, sagt sie. Es seien Kristalle, die sich auf den Oberflächen bildeten, die einen Hinweis eine solche Behandlung geben.

Besuchern von Antikbörsen und Flohmärkten rät die Fachfrau daher dringend, Handschuhe zu tragen. Denn durch das Berühren löse sich das Gift und trete über die Haut in den Körper ein. „Mit bloßen Händen sollte man solche Möbel nicht berühren.“ Auch ein altes Spankörbchen könne mit giftigen Holzschutzmitteln behandelt worden sein.

Ein Jahr in Italien

Claudia Laue hat zunächst das Handwerk des Tischlers erlernt. Nach einem einjährigen Berufspraktikum in Italien entschied sich die Berlinerin gegen ein Möbeldesignstudium. Sie ging an die Fachhochschule Potsdam und studierte dort Konservierung und Restaurierung, ein Studium, das ähnlich etwa auch in Dresden, Stuttgart und München möglich ist.

Seit 2015 hat sie ihr Atelier in Beeskow im Landkreis Oder-Spree und übernimmt Aufträge im ganzen Land Brandenburg. Durch ihr Atelier, in dem sie auch Bilder rahmt und Möbel restauriert, stromert gerne ihre Katze. Ein besonders illustrer Auftrag war die Bewahrung einer kleinen hölzernen Etagere, in der am preußischen Hofe von Königin Luise Pralinen dargereicht wurden. Ein nahezu lebensbejahender Auftrag in Erinnerung früherer Schokoladengenüsse.

