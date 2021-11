Die Brotpreise in Rathenow steigen – das sagen die Bäcker

Rathenow

Von steigenden Preisen sind auch die Bäckereien in der Region betroffen. Der Preis für Mehl etwa ist im Jahresverlauf um rund 35 Prozent gestiegen. Dazu machen steigende Stromkosten das Arbeiten in den Backstuben teurer. Heißt das, dass Brot und Brötchen künftig teurer werden?

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir werden keine andere Wahl haben, als die Preise etwas anzuheben“, sagt Bäckermeister Volker Hebold aus Rathenow-West. Nicht nur Mehl, auch Butter, Nüsse und andere Zutaten seien derzeit erheblich teurer als noch vor einem Jahr. Für ein Kilo Butter etwa habe er zuletzt 5,70 Euro bezahlt. Vor nicht allzu langer Zeit habe der Preis noch bei 4,60 Euro gelegen.

Bäckermeister Volker Hebold uhat die ersten Sollen fertig. Quelle: Markus Kniebeler

Bislang sind im Laden in der Genthiner Straße die Preise noch die alten. „Aber wir werden sie anpassen müssen“, sagt der Bäckermeister. „Alles wird im moderaten Rahmen bleiben“, verspricht er. „Wir hoffen, dass unsere Kunden Verständnis für die Situation haben.“

Momentan beschäftigt den Bäckermeister noch ein ganz anderes Problem. Das Material ist nicht nur erheblich teurer als vor Monaten. Es ist auch knapp. Auf eine Lieferung Mandeln für den Weihnachtsstollen, die normalerweise in wenigen Tagen da ist, musste Volker Hebold acht Wochen warten.

Schon bestellt

„Glücklicherweise habe ich schon Anfang September bestellt“, sagte er. So konnte er jetzt mit der Produktion der beliebten (Vor)Weihnachts-Nascherei nach Familienrezept beginnen. Qualitative Abstriche müssen die Kunden beim Stollen also nicht machen. Aber ein bisschen teurer wird das Gebäck aus den oben genannten Gründen schon.

Konditormeister Ingo Möhring ist es wichtig, die höheren Preise von Brötchen sachlich einzuordnen. Zum Einen sind die Rohstoffpreise gestiegen.

Konditormeister Ingo Möhring. Quelle: Franziska von Werder

Andererseits habe das Bäckerhandwerk einen hohen Personalkostenanteil und trage massive Kraftstoff- und Energiekosten, die trotz gesenkter EEG-Umlage durch die Decke gehen. „All das sorgt dafür, dass Bäcker sehr kritisch kalkulieren müssen“, so Möhring. Was bei der Diskussion aber nicht vergessen werden dürfe: Der Preis für Brötchen wird auch im Bundestag gemacht und nicht nur in der Backstube, so der Konditormeister.

Notwendige Reaktion

Auch bei der Bäckerei Huxdorf in Nennhausen machen sich die Preise bemerkbar. „Wir haben uns entschlossen, die Brötchenpreise nicht zu erhöhen. Aber bei Brot und Kuchen müssten wir die Preise anziehen.“

Das hänge mit vielen Faktoren wie steigende Preise der Zulieferer und steigenden Rohstoff und Energiepreisen zusammen. „Unsere Mühle, hat uns in diesem Jahr schon zweimal im Februar und im Oktober die Preise erhöht. Da müssen wir auf die steigenden Rohstoff- und Energiepreise reagieren“, so Dietmar Huxdorf

Von Markus Kniebeler, Jürgen Ohlwein und Franziska von Werder