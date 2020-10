Die Covid-Kurve zeigt im Havelland wieder nach oben

Rathenow

Acht neue Covid-Fälle in nur 48 Stunden. Für den Landkreis Havelland ist das eine durchaus bemerkenswerte Zahl. Denn in den Wochen zuvor war die Steigerungsrate niedrig. Teilweise waren nur zwei oder drei Personen aktiv erkrankt.

Nun sind es deutlich mehr. Auf 233 Menschen, die von Covid genesen sind, kommen 260 Infizierte. Bei sechs Verstorbenen ergibt das eine Zahl von 21 aktiv Erkrankten. Die Inzidenz auf 100,000 Einwohner im Kreis liegt bei 8 und dieser Wert ist noch immer weit unter der kritischen Marke – allerdings auch höher, als im Sommer.

Dies ist ein Zeichen, dass die Pandemie auch in dieser Region noch nicht ausgestanden ist. Dorit Zahn, Verwaltungsleiterin in der Klinik Rathenow der Havelland Kliniken, erläuterte jetzt, wie die Kliniken vorgehen. „Wenn wir einen Verdachtsfall haben, dann werden diese im Krankenhaus Rathenow behandelt, bis wir Gewissheit haben.“ Wenn der Patient tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist, wird er in die Klinik nach Nauen gebracht.

Der Anlass, das Verfahren in den Kliniken zu erklären, war angenehm. Das Ehepaar Constanze und Eugen Gliege war nach Rathenow in Krankenhaus gekommen, um Bücher zu überreichen. Eugen Gliege hatte sich hingesetzt und in den vergangenen Wochen ein Buch mit dem Titel „Danke, Herr Doktor – Danke Frau Doktor“ angefertigt. Darin enthalten sind gezeichnete und geschriebene Anekdoten und humorvolle Geschichten zum Thema Ärzte und Medizin.

Constanze Gliege verdeutlichte, wie das Ehepaar auf die Idee zu dem Buch kam. „Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, da haben die Ärzte oft zum Dank Naturalien bekommen. Da kam es Weihnachten schon mal vor, dass man plötzlich acht Enten in der Kühlung hatte.“ Diese Dankbarkeit war es, die das Autorenpaar schließlich dazu bewog, diesen Band zu kreieren.

Nun ist das Buch fertig und frisch aus der Druckerei nach Semlin geliefert worden, wo das Ehepaar Gliege wohnt. Mit 850 Büchern machten sich Eugen und Constanze Gliege auf den Weg ins Krankenhaus Rathenow. Denn rund 850 Mitarbeiter zählt das medizinische Personal an beiden Krankenhausstandorten in Nauen und Rathenow.

Im Konferenzraum wartete neben Pflegerinnen und Dorit Zahn auch Chefarzt Hauke Krause. Die Bücher werden nun in den Kliniken verteilt. Und erst, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle ein Buch haben, wird der Band auch im Buchhandel angeboten.

Dorit Zahn betonte, dass die Pandemie-Monate gerade für das Pflegepersonal und die Mediziner nicht immer einfach gewesen seien. Man habe Konzepte entwerfen müssen und man musste sich auf die neue Situation einstellen. „Es ist schön, wenn man sich mit dem Buch hinsetzen und auch mal lachen kann“, so Dorit Zahn.

Das bekräftigte Eugen Gliege: „Humor ist die beste Medizin.“ Da könnte es sich lohnen, wenn auch Patienten einen Blick in das Buch werfen.

Von Joachim Wilisch