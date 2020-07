Die Deponie Schwanebeck wächst und die Biotonne wird Pflicht

Schwanebeck

Die Mülldeponie im Nauener Ortsteil Schwanebeck soll in den kommenden Jahren größer werden, damit der gesamte Hausmüll aus dem Landkreis Havelland dort sicher behandelt und anschließend abgelagert werden kann. Den ersten Schritt auf dem Weg dorthin hat der Kreistag geebnet, in dem die Mitglieder der Erweiterung zugestimmt haben. Jetzt kann der Landkreis die Genehmigung beim Landesumweltamt beantragen. Das Verfahren inklusive Ausschreibung dauert. „Wir rechnen mit einem Baubeginn Ende 2021, Anfang 2022“, sagt die Leiterin des havelländischen Umweltamtes Christine Fliegner.

Ein Blick auf das Areal in Schwanebeck, auf dem künftig weiterer behandelter Hausmüll verfüllt werden soll. Quelle: Jens Wegener

Mehr Hausmüll als erwartet

Nach der Schließung der Rathenower Deponie in Bölkershof vor einigen Jahren ist Schwanebeck der einzige Standort im Landkreis, an dem gemischter Siedlungsabfall (Hausmüll) in einer Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage aufbereitet und anschließend auf dem Deponie gelagert werden kann. Insgesamt gibt es für die Deponie Schwanebeck eine Genehmigung für das Verfüllen von 405 000 Kubikmetern. Im ersten Abschnitt sind 145 000 Kubikmeter verfüllt worden.

Ein zweiter Abschnitt mit 60000 Kubikmetern wurde in Betrieb genommen. „Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass mit dem Volumen von 60 000 Kubikmetern die Entsorgung von Hausmüll und teils gewerblichen Abfällen für etwa sechs Jahre gesichert ist. Aber der enorme Zuzug im Havelland und sehr hohe Mengen, die sich bei der Altlastensanierung des Areals des künftigen Bahntechnologie Campus in Elstal ergeben haben, sorgen dafür, dass der zweite Deponieabschnitt schon in etwa vier Jahren verfüllt ist“, erklärt Christine Fliegner.

Deshalb nimmt der Landkreis nun rechtzeitig die mögliche Erweiterung um 200000 Kubikmeter in Angriff. „Damit gewährleisten wir die Entsorgungssicherheit für Abfälle auf der Deponie bis 2031, so die Umweltamtsleiterin. Die Investitionskosten für die Erweiterung inklusive der Abdeckung des Deponiekörpers werden auf sechs Millionen Euro geschätzt.

Braune Tonne für alle Haushalte

Aber damit nicht genug. Auch in Bezug auf die künftige Entsorgung und Verwertung von Bioabfällen kommen auf den Landkreis in den nächsten Jahren einige Kosten zu. Betroffen sind auch die Haushalte im Havelland. Denn früher oder später wird flächendeckend im Landkreis die Biotonnenpflicht gelten. Das heißt, jeder Haushalt bekommt eine braune Tonne – die Größe ist wählbar zwischen 60, 120 und 240 Liter – und zahlt dann eine erhöhte Grundgebühr sowie je nach Bedarf eine Entleerungsgebühr. Derzeit haben etwa 20 Prozent der Haushalte im Havelland eine braune Tonne.

Der Rest des in der Mechanisch-Biologischen Anlage (MBA) behandelten Mülls wird zwischengelagert, bevor er auf die Deponie kommt. Quelle: Jens Wegener

Die Pflicht einer Biotonne hat sich nicht der Landkreis ausgedacht, sondern es gibt bundesgesetzliche Vorgaben. „Das Brandenburger Umweltministerium wird zur Umsetzung dessen einen neuen Abfallwirtschaftsplan erstellen. Aber schon seit 2014 verfolgt man die Strategie der Getrenntsammlungspflicht von Bioabfällen aus Haushalten. Somit ist das Ziel klar, im gesamten Land Brandenburg die Biotonne einzuführen“, sagt Fliegner.

Vergärungsanlage soll gebaut werden

Um den anfallenden Bioabfall behandeln zu können, sollen im Land Brandenburg regionale Verwertungszentren eingerichtet werden. Einer der drei vorgesehenen Standorte ist Schwanebeck. Das heißt, dort müsste eine Vergärungs- und eine Kompostieranlage für Bioabfälle gebaut werden. „Da auch andere Landkreise und kreisfreie Städte ihre Bioabfälle entsorgen müssen, sollten wir möglichst viele Partner finden, um zusätzliche Mengen an Bioabfällen zu bekommen und so die Kosten zu drücken“, sagt die Umweltamtsleiterin. Der Kreistag hat den Landrat beauftragt, schon jetzt mit den Nachbarn in Potsdam-Mittelmark, in Brandenburg/Havel, in Potsdam, in der Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel die Gespräche zu suchen.

