Unzählige Laken und Reststoffe wurden im Zuge der Corona-Krise zu Mund-Nase-Masken verarbeitet. Auch im Havelland haben sich viele Menschen an die Nähmaschine gesetzt, um für sich und andere Masken zu nähen.

15 Frauen aus dem Havelland sind noch einen Schritt weitergegangen. Sie haben quasi im Akkord genäht und die Masken kostenlos verteilt und verschickt, um so ihren Beitrag zur Unterstützung in der Krise zu leisten. Die Idee dazu hatte Gabriele Feiler, Spargelbäuerin und Hobbyschneiderin aus Spaatz.

Bereits im März hatte sie sich an ihre Nähmaschine gesetzt und die fertigen Masken anschließend verteilt.

Rund 6000 Euro verteilt

„Als der Stoff knapp wurde, startete ich einen Spendenaufruf und konnte damit unglaublich viele Menschen erreichen und begeistern. Am Ende hatte ich nicht nur weitere Mitstreiterinnen gefunden, sondern auch so viel Geld, dass wir an verschiedene Einrichtungen Spenden verteilen konnten“, berichtet Gabriele Feiler.

Das Maskennähen hat sie inzwischen eingestellt und nun alle Helferinnen eingeladen, um das Erreichte gemeinsam zu feiern und sich für die Unterstützung zu bedanken.

Spendengelder in Höhe von rund 6000 Euro haben die Frauen in den letzten Monaten für ihre Arbeit bekommen und an Einrichtungen wie die Tierheime in Rathenow und Brandenburg/Havel, das Kinderheim in Steckelsdorf, die Rathenower Tafel oder den Hospizdienst in Brandenburg/Havel weitergereicht.

Knapp 1500 Euro für das Frauenhaus in Rathenow

Allein das Rathenower Frauenhaus durfte sich über knapp 1500 Euro freuen. „Eine ganz tolle Aktion! Wir konnten von dem Geld neue Stühle und ein Babybett für unsere Einrichtung kaufen.

Die Solidarität hat mich wirklich begeistert. Die Frauen haben ja nicht nur Geld gespendet, sie haben auch unsere Bewohnerinnen und alle Mitarbeiterinnen mit Masken ausgestattet“, berichtet die Leiterin der Einrichtung, Catrin Seeger.

Wie viele Masken Gabriele Feiler und ihre Mitstreiterinnen in den letzten Monaten genäht haben, können sie gar nicht sagen. Es müssen einige Tausend gewesen sein. Genug vom Nähen haben sie aber nicht.

Sieben Frauen wollen weiter nähen

Sieben Frauen wollen weitermachen und sind nun dabei, Stoffhasen zu nähen. Am Ende des Jahres wollen sie diese an verschiedene Einrichtungen verteilen, darunter auch die Kinderstation im Krankenhaus. Das Kinderheim in Steckelsdorf hat bereits 40 Hasen bestellt.

„Ich bin unheimlich stolz auf diese Frauen, sie sind für mich wahre Heldinnen, Mutter Theresas. Sie stehen mitten im Leben, viele von ihnen sind voll berufstätig und haben dennoch in ihrer Freizeit im Akkord genäht ohne dabei irgendetwas zu verdienen“, lobte Garbiele Feiler ihre Nähfreundinnen beim ersten gemeinsamen Treffen in Spaatz.

Aus Falkensee, Premnitz, Schönwalde und Rathenow waren die Frauen angereist. Die älteste unter ihnen, Renate aus Falkensee, ist bereits 80 Jahre.

In Spaatz haben sich die Frauen getroffen, die in der Krise Tausende Masken genäht haben. Mit dabei waren auch Heike (l.) und Gerlinde. Sie nähen nun Hasen für einen guten Zweck. Quelle: Christin Schmidt

Im Osthavelland hatte Doreen Gutsche-Becker die Fäden in der Hand, während Gabriele Feiler im Westen des Landkreises die Hilfsaktion koordinierte. Doris Gammert half derweil als Kurierfahrerin. Sie sammelte die Masken ein, verteilte das Material und die Spenden.

„Jede hatte ihre Aufgabe und alles hat wunderbar geklappt, obwohl sich die meisten gar nicht kannten. Viele der Frauen sehe ich heute zum ersten Mal. Bisher hatten wir ja nur über den Gruppenchat Kontakt, über den wir uns während der Krise ausgetauscht und alles organisiert haben“, berichtet Gerlinde Frei.

So anstrengend der Einsatz an der Nähmaschine zuweilen war, er hat den Frauen in der Krise aber auch geholfen. „Als während des Lockdowns der Alltag zusammenbrach, war es eine Wohltat Dank des Nähens eine Aufgabe zu haben und sich mit anderen austauschen zu können“, berichtet Amke Kegel.

Stoffhasen statt Mund-Nase-Masken

Überwältigt waren die Frauen auch von der moralischen Unterstützung, die sie in Form von Briefen, Dankesschreiben und Kommentaren auf Facebook erfahren haben.

Auch wenn die Masken-Manufaktur nun eine Schlenkerpuppen-Manufaktur ist, sollten noch einmal Mund-Nasen-Masken gebraucht werden, sind die Frauen bereit, wieder umzustellen. „Sollte noch einmal eine solche Krise kommen, wollen wir wieder helfen“, betont Amke Kegel und alle stimmen ihr zu.

Übrigens, die Hasen – Gabriele Feiler nennt sie „Hab mich lieb-Hasen“ geben die Frauen gegen eine Spende auch ab. Von den Einnahmen soll dann neues Material beschafft werden.

Von Christin Schmidt