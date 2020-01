Die Erntekrone wird weitergereicht

Havelland

Zum übernächsten Wochenende muss Landrat Roger Lewandowski Kondition tanken. Denn auf den Neujahrsempfang am Freitag im Land- und Golfhotel Semlin folgt bereits am Sonntag (19. Januar) in Berlin der Auftritt zur Grünen Woche.

Vorkoster und Messegast

In der Brandenburg-Halle wird es zu dieser Gelegenheit wieder eng. Und Landrat Roger Lewandowski wird für ein paar Stunden Koch, Vorkoster und Messegast zugleich sein.

Symbol zur Vorbereitung

Inzwischen ist es zur Tradition geworden, dass der Staffelstab zum Erntefest des Kreises bei der Grünen Woche offiziell übergeben wird. Nachdem Premnitz im Jahr 2019 das Fest im MAFZ-Erlebnispark ausrichten durfte, ist 2020 Dallgow-Döberitz dran. Ralf Tebling, Bürgermeister von Premnitz, wird die Erntekrone weiterreichen. Die ist das Symbol dafür, dass der Inhaber das Kreiserntefest ausrichtet. Für die Ausrichtergemeinde beginnen dann auch die Vorbereitungsmonate.

Zur Grünen Woche wirbt auch der Rathenower Optikpark. Quelle: Laura Sander

Ein wichtiger Beschicker der Grünen Woche ist das MAFZ. Hier wird nicht nur Werbung für die Brandenburger Landwirtschaftsausstellung gemacht. Es präsentieren sich auch die verschiedenen Abteilungen des Parks. Dafür nutzt das MAFZ stets eine große Fläche etwas abseits der Brandenburghalle.

Die Werbetrommel

Für den Tourismusverband Havelland ist die Grüne Woche in der Regel der erste große wichtige Präsentationstermin im Jahr. Wie zuletzt steht der Stand des Verbandes wieder anderen Anbietern mit zur Verfügung. So wird auch das Werbeteam des Optikparks Rathenow hier seinen Imageauftritt haben. Es steht zu erwarten, dass einer der drei Optikpark-Biber in Berlin die Werbetrommel rührt.

Viel Kultur

Landrat Lewandowski wird weitere Betriebe aus dem Landkreis Havelland besuchen. Da ist zum Beispiel das Bio-Backhaus Leib aus Falkensee, das schon seit vielen Jahren auf der Grünen Woche vertreten ist. Mit dem Tourismusverband wird sich auch wieder Schloss Ribbeck präsentieren, wo es seit dem vergangenen Jahr die neue Fontane-Dauerausstellung gibt. Die Havelländischen Musikfestspiele sind mit von der Partie und im Kochstudio von „Pro-Agro“ treten auch Köche aus dem Havelland an.

Es geht um mehr

Es geht aber nicht nur um Kultur und Tourismus – die Grüne Woche ist nach wie vor ein Schaufenster der Landwirtschaft. Darum präsentieren sich die Tierzuchtverbände im so genannten „Großen Ring“, in vielen Fachveranstaltungen rund um die Messes stehen Milch Getreideanbau und andere Themen im Vordergrund.

Der Landrat als Vorkoster. Quelle: Laura Sander

Am 19. Januar um 12 Uhr ist auf der Bühne in der Brandenburghalle zunächst der Termin für die Erntekronen-Übergabe. Übrigens wird dann auch für Dallgow-Döberitz eine Erntekönigin gesucht, die bei der Schau im MAFZ gekrönt wird.

Von Joachim Wilisch