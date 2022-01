Albertsheim

Seit Trockenlegung der ersten Luchgebiete im 18. Jahrhundert kümmern sich Menschen um die Wasserregulierung und dafür notwendige Unterhaltungsarbeiten in der Region. In dieser verpflichtenden Tradition steht der vor 30 Jahren gegründete Wasser- und Bodenverband Untere Havel – Brandenburger Havel mit Betriebssitz in Albertsheim.

Das Schöpfwerk Prarey wurde erneuert. Quelle: Norbert Stein

Finanziert wird der Unterhaltungsverband aus finanziellen Umlagen, die von den Flächeneigentümern erhoben werden. „Damit der Wasser- und Bodenverband auch weiterhin seine Aufgaben erfüllen kann, hat die Verbandsversammlung im Dezember die Flächenbeiträge für 2022 neu festgelegt“, erklärt der Rhinower Amtsdirektor und Vorsitzende der Verbandsversammlung Jens Aasmann.

Allgemeine Kostensteigerung und Tariferhöhung

Ergebnis der Neufestlegung ist eine Erhöhung der jährlich fälligen Umlagebeiträge – für Eigentümer von Waldflächen von 7,05 Euro pro Hektar auf 7,52 Euro je Hektar. Für landwirtschaftlich genutzte Flächen steigt die Verbandsumlage von 14,10 Euro pro Hektar auf 15,04 Euro je Hektar. Eigentümer von Siedlungs- und Verkehrsflächen haben für 2022 eine Umlage von 30,08 Euro je Hektar zu entrichten, 2021 waren es 28,20 Euro je Hektar.

Der Zweckverband kümmert sich um das Nadelwehr Gülpe und notwendige Unterhaltungsarbeiten an dem Wasserbauwerk. Quelle: Norbert Stein

Verbandsgeschäftsführerin Kerstin Polkowski nennt „höhere Preise für Kraftstoffe und weitere allgemeine Kostensteigerungen, Reparaturleistungen, die anstehende Tarifsteigerung zum 1. April um 1,8 Prozent sowie notwendige Investitionen in Arbeitsmaschinen, Transportfahrzeuge und Anbauarbeitsgeräten“ als wesentliche Gründe und Ursachen für die Neufestsetzung der Umlagebeiträge.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit diesem Umlagen werden die Unterhaltung und Pflege der Gewässer zweiter Ordnung im 112 800 Hektar großen Verbandsgebiet entlang der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt – von Rhinow/Friesack im Norden sowie Wusterwitz und Brandenburg/Havel im Süden, finanziert. Dem Verband obliegt die Verantwortung für Gräben und weitere Gewässer zweiter Ordnung auf einer Gesamtlänge von 1350 Kilometern sowie zahlreiche Wehre, Durchlässe, Dücker und Siele.

Fließgewässer müssen sauber gehalten werden

Kerstin Polkowski nennt Böschungsmahd, Sohlenkrautung und Beseitigung vom Abflusshindernissen als wichtige auszuführende Arbeiten zur Unterhaltung dieser Gewässer. Auch die Schöpfwerke im Verbandsgebiet gehören dazu, wie noch weitere Aufgaben.

So erledigt der Verband nach Vorgabe und Finanzierung des Landes auch Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Gewässern erster Ordnung. Die Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen, die Sohlenkrautung im Großen Havelländischen Hauptkanal und Deichmahden, wie zwischen Parey und Gülpe, sind weitere Beispiele.

Gewässer als natürlichen Lebensraum erhalten

Das Land hat dem Verband Untere Havel - Brandenburger Havel noch weitere Aufgaben übertragen, so die 2021 begonnene und in diesem Jahr weiterzuführende Sanierung der Wehranlage Altgarz, den Gewässerausbau am Wehr Mühlenrhin bei Rhinow sowie die Bedienung des Nadelwehrs Gülpe und weiterer wasserwirtschaftlicher Anlagen. Polkowski nennt die Sanierung des Schöpfwerks Parey als einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung und Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes.

Im Auftrag des Landes kümmert sich der Zweckverband auch im die Sanierung der Wehranlage Altgarz. Quelle: Norbert Stein

Das Einwirken auf die Regulierung der Wassersituation im Verantwortungsgebiet ist für sie eine ständige Verbandsaufgabe und bei Niedrigwasser oder Starkregen eine besondere Herausforderung. Den Verband sieht sie dabei auch in einer Vermittlerrolle bei auftretenden Interessenskonflikten. Er hat auch das Handlungskonzept zur Erneuerung und Ertüchtigung von Stauanlagen mit erarbeitet.

Ziel sei, so Kerstin Polkowski, die Gewässer als natürlichen Lebensraum zu erhalten. Nicht zuletzt möchte der Zweckverband in diesem Jahr einen erneuten Versuch zur rechtlichen Klärung der Kostenverteilung für den ersten Bauabschnitt Sanierung Körgraben in Rathenow unternehmen.

Von Norbert Stein