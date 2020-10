Die Invasion der Kürbisse in Elstal

Elstal

Besonders gruselig soll er aussehen. Erschrecken soll er die Geister von den Toten, so wird das Brauchtum beschrieben. Der ausgehöhlte Kürbis mit einer Fratze, illuminiert mit Kerzenlicht, liegt bis Allerheiligen wieder auf vielen Gartentoren im Havelland. Die Invasion der Kürbisse hat begonnen, so ist es in Karls Erlebnis-Dorf in Elstal zu beobachten.

Werkzeug liegt bereit

Mit dem Kürbismesser bohrt sich die siebenjährige Levina Moritz in die Frucht und schnitzt das erste Auge in die Fruchtschale. „Der schlimme Kürbis wird dann bei uns aufgestellt, damit wir die Nachbarn erschrecken“, sagt Levina, die mit Mutter Maria in den Herbstferien noch öfter kommen will. Der Parkplatz ist voll, Karls ist das Ziel vieler Eltern in den Herbstferien. „So kann ich die Kinder gut beschäftigen“, sagt Maria Moritz aus Falkensee, die gleich mit drei Kindern am Schnitzstand Kürbisse aushöhlt: „Wir kommen jedes Jahr zu jeder Jahreszeit.“

Anzeige

Ferdinand(l.) und Nico haben sich beim Schnitzen und Herstellen eines Gruselkürbisses getroffen. Quelle: Ulrich Hansbuer

Das spezielle Werkzeug liegt in Karls Kürbis-Schnitzecke bereit: eine Anreibe, ein Schaber, eine Säge – und ein Handtuch für die dreckigen Finger der Kleinen. Und natürlich jede Menge Zierfrüchte, die laut Karls alle von heimischen Feldern aus Brandenburg stammen, und nun mit künstlerischer Hand verwandelt werden. Bei Karls hat man für die Kürbis- Schnitz-Wochen an alles gedacht. Sogar an Gesichtsvorlagen zur Auswahl.

Mit der Kürbis-Bahn unterwegs

Aus Leipzig sind der achtjährige Benji mit Mutter Manja Zach angereist. „Wir haben uns eine Stunde in den Stau gestellt, um alles mit dem Kürbis zu machen“, sagt Mutter Zach. Mit der Kürbis-Geisterbahnbahn fahren und einen Kürbiskopf schnitzen, das steht auf dem Programm.

Aus Berlin-Tempelhof stammen Mandy Röhrig und Sohn Ferdinand. Sie werkeln in der Schnitzecke ebenso wie aus Nuthetal Anne Erdmann mit Sohn Nico. Alle wollen nur eins: den gruseligsten Kürbis in den Ferien erstellen, denn die große Urlaubsreise fällt coronabedingt aus.

Vorboten von Halloween bei Karls. Quelle: Ulrich Hansbuer

Der Kürbis mit zahlreichen Vitaminen, Mineralien, sekundären Pflanzstoffen und Ballaststoffen bietet einiges an gesunder Nahrung. Doch bei der Kürbis-Suppe gegen die Meinungen auseinander: „Die schmeckt mir nicht, die gab es in der Kita“, sagt Nico Erdmann aus Nuthetal. „Ich finde sie aber lecker“, entgegnet Freund Ferdinand Röhrig. Der erzählt, dass seine Mutter jetzt oft Kürbissuppe kochen würde.

Alleskönner in der Küche

Die orange Frucht ist ein Alleskönner in der Küche: Mit Kürbis-Rösti-Burger, Kürbis-Quiche, geröstete Maiskolben mit Kürbis-Dip, Kürbis-Calzone, Kürbis-Gugelhupf mit Kürbis-Maracuja-Eis sowie einen Kürbis-Spicy-Latte Macchiato stellen sich derzeit zahlreichen Familien in Elstal schon mal geschmacklich auf den Herbst ein.

Und weil das noch nicht genug ist, haben viele an der Kasse in ihrem Korb: Kürbis-Öl, Kürbis-Marmelade, Haselnuss-Kürbisbrot, Kürbis-Seifen und für Mutter zu Hause ein Kürbis-Prosecco. „Wir merken die Ferien, und wir haben jetzt gut zu tun“, sagt Doreen im Service-Point, die ihren Familiennamen mit Karls angibt.

Die Falkenseerin Maria Moritz, die sonst im Kuchenladen in Berlin-Charlottenburg in der Kantstraße arbeitet, ist glücklich über ihre glücklichen Kinder, weil Tochter Levina gerade das zweite Auge in den Kürbiskopf sägt.

Von Ulrich Hansbuer