Die Jugend soll mehr mitreden

Havelland

Acht Änderungsanträge hatte die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei zur Änderung einer Satzung vorgelegt, mit der die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der politischen Arbeit im Kreis geregelt wird. Fein säuberlich hatte man sich vorbereitet – jeder Änderungsantrag sollte gesondert begründet werden. Das wurde am 2. September abgekürzt. Alle Anträge wurden in den Jugendhilfeausschuss verwiesen.

Beratung am Mittwoch

Am Mittwoch nun treffen sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, um über die Anträge zu beraten. Die Beteiligung von Kindern und Jugendliche war nicht nur auf der Sitzung des Kreistages ein Thema. Alle Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen und die Amtsausschüsse mussten sich damit auseinandersetzen – denn die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist per Gesetz vorgeschrieben.

Mal besser, mal schlechter

Wie genau das aussehen soll – das bleibt den Kommunen überlassen. In Nennhausen hatte es mehrere Befragungen gegeben. Hier zeigte sich, dass das Interesse an einer Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen eher gering ist. Ganz anders in Rathenow, wo mit dem Kinder- und Jugendparlament bereits seit Jahren der Nachwuchs in der Kreisstadt seine Überlegungen zu kommunalpolitischen Fragestellungen treffen und auch vortragen darf.

Alle Angelegenheiten

Im Kreis sollen Kinder und Jugendliche in allen sie berührenden Angelegenheiten des Landkreises Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte ausüben. Zudem kann der Kreistag eine Person für Angelegenheiten der Kinder- und Jugendlichen bestellen.

Näheres, so hatten es die Abgeordneten des Kreistages bereits im Frühjahr beschlossen, sollte eine Satzung regeln, die nun diskutiert wird. Im Havelland sollen Kinder und Jugendliche in Foren und Workshops teilnehmen. Welche Form im Detail gewählt wird, entscheidet der Landrat. Ihm obliegt auch die Überlegung, einen Kinder- und Jugendbeauftragten zu benennen.

Kein Initiativrecht?

Ein eigenes Initiativrecht für Kinder und Jugendliche ergebe sich nicht, heißt es in der Vorlage, die der Kreis ausgearbeitet hat. Die Linke/Die Partei will die Beteiligungsmöglichkeiten über Foren und Workshops hinaus erweitern. So sollen Jugendliche aus einzelnen Kommunen derartige Treffen beim Landrat beantragen können. Die Ergebnisse der Arbeit der Foren sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben; sie sollten von diesem bei seiner Willensbildung „angemessen und konsensorientiert berücksichtigt werden“, heißt es in einem weiteren Antrag der Linksfraktion.

Noch mehr Möglichkeiten

Die eigenständige Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen kann darüber hinaus durch offene oder projektbezogene Workshops und Diskussionsrunden erfolgen, die eigenständig durch den Landkreis als auch in Zusammenarbeit mit Kommunen, Schulen oder freien Trägern der Jugendhilfe und Jugendverbänden organisiert werden. Auch der Kreistag soll von den Diskussionsergebnissen in Kenntnis gesetzt werden.

Mitbestimmung angeregt

Bei der Ernennung eines Kinder- und Jugendbeauftragten, so verlangen es die Kreistagsmitglieder von Die Linke/Die Partei sollen Kinder und Jugendliche der kreisangehörigen Kommunen die Gelegenheit haben, die Kandidatin oder den Kandidaten kennenzulernen und eine Stellungnahme abzugeben.

Von Joachim Wilisch