Die Jugendfeuerwehren Rhinow, Böhne, Stechow und Paulinenaue erhielten jeweils 500 Euro

Rhinow

Eine Übungspuppe für die Erste Hilfe-Ausbildung. Die Jugendfeuerwehr Rhinow kann sich diesen lang gehegten Wunsch nun erfüllen. „Ein paar neue Übergangsjacken, Basecaps und T- Shirts könnten wir auch noch gebrauchen“, sagt die Leiterin der Jugendfeuerwehr Karolin Rochus bei einem besonders schönen Anlass auf dem Hof des Feuerwehrdepots in Rhinow.

Scheck für die Nachwuchsabteilung

Gemeinsam mit Cellin Hausner und Lisa Güttler von der Jugendfeuerwehr freute sie sich über einen 500 Euro-Scheck für die Nachwuchsabteilung der Rhinower Ortsfeuerwehr. „Natürlich die Jugendfeuerwehr selbst“,erklärt Ortswehrführer Henry Klare, wer über die Verwendung des Schecks entscheidet, und bescheinigt den derzeit acht Mitgliedern, eine gute Arbeit zu leisten.

Der aktuellen Lage geschuldet ruht allerdings derzeit die Ausbildung. „Wir hoffen natürlich uns bald wieder jeden zweiten Freitag im Feuerwehrdepot treffen zu können um gemeinsam zu üben“, sagt Karolin Rochus.

Die Jugendfeuerwehr Böhne erhielt ebenfalls einen Spendenscheck. Quelle: privat

Die 500 Euro erhielt die Jugendfeuerwehr Rhinow als Spende von der Firmengruppe Schröder Landmaschinen, welche auch eine Niederlassung im westhavelländischen Böhne hat. Verkaufsberater Michael Schmoll war nach Rhinow gekommen, um der Jugendfeuerwehr den Spendenscheck zu übergeben, was von Henry Klare als „wertvolle Unterstützung für die Nachwuchsarbeit“ gewürdigt wurde. Als Verkaufsberater der Niederlassung Böhne betreut Michael Schmoll er auch Landwirtschaftsbetriebe im Ländchen Rhinow.

Allen mit der Landwirtschaft beschäftigten Marktteilnehmern würden große Herausforderungen und Veränderungen bevorstehen, schilderte er die Wirtschaftliche Situation. „ Somit neigt sich ein für die Landtechnik-Branche ereignisreiches sowie außergewöhnliches Jahr seinem Ende zu“, sagte Michael Schmoll.

Im letzten Jahr Kindergärten bedacht

Aktuell sei es nur unter erschwerten Bedingungen möglich, Kunden und Geschäftspartner wie gewohnt in dieser Zeit aufzusuchen, um sich persönlich für die Zusammenarbeit zu bedanken, erklärte er, warum sich die Firmengruppe auch in diesem Jahr wieder für eine besondere Aktion entschieden hat.Nachdem im letzten Jahr Kindergärten mit einer Unterstützung bedacht wurden,entschloss sich die Geschäftsleitung, 2021 Jugendfeuerwehren eine Freude zu bereiten.

Die Firmengruppe gab insgesamt 40 000 Euro aus für Jugendfeuerwehren im gesamten Vertriebsgebiet ihrer 19 Standorte in Nord- und Ostdeutschland. So konnten alle 18 Niederlassungen in den letzten Tagen 2000 Euro an Jugendfeuerwehren in ihrer Region übergeben. Das Haupthaus Wildeshausen spendete 4000 Euro. So konnten die Mitarbeiter der Niederlassung Böhne nicht nur die Jugendfeuerwehr Rhinow überraschen. Auch die Jugendfeuerwehren Böhne, Stechow und Paulinenaue erhielten jeweils 500 Euro.

Von Norbert Stein