Die Kirchenkreise Falkensee sowie Nauen-Rathenow stehen vor Fusionsgesprächen

Waren es im Jahre 1999 noch über 16 000 Mitglieder in den evangelischen Kirchen des Kirchenkreises Falkensee und im Jahr 2015 noch 15 268, so ist die Zahl in diesem Jahr unter 14 700 Mitglieder gerutscht. „Diese Veränderungen erfordern von uns auch neue Strukturen, denen wir uns stellen müssen“, sagte Pfarrer Bernhard Schmidt. Nicht nur zwei Kirchenkreise stehen vor der Auflösung, auch der Zusammenschluss von etlichen Gemeinden im Havelland ist geplant.

Auf den Rückgang der Zahl ihrer Gemeindeglieder hat auch die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz (EGBO) reagiert und beschlossen, bis 2024 die Grenzen der Kirchenkreise Potsdam, Falkensee und Nauen-Rathenow neu zu ordnen, um eine Reduzierung von Kirchenkreisen herbeizuführen.

Sondierungsgespräche beginnen am Montag

„Wir haben grünes Licht bekommen von der Kreissynode, dass wir mit dem Kirchkreis Nauen-Rathenow Gespräche aufnehmen sollen“, erklärte Schmidt gegenüber der MAZ. Damit dürfte ein Zusammenschluss mit dem Nachbarkirchenkreis Potsdam ausscheiden. Der neue Kirchenkreis orientiere sich in seiner Größe dann auch an den Landkreis Havelland bis auf einige Gemeinden außerhalb des Kreises, meinte Pfarrer Schmidt.

Pfarrer Thomas Tutzschke. Quelle: Jeannette Hix

So finden bereits am kommenden Montag erste Sondierungsgespräche über eine Fusion der beiden Kirchenkreise statt, die spätestens im Jahr 2023 in einem neuen großen Kirchenkreis Havelland münden sollen. „Bereits 2001 hatten wir die Idee der Fusion. Wir kennen uns, schätzen uns und ich gehe optimistisch in die Gespräche“, sagte Superintendent Thomas Tutzschke vom Kirchenkreis Nauen-Rathenow. Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche sollen Anfang 2023 dann den kirchlichen Gremien zur Abstimmung vorgelegt werden.

Ungeklärt ist noch, wo das Zentrum eines gemeinsamen Kirchenkreises ist

Pfarrer Bernhard Schmidt betonte, dass bereits in der Vergangenheit die Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Nauen-Rathenow bestens funktioniert hätte und nannte etliche Beispiele dafür. Angefangen von einer gemeinsamen Flüchtlingsbeauftragten bis hin zum gemeinsamen Kirchenfest für das Havelland, dass 2022 in Brieselang stattfinden wird, wäre die Zusammenarbeit schon jetzt da.

Wo allerdings die neue Subtour des neuen Kirchenkreises entstehen soll, müsste noch diskutiert werden. „Wir haben in Falkensee einen kurzen Weg zum Bahnhof“, meinte Schmidt, während Thomas Tutzschke die Vorzüge Nauens als Standort in der Mitte des Kreises mit seinem repräsentativen Gotteshaus St. Jacobi anführte.

Stellschrauben sind die Kreisstellen

Durch die Zusammenlegung von zwei Kirchenkreisen sollen die Verwaltungsstrukturen schlanker werden und die nötigen Einspareffekte bringen, die durch den Rückgang der Kirchensteuereinnahmen notwendig sind. Wie viele Stellen dadurch eingespart werden, will Bernhard Schmidt aktuell nicht sagen. „Mir ist wichtig zu betonen, dass wir bei den Gemeinden an der Basis nicht einsparen wollen,“ meinten beide Pfarrer vor den Gesprächen übereinstimmendend. „Stellschrauben sind die Kreisstellen, aber nicht die Kirchenmusiker vor Ort. Diese Stellen werden bleiben, so lange es geht“, meinte Schmidt.

Allerdings soll sich bei einigen Gemeinden an der Basis einiges ändern, denn Kleinstgemeinden mit unter 300 Mitgliedern verlieren als Gemeinde ihre Körperschaft und sollen sich deshalb nach dem Willen der Kirchenleitung in Zukunft zu größeren Einheiten zusammenschließen. Superintendent Thomas Tutzschke berichtete, dass im Kirchenkreis Nauen-Rathenow 26 Gemeinden davon betroffen sind.

Am Ende soll es einen neuen Kirchenkreis geben

Wenn das Kirchengemeinde-Strukturgesetzt für den Kirchenkreis Falkensee umgesetzt wird, heißt dass, das noch die vier Falkenseer-Gemeinden, Brieselang, Schönwalde, Dallgow, Rohrbeck, Großglienecke, Wustermark und Fahrland übrig bleiben – aus 23 Gemeinden werden dann elf, die verwaltungstechnisch als Körperschaften agieren. „Die Bereitschaft und das Verständnis dazu ist in den meisten Gemeinden vorhanden“, sagte Pfarrer Schmidt, da es sich dabei vor allem um eine bessere und effektivere Verwaltungsstruktur handeln würde: „Das hat keine finanziellen Gründe.“

Allerdings wurde auf der letzten Gemeindekirchenratssitzung in der evangelischen Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld, mit 2000 Mitgliedern eine der größten im Kirchenkreis, das Thema schon mal kontrovers diskutiert, ob die Gemeinde mit in den neuen Kirchenkreis gehen würde. Die geschichtliche Verknüpfung mit dem Kirchenkreis Spandau wäre groß, meinte Pfarrerin Gisela Dittmer. In einem neuen Kirchenkreis könnten auch sechs Kitas unter eigener neuer Trägerschaft zusammengefasst werden, warb Schmidt mit effizienteren Strukturen in Zukunft für den neuen Kirchenkreis Havelland um die Zustimmung dafür.

Der Sondierungskommission für die Fusion gehören neben den Pfarrern Bernhard Schmidt und Thomas Tutzschke die Präses der Kreisynoden Jens Greulich und Roland Stoll, sowie Heike Meißner und die Diakonin Dorit Gutschke aus Brieselang an. „Es sollen konstruktive, vertrauensvolle Gespräche werden“, sagte Schmidt. Ergebnis der Konsultationen soll ein neuer Kirchenkreis sein, aus der die evangelische Kirche im Havelland gestärkt und zukunftsfähig hervorgehen wird.

Von Ulrich Hansbuer