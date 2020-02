Hobbyautor schreibt Krimis mit regionalem Bezug

Spandau

Maik Bischoff ist Bücher-Fan durch und durch. „Wenn ich Urlaub habe, lese ich meist ein Buch am Tag“, erzählt der Spandauer. Doch lesen allein reichte dem 44-Jährigen irgendwann nicht mehr.

Er setzte sich hin und begann selbst ein Buch zu schreiben. Seine ersten beiden Werke heißen „Nachts am Teufelsberg“ und „Die Seeburg-Verschwörung.“ Derzeit arbeitet Bischoff an seinem dritten Krimi. Dieser spielt rund um den Hahneberg.

Da der 44-Jährige selbst Fan von Regionalkrimis ist, habe es für ihn nahe gelegen, ins Regionalkrimi-Genre einzusteigen. „Es ist einfach ’schau’ bei den Recherchen die eigene Umgebung noch einmal aus ganz anderen Blickwinkeln kennenzulernen und die vielen Geschichten zu entdecken“, sagt er.

So bildet natürlich auch in der „Seeburg-Verschwörung“ zunächst eine Leiche den Auftakt für die Geschichte. Doch schon bald müssen die beiden Hauptfiguren, Werner Böhme, ein ehemaliger LKA-Ermittler und sein Freund Fabian Dost bei ihrer Suche nach dem Mörder in eine Geschichte eintauchen, die ihren Ursprung in den 80er Jahren hat. Es geht um Gebiete, die nicht eindeutig einem der beiden damaligen deutschen Staaten zugeordnet werden konnten.

Von Potsdam nach Spandau gezogen

Es geht um die Tiefwerder Wiesen und den sogenannten Seeburger Zipfel. Die Geschichte spielt zwischen Havelland und Spandau.

„Ich bin vor 21 Jahren von Potsdam nach Spandau gezogen und fahre viel Fahrrad und gehe Laufen“, erzählt Maik Bischoff. Um sich jedes Jahr auf den Berlin-Marathon vorzubereiten legt Bischoff auch weitere Strecken zurück. Eine führte ihn schließlich bis zur Stadtgrenze und weiter nach Seeburg. Seine Eindrücke lässt er in seine Bücher einfließen.

Anstoß zum Schreiben kam von der Ehefrau

Dabei hat der 44-Jährige das Schreiben erst spät und durch Zufall für sich entdeckt. „Ich arbeite hauptberuflich in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr. Aus Spaß und weil ich viel lese, sagte meine Frau irgendwann: Schreib doch mal ein Buch. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und angefangen“, erinnert er sich.

Die Handlung und Figuren seien beim Schreiben selbst entstanden. „Ich hatte nicht wirklich einen Plan, sondern habe mich hingesetzt und losgeschrieben. Irgendwann war ich selbst erstaunt, dass es so gut geklappt hat.“ Mit dem zweiten Buch wurde alles dann schon etwas routinierter. Für seinen Hahneberg-Krimi stehen bereits Story und Protagonisten fest.

Bücher sind überall erhältlich

Einen festen Arbeitsrhythmus habe er beim Schreiben nicht. „Es gibt Tage da setzte ich mich hin und schreibe zehn bis 20 Seiten. An anderen Tagen merke ich schon nach ein paar Sätzen, dass heute kein guter Tag zum Schreiben ist“, erzählt er. Dann höre er einfach auf. „Es ist mein Hobby. Wenn ein Buch nun erst ein halbes Jahr später fertig wird, ist das nicht schlimm“, sagt er.

Seine Bücher vermarktet der Spandauer über eine Online-Plattform, die seine Werke als E-Book und Taschenbücher in Online-Buchläden vertreibt. „So kommt am Ende ein kleines Taschengeld zusammen“, sagt Bischoff.

Von Danilo Hafer