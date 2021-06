Die LAG Havelland bekommt neue Betreuer

Havelland

Zum Ende dieses Monats wechselt die Projektbetreuung der LAG Havelland in neue Hände. Darauf hatte Landrat Roger Lewandowski (CDU) bereits kurz in der Sitzung des Kreistages Havelland in der vergangenen Woche hingewiesen.

Fast 350 Projekte

Die LAG (Lokale Arbeitsgruppe) Havelland ist an der Auswahl von Projekten beteiligt, für die ein Zuschuss aus dem europäischen Leader-Fonds beantragt wird. Seit dem Jahr 2015 sind zur Förderung der ländlichen Entwicklung knapp 350 Projekte bei der LAG Havelland eingereicht worden.

Nun kamen der Vorsitzende der LAG Havelland, Jan Nickelsen, und das Regionalmanagement, vertreten durch Matthias von Popowski, Geschäftsführer der complan Kommunalberatung Potsdam mit Landrat Roger Lewandowski zusammen, um Bilanz zu ziehen. Über 120 Vorhaben hat der Vorstand der LAG als förderfähig eingestuft.

Die Kirche Landin – saniert mit Leader-Geld. Quelle: Norbert Stein

Rund 75 Prozent davon sind abgeschlossen oder bewilligt. Damit ist das Budget von 16,5 Millionen Euro, das seit 2015 zur Verfügung stand, fast aufgebraucht. Für die letzten beiden Jahre 2021 und 2022 der laufenden Förderperiode stehen noch einmal jeweils eineinhalb Millionen Euro zur Verfügung. Dafür startete vor einiger Zeit das zwölfte Projektauswahlverfahren. Ein weiteres Auswahlverfahren ist für 2022 geplant.

Gut die Hälfte der Projekte und der Mittel können dem Handlungsfeld „Lebensqualität auf dem Land“ zugeordnet werden, gefolgt von den Handlungsfeldern Tourismus und regionale Wertschöpfung.

Daseinsvorsorge und Wertschöpfung

„Es ist gelungen, wichtige Angebote der Daseinsvorsorge in den Kommunen zu erhalten und auszubauen“, sagte Roger Lewandowski.

Besonders hob Jan Nickelsen die Kleinstprojektförderung für Kleine Lokale Initiativen (KLI) hervor. „Insgesamt 33 Projekte wurden seit Programmbeginn 2019 umgesetzt oder befinden sich in Umsetzung. Inzwischen wurde der vierte Aufruf für den Aktionsplan 2022 gestartet.“

Darüber hinaus gelang es, den Tourismus in der Reiseregion Havelland durch verschiedene Kooperations- und Eigenprojekte zu stärken. Zum Beispiel durch die Ausschilderung der Fontane-Radroute, die Vermarktung regionaler Produkte sowie die touristische Weiterentwicklung des Sternenparks Westhavelland.

Baubeginn für eine neue Steganlage beim Rathenower Segler-Club mit Leader-Förderung. Quelle: Joachim Wilisch

Ab Juli wird ein Wechsel im Regionalmanagement der LAG Havelland eingeleitet. Nach einer europaweiten Ausschreibung der Leistungen wird der Staffelstab an das Büro Blau aus Berlin übergeben. Landrat Roger Lewandowski: „Ich danke der complan Kommunalberatung und dem Regionalmanagement-Team für die engagierte Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Die LAG Havelland wurde professionell unterstützt und begleitet.

Kontakte

Davon habe der ländliche Raum profitiert. Über die E-Mail-Adresse info@lag-havelland.de bleibt die LAG Havelland weiterhin erreichbar. Auch die Webseite www.lag-havelland.de bleibt bestehen.

Von Joachim Wilisch