Reckahn

Silke Siebrecht-Grabig hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Denn im kulturellen Gedächtnisort Reckahn ist nach Corona-bedingter Zwangspause richtig was los. „Es ballt sich gerade“, schildert die Leiterin der dortigen Museen. Vom Ausstellungsbesucher über Schulklassen, Tagungsteilnehmer und Veranstaltungsgäste bis hin zu Reisegruppen finden alle wieder ihren Weg ins märkische Dorf.

Reckahn war um 1780 ein bedeutender Treffpunkt für aufgeklärte Zeitgenossen. Realisierten dort doch Christiane Louise und Friedrich Eberhard von Rochow Reformen, die modellbildend für die Entwicklung des Volksschulwesens und die Modernisierung der Landwirtschaft waren. Heute können die Originalschauplätze um Schloss, Gutspark, Barockkirche und Schulgebäude besucht werden. Seit 1992 lädt das Schulmuseum im historischen Schulhaus dazu ein, sich in die erste moderne Volksschule Preußens zurückzuversetzen. Das Rochow-Museum im Schloss, das Einblicke in Leben und Wirken des Gutsherrenpaares gibt, feierte am 12. September sein 20-jähriges Bestehen.

Das Gros der Einnahmeverluste wurde durch Hilfen ausgeglichen

Bis Ende Mai hatte die Corona-Pandemie allerdings auch die Reckahner Museen über Monate in den Tiefschlaf versetzt. „Es war sehr traurig, als ich feststellen musste, ich muss schließen“, erinnert sich Silke Siebrecht-Grabig an den ersten Lockdown im März 2020. „Es war erst nicht lang, aber ganz seltsam und mit Ängsten verbunden“, schildert sie. Einnahmeverluste drohten, aber laufende Kosten blieben bestehen. „Wie komme ich da durch?“, fragte sich die Museumsleiterin.

Schnell war klar, dass der Landkreis seine Förderung aufrechterhalten würde. Als dann das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur Hilfen über 12 000 Euro auszahlte und damit ein Gros der Einnahmeverluste von 18 000 Euro kompensierte, konnte die Leiterin aufatmen.

Trotzdem prägte die mehrfache, lange Schließzeit natürlich. Die Mitarbeiter waren auf Kurzarbeit, keine Besucher auf dem verwaisten Gelände zu betreuen. Die Zahlen sanken von im Schnitt 9000 bis 10 000 Gästen jährlich auf unter 4000 im Jahr 2020.

„Die Museumsarbeit ist trotzdem da“, sagt Silke Siebrecht-Grabig. Veranstaltungen verschieben, umdenken, Anträge stellen, Netzwerkpflege und die Kraft, sich und andere zu motivieren, hielten sie auf Trab. Tätigkeiten wurden umgestrickt, etwa museumspädagogische Konzepte entwickelt oder digital gearbeitet. „Die Sammlungstätigkeiten haben wir trotzdem nicht geschafft“, verrät Silke Siebrecht-Grabig.

Auf einem Nachbargrundstück entsteht ein Depot

Zu wenige Mitarbeiter, das ist es, was die Reckahner Einrichtungsleiterin wie viele andere ihrer Kollegen umtreibt. „Wir müssen auf eine andere Personalbasis kommen. Es braucht Zeit für die Grundlagenforschung“, stellt sie fest. „Ein Museum lebt nur, wenn es das macht. Wir wollen keinen statischen Zustand haben, sondern Neues bieten.“ Doch, so deutet sie mit leuchtenden Augen an, Chancen auf eine Personalaufstockung bestünden.

Und noch weitere Perspektiven kann die Direktorin verkünden: „Auf dem Nachbargrundstück des Schulmuseums soll ein Depot entstehen“. Aktuell erfolgt dafür die theoretische Vorbereitung. Will heißen, die Sammlung wird gesichtet, Umfang bemessen und der Zuwachs geplant. Das Lager soll dem Rochow-Museum ebenfalls zur Verfügung stehen. „Teile der Sammlung werden rüberwandern.“

Silke Siebrecht-Grabig ist fast 20 Jahre in ihrer Leitungsfunktion in Reckahn tätig. „Wenn ich hierherkomme, denke ich immer noch, es ist ein schöner Ort“, erzählt sie. „Die Rochows haben ihr Leben lang damit verbracht, etwas zu bewirken.“ Dieses Erbe soll in Reckahn hochgehalten werden. „Wir haben mit den Reckahner Reflexionen etwas entwickelt“, weiß Silke Siebrecht-Grabig. Das Werk zur Ethik pädagogischer Beziehungen erfährt nationale Aufmerksamkeit.

Auch sonst ist sie überzeugt: „Es geht immer weiter.“ Es werden beispielsweise Sonderausstellungen und Veranstaltungen geplant. Die werden seit Öffnung begeistert angenommen. Zudem lassen die Museums-Besuchszahlen bereits jetzt – trotz fast komplett verschenktem ersten halben Jahr – auf eine gute Zukunft hoffen. „Für die Monate, die möglich waren, ist es ordentlich“, stellt die Reckahner Museumsleiterin fest.

Von Antje Preuschoff