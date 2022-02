Die frisch sanierte Dorfstraße Buckow wird wieder aufgerissen

Buckow

Buckow und Garlitz standen in den Jahren 2019 und 2020 im Fokus der Straßenbauer. Die Ortsdurchfahrten und die Kreisverbindungsstraße wurden erneuert. Es war keine einfache Zeit, in der die Bewohner der Dörfer eine Menge aushalten mussten – Lärm, Staub und Verkehrsbehinderungen.

Das hat sich aber gelohnt, weiß der Buckower Ortsvorsteher Ralf Albrecht. Der Straßenausbau und die neuen Gehwege seien eine Aufwertung für das Dorf gewesen, sagte er bei einer Gemeindevertretersitzung in der vergangenen Woche. Buckow gehört zur Gemeinde Nennhausen und Albrecht ist Gemeindevertreter.

Harte Worte

Deshalb, so fuhr Albrecht fort, habe er sich „sehr gewundert“ über das, was ihm zu Ohren kam. „Die Straße ist noch nicht lange fertig, da soll sie schon wieder aufgerissen werden? Das ist doch der absolute Wahnsinn.“ Und Ralf Albrecht war noch nicht fertig: „Die ticken doch nicht mehr richtig. Das ist der absolute Schildbürgerstreich, von solchen Sachen habe ich die Schnauze richtig voll.“

Mehrere waren dabei

Wie immer beim Straßenbau haben mehrere Ausführende zusammengewirkt. Die Gehwege wurden zu 90 Prozent gefördert und waren Angelegenheit der Gemeinde. Die Deckensanierung der Straße wiederum hatte der Landkreis in seiner Obhut, denn die Durchfahrt ist eine Kreisstraße.

Amtsdirektorin Ilka Lenke und Ortsvorsteher Ralf Albrecht Quelle: Joachim Wilisch

Dazu hatte die Gemeinde die Bushaltestelle in Buckow auf eigene Kosten ausbauen lassen. In jede Fahrtrichtung kann der Bus nun bequem halten. Die Haltestelle entspricht allen Normen und sie ist behindertengerecht.

Was ist also dran, an der Mitteilung, die Straße werde wieder aufgerissen? Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte bei der Gemeindevertretersitzung keine frohe Botschaft zu verkünden, als sie zur Beantwortung der Frage ansetzte. Richtig sei, dass unter der Straße nun noch Breitbandkabel verlegt werden müssen. „Dafür hat es eine europaweite Ausschreibung gegeben, weil das so vorgeschrieben ist.“

Wichtig im Kreis

Die Breitbandversorgung sei ein wichtiges Projekt im Kreis, so Ilka Lenke. „Zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem Straßenbau begonnen hatten, war im Grunde klar, dass hier das Breitband-Versorgungsgebiet berührt wird“, erläuterte die Amtsdirektorin. „Wir haben auch noch einmal auf die Baustelle hingewiesen und darum gebeten, dass man die Termine irgendwie zusammenbringt.“

Arbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Buckow. Quelle: Markus Kniebeler

Das hat allerdings nicht funktioniert. Ralf Albrecht ist erschüttert: „Jeder, der sich mit Straßenbau ein wenig auskennt, der weiß, dass eine neue Straße, die wieder aufgerissen wird, nicht mehr so wird, wie sie war.“ Da werde für viel Geld eine neue Straße errichtet und dann komme ein Betrieb, der eine Leitung verlegen muss und reißt alles auf.

Wer weiß. was passiert

Dabei war Ralf Albrecht froh, dass der Bau der Ortsdurchfahrt in Buckow noch vollzogen wurde: „Ich begrüße das sehr, denn wer weiß, ob in den nächsten Jahrzehnten viel passiert – Stichwort Corona.“ Die Straßenbauer zogen, nachdem sie in Buckow fertig waren, weiter nach Garlitz. Wann die Straße in Buckow wieder aufgerissen wird, dazu gibt es noch keine detaillierten Hinweise.

Wie Amtsdirektorin Ilka Lenke dazu weiß, waren zu dem Zeitpunkt, als die Ortsdurchfahrt in Buckow gebaut wurde, auch noch nicht alle Förderbescheide da.

Die neue Bushaltestelle. Quelle: Joachim Wilisch

„Sonst hätte man womöglich vorerst ein so genanntes Leer-Rohr für die Kabel einziehen können.“ Es wäre dann nicht notwendig gewesen, die gesamte Straße aufzureißen. Für ein Leer-Rohr, ohne den Zuwendungsbescheid für das Breitband zu kennen, wollte der Kreis aber nicht in Vorkasse gehen, so Ilka Lenke.

Der Frust ist groß

Ralf Albrecht muss nun zusehen, wie die schöne, soeben sanierte, Straße wieder aufgerissen wird. „Und dann werden wir in Buckow noch nicht einmal alle etwas von dem Breitband haben“, folgert er frustriert.

Von Joachim Wilisch