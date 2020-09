Die letzte Fahrt von U 96: Deutsches U-Boot vor Pritzerbe aufgetaucht

Pritzerbe

Die Pritzerber Fährleute sind einiges gewohnt auf der Havel. Doch am Donnerstag herrschte Aufregung auf der Autofähre „ Pritzerbe“: Deutsches U-Boot voraus! Fährmann Daniel Schulze staunte am Donnerstag nicht schlecht, als der stahlgraue Rumpf von U 96 sein Fahrwasser kreuzte. Die Fähre hatte gerade am Kützkower Anleger festgemacht, als das nachgebaute Kriegsschiff mit dem Sägefisch am Turm an Pritzerbe vorbei fuhr. Schiffsführer Winfried Rall aus Stechow befand sich auf Schleichfahrt zurück nach Rathenow. „Wir waren drei Tage bis nach Potsdam unterwegs, damit die Maschine mal wieder was zu tun bekommt. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr über das Schiffshebewerk Niederfinow bis zur Ostsee. Aber das hat coronabedingt nicht geklappt“, sagte Rall der MAZ.

Angetrieben von 60 PS

Zum Glück befinden sich das mittelmärkische Pritzerbe und das benachbarte Havelland nicht im Kriegszustand. Außerdem kann der Mini-Nachbau nicht tauchen und hat auch keine scharfen Torpedos an Bord. Immerhin können zwei Tanks geflutet werden. Dann schaut nur noch der Turm aus dem Wasser. Dennoch schauen die Leute diesem Boot immer hinterher. Es handelt sich um einen Nachbau des deutschen U-Bootes aus dem Zweiten Weltkrieg, das durch den Film „Das Boot“ (1981) weltberühmt wurde – angetrieben von einem 60-PS-Diesel von Ford. „Wir können sogar mit Autopilot fahren“, schwärmt Eigener Rall.

Geschäftsmodell geplatzt

Bauen ließt das zwölf Meter lange U-Boot vor einigen Jahren der Berliner Bürokaufmann Benjamin Barth. Das Original-U-Boot war knapp 33 Meter lang. Barth wollte mit der Mini-Ausgabe Touristen durch das Regierungsviertel schippern. Doch das wurde ihm von offizieller Seite nicht erlaubt. Politiker sahen den Nachbau eines deutschen Kriegsschiffes mit Argwohn. „Dabei wollten wir keine Werbung für den Krieg machen“, sagte Barth 2012 der Berliner Zeitung. Das Geschäftsmodell platzte.

Der Pritzerber Fährmann Daniel Schulze staunte am Donnerstag nicht schlecht, als ein nachgebautes U-Boot sein Fahrwasser kreuzte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch aus der Idee, das Boot zu einem Werbeträger für die Berliner Bootsmesse zu machen wurde nichts. Linke und Grüne protestierten gegen eine „Kriegsgeräteschau“. Denn auch das gehört zur Geschichte von original U 96: Bei den elf Einsätzen des Bootes wurden genau 29 Schiffe versenkt. Dabei kamen über 1100 Menschen zu Tode.

Boot steht zum Verkauf

Heute liegt das U-Boot im Havelland vor Anker. Es konnte bis vor einiger Zeit für Ausflüge über die Flug-,Charter- und Freizeitservice GmbH in Stechow gemietet werden. Damit ist es inzwischen vorbei. Aus gesundheitlichen Gründen will sich Winfried Rall von dem einmaligen Wasserfahrzeug trennen. „Der Verkauf fällt mir schwer, denn solch ein Boot gibt es nur einmal“, so Rall. Er geht davon aus, dass es nach der letzten Fahrt vor einem Verkauf einige Interessenten für das Mini-U-Boot geben könnte. Der Preis ist Verhandlungssache.

Für die Havel viel zu groß: So sieht heute ein echtes deutsches U-Boot aus. Quelle: dpa

Beschwerden über den kriegerischen Hintergrund des Nachbaus hat Rall bisher im Havelland noch nicht erlebt. Das echte U 96 wurde übrigens am 30 März 1945 bei einem Bombenangriff in Wilhelmshaven versenkt, ohne das Personen an Bord waren. Der Mini-Nachbau erlebte 2008 seine Erstwasserung. Das technische Vorbild wurde am 14. September 1940 unter dem ersten Kommandanten Kapitänleutnant Heinrich Lehmann-Willenbrock in Kiel in Dienst gestellt.

Von Frank Bürstenbinder