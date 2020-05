Die virtuelle Brala 2020 und die Sorgen der Bauern

Paaren im Glien

Große Traktoren, moderne Mähdrescher, viele Tiere und tausende Besucher. So hätte es ab heute im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien zur Eröffnung der Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung ausgesehen, wenn es die Pandemie nicht gäbe.

Ob mit oder ohne Brala – die Sorgen der Landwirte bleiben bestehen. Es geht um Milchpreise, den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, die Bürokratie bei Antragstellungen und regionale Produkte im Handel.

Milchbauer Lars Schmidt aus Lietzow wünscht sich steigende Milchpreise. Quelle: privat

Fachkräfte werden dringend gebraucht

Milchbauer Lars Schmidt aus Lietzow, der dem Vorstand des Landesbauernverbandes angehört, sagt: „Niedrige Milchpreise, fehlende Fachkräfte und eine Flut von Auflagen könnten die grundsätzlich positiven Aussichten auf mein Berufsleben und das meiner Kollegen eintrüben.“ Sein Motto lautet: „Ohne Kuhzunft keine Zukunft.“Es besage, dass es für Milchbauern schwieriger werde, die 30000 Hektar naturnahes Grünland im Havelland wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch nachhaltig zu bewirtschaften.

Landwirt Jan-Derk Koning aus Hertefeld bei der Demo in Berlin. Quelle: privat

Um die Agrarpolitik Brandenburgs wäre es Freitag auf der Brala in der traditionellen Bauernversammlung gegangen. Darauf gefreut hatte sich schon Jan-Derk Koning aus Hertefeld mit seinen Töchtern Karlijn und Marleen, die ihren Unmut über eine ausufernde Bürokratie bereits bei den Treckerdemonstrationen im Herbst 2019 vor dem Brandenburger Tor zum Ausdruck gebracht haben.

Vereinter Bauernprotest

Der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Havelland Johannes Funke schätzt ein: „Noch nie hatten die Bauern in Deutschland so vereint gegen die aktuelle Agrarpolitik demonstriert und faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen eingefordert wie im November 2019.“ Der Slogan ’No Farmers, No Food, No Future’ sei aber auch ein eindringlicher Appell, der nicht nur an die Kernaufgabe der Nahrungsmittelerzeugung erinnere. „Die Botschaft heißt eben auch, dass es um das Wohl aller Menschen geht“, so Funke weiter.

Regionaler soll es werden – der Wunsch und die Forderung danach sind nicht neu. Die Corona-Pandemie habe neuen Schwung in die Debatte gebracht, so Funke. Klar wurde, dass viele Dinge ohne Lieferanten aus China oder Übersee nicht mehr zu beschaffen sind. Es sei geradezu ein Weckruf für die heimische Landwirtschaft und den Gartenbau.

Mehr regionale Produkte im Handel gefordert

„Zu bieten haben heimische Produzenten oft mehr als sich die meisten Mitmenschen vorstellen können“, wissen Stefanie Peters und Stefanie Jahn von der Agro Farm aus Neukammer zu berichten. Noch dazu würden die Landwirte vor Ort direkt mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen.

Die Bauerntöchter Johanna und Elisabeth Schulze aus Lietzow wollen vielleicht mal den Beruf eines Landwirtes erlernen. Quelle: privat

Sorgenfalten bekommen Landwirte wenn es um den Nachwuchs geht. Klar ist – Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft und Fischerei haben künftig einen sehr großen Fachkräftebedarf. „Die Digitalisierung und steigende Umweltanforderungen führen dazu, dass die Ausbildung in den Grünen Berufen und Studienfächern noch anspruchsvoller wird“, weiß Johannes Funke auch ohne die Brala.

Von Jens Wegener