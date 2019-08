Havelland

Wenn es darum geht, die Biographien lang gedienter Politiker nachzuzeichnen, ist nicht selten von politischem Urgestein die Rede.

Auch Dieter Dombrowski kann man mit Fug und Recht in diese Schublade stecken. Politisch interessierte Havelländer, die jünger sind als 40, werden sich an eine Zeit ohne Dombrowski nicht erinnern.

Vier Jahre Landrat

Die Bühne der havelländischen Politik betrat der heute 68-Jährige im geschichtsträchtigen Jahr 1990, als er zum Landrat des Kreises Rathenow gewählt wurde.

Dass es so kam, hatte viel mit der unruhigen Wendezeit zu tun. Eigentlich war Dombrowski in der Landesgeschäftsstelle der Westberliner CDU aktiv. Aber nach dem politischen Umbruch kamen viele frisch gegründete CDU-Ortsverbände aus der Mark nach Berlin, um sich von den erfahrenen Christdemokraten der Hauptstadt beraten und unterstützen zu lassen.

Havelländer aus Überzeugung Dieter Dombrowski wurde am 23. Juni 1951 in Ostberlin geboren. Der gelernte Maler wurde im August 1974 vom Bezirksgericht Schwerin wegen versuchter Republikflucht zu vier Jahren Haft verurteilt. Im Dezember 1975 kaufte ihn die BRD frei. In West-Berlin machte er eine Umschulung zum Zahntechniker. 1977 wurde er CDU-Mitglied. Von 1990 bis 1994 war er Landrat des Kreises Rathenow. Seit 1999 ist er Mitglied des Brandenburger Landtages, seit 2014 Vize-Präsident desselben. Dombrowski ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit 1991 lebt er in Bahnitz.

Der Vorstand der CDU des Kreises Rathenow tauchte allerdings ein zweites Mal in Dombrowskis Büro in der Lietzenburger Straße auf. Diesmal fragten sie den Mann, den sie kennen und schätzen gelernt hatten, ob er nicht Lust hätte, bei der Landratswahl im Kreis Rathenow zu kandidieren.

Dombrowski hatte Lust, nahm sich kurz entschlossen ein Zimmer in Rathenow, gewann die Wahl und war maßgeblich daran beteiligt, die neue Kreisverwaltung aufzubauen.

Aufbruchsstimmung nach der Wende

Wenn man den Mann, der seit 1999 Mitglied des Brandenburger Landtags ist, nach der spannendsten Zeit seiner politischen Karriere befragt, dann kommt die Antwort schnell. Jene vier Jahre als Landrat seien es gewesen, sagt er. Und dann fallen Begriffe wie Aufbruchsstimmung, Neuanfang und Euphorie, mit denen Dombrowski jene spezielle Stimmung beschreibt, die damals herrschte.

Nun muss man wissen, dass die Wiedervereinigung für den gelernten Maler vielleicht ein noch größerer Glücksfall war als für die meisten anderen.

Dombrowski, in Ostberlin geboren und aufgewachsen, wurde am 13. August 1974 zu vier Jahren Gefängnis wegen versuchter Republikflucht und staatsfeindlicher Verbindungsaufnahme verurteilt. Als er im Dezember 1975 von der Bundesrepublik freigekauft wurde, blieb er in Westberlin.

Herzenswunsch Wiedervereinigung

Für jemanden, der die Härte der deutschen Teilung am eigenen Leib erfahren hatte, war die Wiedervereinigung mehr als ein Stichwort in Sonntagsreden. Es war ein Herzenswunsch. Und deshalb schloss sich Dombrowski in seiner Westberliner Zeit der CDU an.

„Ursprünglich war ich SPD-Anhänger“, sagt er. Willy Brandt, wie er selbst ein Arbeiterkind, imponierte ihm. Aber im Westen habe er schnell gemerkt, dass nur die CDU sich klar zur deutschen Wiedervereinigung bekennen wollte. Da war die Entscheidung schnell gefallen.

Karrierestart bei der Jungen Union

Als Landesvorsitzender der Jungen Union Berlin machte Dombrowski von 1983 bis 1987 auf sich aufmerksam. Und lernte die Großen der Partei kennen. „Da saß ich als kleiner Maler aus dem Osten plötzlich an einem Tisch mit Peter Lorenz und Richard von Weizsäcker“, erinnert er sich. „Das war aufregend.“

Dieter Dombrowski, damals Landrat, mit Ronald Seeger und dem damaligen Rathenower Bürgermeister Hans-Jürgen Lünser (v.li.) im Jahr 1991 auf dem Gelände der Kraftfahrerkaserne, wo Giftstoffe ins Grundwasser gelangt waren. Quelle: privat

Der Wechsel ins Havelland war nicht weniger spannend. Und obwohl Dombrowski bei der Landratswahl 1994 – da waren die beiden Altkreise Nauen und Rathenow vereint – seinem SPD-Herausforderer Burkhard Schröder unterlag, blieb er im Havelland hängen. Wurde Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und zog 1999 in den Brandenburger Landtag ein.

Eher Haudegen als Feingeist

Seitdem gibt es kaum ein Amt auf Landesebene, das er für seine Partei nicht innehatte. Generalsekretär der, Fraktionsvorsitzender, stellvertretender Landtagspräsident.

In der politischen Auseinandersetzung ist ihm die grobe Keule näher als das feine Florett. Unvergessen sein Auftritt beim Antritt der rot-roten Koalition 2009, als er aus Protest in Häftlingsklamotten der Stasi-Haftanstalt Cottbus im Landtag auftauchte.

Bahnitz : Kraftquell und Ruhepol

Kraftquell und Ruhepol in diesem bewegten Leben ist seit 1991 das Dorf Bahnitz, wo er mit Ehefrau Petra und zwei erwachsenen Töchtern lebt. „Ich bin zwar in Ostberlin groß geworden, aber im Grund war Hohenschönhausen ein Acker“, erinnert er sich. Das Leben auf dem Lande sei ihm immer näher gewesen als das Großstadt-Chichi.

Rund 40 Jahre währt nun seine politische Karriere, und Dombrowski würde sie gerne verlängern. Deshalb tritt er bei der Landtagswahl für die CDU noch einmal als Direktkandidat an.

Alles oder nichts

Es ist ein Spiel ohne Netz und doppelten Boden. Denn auf der Landesliste ist der 68-Jährige nicht mehr vertreten, seit jenem denkwürdigen Landesparteitag im Juni, als Teile der CDU gegen den Vorsitzenden Ingo Senftleben rebellierten und dessen Listenvorschlag, auf dem Dombrowski einen sicheren Platz hatte, in der Luft zerrissen.

Dombrowski ist zu lange im Geschäft, um sich Unruhe über das mögliche Ende seiner politischen Karriere anmerken zu lassen. Erst einmal müsse gewählt werden, sagt er. „Und wenn es so kommt, dann kommt es eben so.“ Im Übrigen habe er sich in seinem Leben noch nie gelangweilt. Es muss sich also niemand Sorgen um ihn machen.

Von Markus Kniebeler