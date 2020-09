Falkensee

„Das tut dem Klima in der Landesregierung gut“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) auf die Frage nach dem Wirken der Falkenseer Frauen in Potsdam. Mit Ursula Nonnemacher, Ines Jesse und Barbara Richstein mischen drei Frauen als Ministerin, Staatssekretärin und Landtagsvizepräsidentin in der Landespolitik mit. „ Falkensee ist offensichtlich eine Stadt mit hoher Politikerinnendichte“, meinte Dietmar Woidke beim Besuch in der MAZ-Lokalredaktion. Am Mittwoch besuchte er den Landkreis Havelland.

In der MAZ-Lokalredaktion: Chefredakteur Henry Lohmar und Redaktionsleiter Benno Rougk begrüßen den Landrat Roger Lewandowski und den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (v.l.) Quelle: Danilo Hafer

Bei der Reise war ihm ein Thema besonders wichtig, das ihn auch bei seinen Touren durch andere Landkreise sehr beschäftigt hat: die Situation der Krankenhäuser. In Nauen besuchte er die Havelland Kliniken und den Rettungsdienst. „Alle Krankenhäuser hatten große wirtschaftliche Probleme“, sagte er, und das schon vor der Corona-Zeit, in der sich die Situation noch verschärfte. Aus der Corona-Krise ziehe er aber auch die Lehre: „Wir brauchen eine breit aufgestellte Krankenhauslandschaft.“

Lob für Landkreis und Kliniken

Woidke lobte deshalb ausdrücklich den Landkreis Havelland und dessen Bekenntnis als Gesellschafter zu den Kliniken. Kritisch sehe er Landkreise, die diese Leistungen privatisiert haben. Dietmar Woidke bekräftigte noch einmal die Position der Landesregierung, alle Krankenhausstandorte in Brandenburg zu erhalten. Im nächsten Jahr sollen vom Land etwa 160 Millionen Euro für Investitionen in den Krankenhausbereich auf den Weg gebracht werden.

Landrat Roger Lewandowski ( CDU) hörte diese Botschaften gern und hofft, dass davon auch im Havelland etwas ankommt. Nicht nur, wenn es um Krankenhäuser geht.

Ansprüche des Havellands

Der Landkreis Havelland steht nicht an erster Stelle, wenn es in Brandenburg um das Verteilen und Verdienen von Geld geht. Schlagzeilenträchtig sind da die Strukturmillionen, die in die Lausitz fließen oder in eine Elektrofahrzeugfabrik in Grünheide oder in einen Flughafen. Roger Lewandowski bekundete Solidarität für den Umbau der Lausitz, sagte aber auch: „Wir werden unsere Ansprüche stellen.“

Wichtiger Bahnausbau

Wichtig sind ihm dabei die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes, der zeitnahe Ausbau der Hamburger und der Lehrter Bahn und der Breitbandausbau. „Das gehört heute zur Daseinsfürsorge dazu“, sagte der Landrat. Und letztlich hätten die Havelländer viele Wünsche und Forderungen, was den Ausbau von Landesstraßen betrifft, wie die Falkenhagener Straße in Falkensee oder die L 16 in Schönwalde-Glien.

Gespräch in den Redaktionsräumen Falkensee. Quelle: Danilo Hafer

Die Landesregierung hat nicht nur die wirtschaftlichen Problemkinder und Leuchttürme im Blick. So werden in diesem und im nächsten Jahr etwa 580 Millionen Euro Hilfen zur Stabilisierung an Landkreise und Kommunen ausgezahlt.

Antikrisenpolitik gestalten

„Wir wollen einen coronabedingten Struktureinbruch verhindern und wollen die Investitionsfähigkeit der Kommunen erhalten.“ Brandenburg soll durchstarten können, wenn die Pandemie vorbei ist. „Dafür machen wir eine Antikrisenpolitik“, sagte Dietmar Woidke, der gestand, trotz Schweinepest und Corona gute Laune zu haben. Er sehe Brandenburg im Aufwind.

Von Marlies Schnaibel