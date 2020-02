Afrikanische Schweinepest ist auch für die Wildschweine im Havelland eine Gefahr

Elstal/Dallgow-Döberitz

Gerade zwei Jahre ist es her, dass von einer Wildschweinplage in den Gebieten rund um die Döberitzer Heide gesprochen wurde. Die Schwarzkittel zerwühlten landwirtschaftliche Flächen und private Gärten und zogen sich dann schnell wieder in die geschützten Bereiche in der Heide zurück, wo ein Bejagen nur schwer möglich ist.

„Davon kann nicht mehr die Rede sein. Der Bestand an Schwarzwild ist zurückgegangen, weil es aufgrund der Trockenheit nicht genug Futter gibt. Die Eichelmast ist 2019/20 ausgeblieben“, weiß Peter Nitschke, Projektleiter bei der Sielmann-Stiftung. Er schätzt, dass etwa noch 100 bis 200 Wildschweine im Moment in der Döberitzer Heide leben.

Peter Nitschke von der Sielmannstiftung. Quelle: Jens Wegener

Für das Bejagen ist nicht die Sielmannstiftung sondern der Bundesforstbetrieb Westbrandenburg verantwortlich. Der organisiert sogenannte Intervall-Jagden, bei denen das Wild behutsam bewegt wird“, weiß Nitschke.

Das bedeutet: Die Treiber gehen wie Spaziergänger durch den Wald, so dass das Wild sich langsam entfernen kann und die Jäger dadurch eine höhere Erfolgsquote beim Abschuss haben. Im Schnitt, so schätzt Peter Nitschke ein, werden 200 Wildschweine in der Heide pro Jahr erlegt. Also etwa so viele, wie durch Nachwuchs und Zulauf von außerhalb hinzukommen.

Haus- und Wildschweine wären betroffen

In akute Gefahr kommt der Wildschweinbestand, wenn die Afrikanische Schweinepest (ASP) aus Osteuropa in Brandenburg und in der Region der Döberitzer Heide ankommen sollte. Die ASP ist für Wild- und Hausschweine tödlich. Schalenwild und Wiederkäuer wie die Wisente sind nicht betroffen.

Zur Afrikanischen Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest ist eine hochansteckende Virusinfektion, die zu hoher Sterblichkeit in Haus- und Wildschweinpopulationen führt. In Europa erfolgt eine Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren (Sekrete, Blut, Sperma), die Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen oder -zubereitungen sowie andere indirekte Übertragungswege (wie Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschließlich Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome (Fressunlust, Schaum vorm Maul). ASP ist keine zwischen Tier und Mensch übertragbare Infektionskrankheit, und daher für den Menschen ungefährlich.

„Wenn das erste tote Wildschwein mit ASP hier gefunden wird, ist von heute auf morgen alles anders“, sagt Nitschke. Der Landkreis Havelland sei zwar vorbereitet, auch die Mitarbeiter der Sielmannstiftung, die in der Heide als Wildhüter arbeiten, sind informiert.

„Aber es greift eine große Maschinerie. Es gibt dann drei Bereiche: die Kernzone um ein totes Tier, die Pufferzone und den gefährdeten Bereich. Dort greifen dann unterschiedliche Maßnahmen, um eine Ausbreitung von ASP zu verhindern.“

Drei Zonen-Plan für den Ernstfall

In der Kernzone werden die Tiere gehalten bis sie verenden, entweder mit Hilfe von Zäunen und der Abschuss wird forciert. „Unsere Kontrollaufgaben in der 3600 Hektar großen Heide würden in dem Fall eingeschränkt, auch die privater Jagdpächter dürften kaum mehr rein in die Zone“, so Nitschke.

Oder sie müssen verstärkt und schnell Wildschweine schießen, was kostenintensiv ist – ein Schuss kostet zwischen 2,50 und 5 Euro – und die privaten Jäger müssten dann eine Freistellung von ihrer Arbeit und eine Entschädigung bekommen, damit sie das Ausbreiten des Schweinepest-Virus in ihrem Revier verhindern, sagt Nitschke.

Enorme Vorsichtsmaßnahmen

Die hygienische Vorsichtsmaßnahmen bei der ASP sind enorm: Wenn Kadaver eingesammelt oder Proben von toten Tieren genommen werden, müssen die Mitarbeiter anschließend komplett desinfiziert werden, nicht nur die Bekleidung und die Schuhe auch die Fahrzeuge, deren Unterboden und die Reifen. „Das zu überwachen, stelle ich mir sehr schwierig vor, zumal Privatpersonen, also zum Beispiel Wanderer und Spaziergänger, in der Heide kaum zu kontrollieren sind.“

Noch ist es nicht soweit, aber Peter Nitschke glaubt nicht, dass die Afrikanische Schweinepest an der Ostgrenze Deutschlands Halt macht. „Übertragen werden kann das Virus nicht nur von den Schweinen selbst, auch über weggeworfene Essenreste, die die Tiere aufnehmen.“

